Kojeg ste datuma započeli vezu? Evo kakva vas ljubavna sudbina očekuje!

Sjetite se datuma kada ste započeli svoju ljubavnu vezu, jer baš kao i ljudi i veze imaju horoskopski znak, stoga pogledajte što o tome kaže astrologija!

Od osvita civilizacije ljudi su se željeli saznati što donosi sutrašnji dan, što donosi budućnost. Stari narodi su promatrali svijet oko sebe, uočavali i bilježili promjene prirode i pokušavali predvidjeti prirodu i utvrditi neke zakonitosti.

Ovan (21.3.- 20.4.)

Ako ste vašeg partnera upoznali u periodu vladavine Sunca u prvom zodijačkom znaku, vaša veza može biti vrlo uzbudljiva, ispunjena strašću, ali i ljubomornim scenama, burnim raskidima i pomirenjima. Ovim vatrenim, impulzivnim znakom upravlja Mars, planet ljubavne požude, energije i agresije pa nećete moći izbjeći svađe, ali će zato pomirenja biti vrlo slatka.

Ovan kao i Blizanci, simbolizira djetinju dušu, zbog čega će i vaš odnos biti iskren i otvoren. Dok ‘imate oči samo za njega’, veza može samo cvjetati.

Bik (22.4.- 21.5)

Ukoliko ste se u nekoga zaljubili u vrijeme vladavine Sunca u najsenzualnijem znaku Zodijaka, najvjerojatnije ćete uživati u svakom trenutku provedenom s njim. Bikom upravlja Venera, planet uživanja, ljepote i ljubavi, zbog čega će vaša veza biti ispunjena maženjem i poljupcima, dodirima…

Također, zajedno ćete uživati i u glazbi, posebno plesu, izložbama i izlascima, naročito u restorane koji su poznati po dobroj hrani. Ipak, u ovoj vezi povremeno može da doći do rasprava u vezi s financijama.

Blizanci (22.5.- 21.6.)

Možda i niste svjesni koliko ste imali sreće što ste vašeg partnera upoznali za vrijeme vladavine Sunca u trećem zodijačkom znaku. Lepršavim Blizancima upravlja Merkur, simbol komunikacije pa ćete zato i eventualne nesporazume i dileme uvijek moći riješiti razgovorom. A, razgovora vam nikada neće biti dosta…

Stalno ćete imati odličnu komunikaciju i uvijek pronalaziti način da bude bolja. Malo više romantike moglo bi unijeti dah svježine u vaš odnos, naročito ako ste predstavnik jačeg spola.

Rak (22.6. – 22.7.)

Niste mogli izabrati bolji trenutak za početak veze nego u periodu vladavine Sunca u obiteljskom, romantičnom znaku pod utjecajem Mjeseca, simbola emocija i doma. Zato vam neće biti teško svoje naglašene osjećaje prema partneru pokazati u svakom trenutku, na neki vaš, poseban način.

Vaš talent za kulinarstvo može samo učvrstiti ovu vezu koja može potrajati mnogo duže nego što ste mogli i naslutiti, naročito ako ste dama. Ako ste muškarac, možete imati osjećaj da vas partnerica ‘guši’ izljevima emocija.

Lav (23.7.- 22.8.)

U vrijeme vladavine Sunca u vatrenom Lavu, veze uglavnom započinju iznenada, i to onda kada se najmanje nadate. Ako ste partnera upoznali na nekoj sportskoj tribini ili na nekom koncertu, nikada vam neće biti dosadno. Pitanje je samo koliko će sve to potrajati…

Ukoliko ste dama, partner će se truditi da vam stavi do znanja da je on glavni, a ako ste muškarac, neće vam biti lako boriti se sa sujetom svoje izabranice. Ipak, sve što u sebi nosi prizvuk dramatike i nečeg djetinjastog, daje posebnu draž ovom burnom odnosu.

Djevica (23.8. – 22.9.)

U ovoj vezi rođenoj u vrijeme vladavine Sunca u poslovičnoj, pedantnoj Djevici, može biti vrlo interesantno. Ovim znakom upravlja Merkur, planet informacija i komunikacija pa ćete se često zajedno naći na mnogim zanimljivim mjestima, partijima, proslavama, rođendanima, uglavnom svuda gdje se nešto događa.

I nikada vam neće biti dosadno jer ćete se odlično dopunjavati i jedno drugo obavještavati o onome što ste čuli i vidjeli. Mogli biste također osnovati i neki zajednički biznis koji bi dao novu dimenziju vašem odnosu.

Vaga (23.9. – 22.10.)

Vladavina Sunca u znaku partnerstva, nagovještava odlične izglede za uspjeh ove veze pod vladavinom Venere, planete ljubavi i uživanja. Iako Vaga simbolizira harmoniju, poželjno je da netko od partnera ima više planeta u zemljanim znacima, Biku, Djevici ili Jarcu.

Problemi u ovoj vezi mogu se pojaviti onda kada se netko od vas ne bude mogao odlučiti između dvije ili više opcija u vezi sa zajedničkim životom. Probleme ćete uvijek lakše nadvladati s bombonjerom ili cvijećem, kartama za koncert, posebno ako ste muškarac.

Škorpion (23.10.- 22.11.)

U doba vladavine Sunca u erotičnom Škorpionu, znaku koji simbolizira požudu i jake nagone, rađaju se uglavnom burne veze, ispunjene ljubomornim scenama i strastvenim pomirenjima. Pod utjecajem Plutona i Marsa, planete erotike i moći, nikada vam neće biti dosta uživanja s onim koga ste izabrali.

Međutim, možda ćete upravo zahvaljujući pronicljivosti svog tajanstvenog partnera, otkriti i onu drugu, nepoznatu stranu svoje prirode. Ipak, izbjegavajte situacije u kojima bi do izražaja mogla doći partnerova ljubomora.

Strijelac (23.11.- 21.12.)

Ako ste već imali sreće da započnete vezu u doba vladavine Sunca u avanturističkom Strijelcu, opustite se i uživajte u zajedničkim trenucima s onim tko vas je privukao. Nikada vam neće biti dosta putovanja udvoje, bilo da je riječ o dužim ili kraćim boravcima na nekim interesantnim destinacijama.

Nikada vam neće biti dosadno, jer će biti i svađa i pomirenja, i raskida i obnova veze pod najneobičnijim okolnostima. Ipak, pod vladavinom Jupitera, planete ekspanzije, ‘vuku’ vas neki novi doživljaji, naročito ako ste muškarac.

Jarac (22.1.- 20.1.)

Sve i da niste planirali neku ozbiljnu vezu, s ovom začetom u vrijeme vladavine Sunca u na izgled hladnom Jarcu, imate sve izglede da s partnerom ostanete zajedno do kraja života. U ovoj vezi, pod utjecajem starog, dobrog Saturna, planete odgovornosti, nikada vam neće nedostajati osjećaj sigurnosti i ušuškanosti, naročito ako ste predstavnica nježnijeg spola.

Nema toga što će za vas dvoje biti nedostižno, jer zajedno ste uvijek jači. Kada se poželite prisjetiti zajedničkih uspomena, krenite s partnerom u dužu šetnju.

Vodenjak (21.1.- 19.2.)

Ukoliko je vaša veza rođena u vrijeme vladavine Sunca u ovom buntovnom, iznenađenjima sklonom znaku, nema toga što zajedničkim snagama nećete moći postići. Naravno, pod uvjetom da partnera nikada ne ‘gušite’ i ne uskraćujete mu slobodu izbora i odlučivanja, bez obzira kojeg ste spola.

Međutim, ono što je drugima normalno, i vama i vašem partneru poslije nekog vremena može postati dosadno. Jer, ne treba zaboraviti da je vaš odnos pod utjecajem hirovitog Urana, planete koja simbolizira promjene i avanture.

Ribe (20.2.- 20.3.)

Ukoliko je vaša veza rođena u jednom od najromantičnijih i najemotivnijih znakova Zodijaka, imat ćete priliku da s partnerom uživate u nekom vašem zajedničkom svijetu, sazdanom od snova i uživanja. Pod utjecajem Neptuna, planete koja simbolizira zanos i zaljubljenost, već prilikom prvog susreta vjerojatno ste osjetili da jednostavno pripadate jedno drugome.

Uživat ćete u muzici, plesu, partnerovoj kreativnosti, a posebno zadovoljstvo predstavljat će vam romantične večere, pod svjetlošću svijeća, uz degustaciju omiljenog pića, vjerojatno vina, piše conopljanews.net.

Facebook komentari