Miljenici kozmosa: Ove horoskopske znakove u maju će pratiti sreća u svemu čega prime

Dok se priroda u maju budi u svom punom sjaju, nebeske konfiguracije donose nam obećanje obnove i ekspanzije. Maj je tradicionalno mjesec bivanja u trenutku, učenja od zemlje i slavljenja osjetilnih užitaka, no ove godine zvijezde pripremaju poseban dar za one koji su spremni uskladiti svoj unutrašnji ritam s frekvencijom obilja.

Nakon intenzivnog travnja, maj donosi smireniju, ali duboko plodnu energiju. Iako će svatko od nas osjetiti blagi povjetarac promjene, tri horoskopska znaka stajat će na samom izvoru sretnih sinkroniciteta. Za njih, ovaj mjesec nije samo vrijeme rasta, već i trenutak u kojem se dugogodišnji trud napokon materijalizira u opipljivu stvarnost.

Evo koji znakovi postaju miljenici kozmosa u svibnju 2026. godine:

1. Bik

Sretan rođendan, dragi Bikovi! Suncem koje obasjava vaš znak i povoljnim aspektima Jupitera, maj je vaš lični energetski vrhunac. Za vas sreća u ovom mjesecu ne dolazi kao slučajnost, već kao izravna posljedica vaše postojanosti.

Ovo je razdoblje u kojem ćete osjetiti nevjerojatnu podršku u polju financija i osobnih projekata. Vrata koja su bila pritvorena sada se širom otvaraju, a vi imate potrebnu jasnoću da prepoznate prave prilike. Sreća vas prati u svemu što dotaknete, pod uvjetom da ostanete vjerni svojim vrijednostima i dopustite si primiti obilje koje zaslužujete.

2. Djevica

Za Djevice, maj 2026. donosi oslobađanje od starih mentalnih okova. Sretne okolnosti dolaze kroz polje učenja, putovanja i širenja svjetonazora. Osjetit ćete kako se vaša unutrašnja kritičnost povlači pred naletom inspiracije i novih spoznaja.

Vaša sreća u maju krije se u neočekivanim susretima s ljudima koji će postati vaši duhovni ili profesionalni putokazi. Ako ste planirali dodatnu edukaciju ili promjenu smjera u karijeri, kozmos vam daje zeleno svjetlo. Svemir vas nagrađuje za vašu skromnost i rad – očekujte povoljne vijesti koje će dugoročno promijeniti vašu životnu putanju.

3. Jarac

Jarčevi će u svibnju osjetiti rijedak i dragocjen nalet lakoće. Polje ljubavi, kreativnosti i užitka bit će pod snažnim zaštitničkim utjecajem zvijezda, što je za vas, vječite radnike, prava rijetkost. Sreća vam stiže kroz hobije, romantične geste i ponovno otkrivanje onoga što vašu dušu čini živom.

Ovo je mjesec u kojem ćete shvatiti da se najveći uspjesi događaju onda kada prestanete kontrolirati svaki korak. Očekujte sretne preokrete u privatnom životu – možda je riječ o novoj ljubavi ili obnovi strasti u postojećem odnosu. Vaša sposobnost da se prepustite toku i uživate u trenutku bit će magnet za blagoslove koji će se nizati jedan za drugim, piše sensa.

