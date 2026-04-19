Sedmični horoskop od 20. do 27. aprila: Nekome stiže novac, nekome sudbinska ljubav, a neko mora da donese veliku odluku

Ovan

Fokus se premješta na finansije i sigurnost. Imaćeš priliku da pametnije upravljaš novcem, ali izbegavaj impulsivne kupovine. Na ljubavnom planu je stabilnije nego prethodnih nedjelja.

Bik

Tvoj period počinje i donosi ti novu energiju. Bićeš primetan, sigurniji u sebe i spreman da napraviš konkretne poteze. Idealno vrijeme da pokreneš nešto novo ili promeniš imidž.

Blizanci

Potreban ti je mir i distanca. Ova nedjelja je više za unutrašnji rad nego za akciju. Intuicija ti je pojačana. Slušaj je, posebno kada su u pitanju odnosi.

Rak

Društveni život se aktivira. Kontakti koje sada praviš mogu imati dugoročan značaj. U ljubavi – mogućnost zanimljivog poznanstva preko prijatelja.

Lav

Posao i ambicije dolaze u prvi plan. Imaš šansu da se istakneš, ali će biti potrebno više strpljenja. Nadređeni obraćaju pažnju na tvoje poteze.

Djevica

Otvara ti se želja za promenom, putovanjem ili učenjem. Idealno vrijeme za planiranje budućih koraka. Ljubav može doći kroz neobične okolnosti.

Vaga

Intenzivna nedjelja na emotivnom planu. Neke stvari izlaze na površinu i traže razrešenje. Finansije zajedničke prirode takođe dolaze u fokus.

Škorpija

Odnosi su u centru pažnje. Bilo da je riječ o partnerstvu ili poslovnoj saradnji, moraćeš da praviš kompromise. Slobodni mogu upoznati nekog važnog.

Strijelac

Obaveze se gomilaju, ali ti uspevaš da ih organizuješ. Obrati pažnju na zdravlje i rutinu. Male promjene mogu donijeti veliko poboljšanje.

Jarac

Kreativnost i ljubav su naglašeni. Ako si u vezi, strasti se bude. Ako si slobodan, moguć flert koji može prerasti u nešto ozbiljnije.

Vodolija

Porodica i dom su u fokusu. Moguće su promjene u prostoru ili odnosi koji zahtevaju više pažnje. Pokušaj da pronađeš balans između privatnog i poslovnog.

Ribe

Komunikacija je ključ svega. Razgovori koje vodiš ove nedjelje mogu promeniti tok nekih odnosa. Kratka putovanja i susreti donose inspiraciju.

