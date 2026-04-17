Prvi znak starenja primijeti se oko usana

Stručnjaci ističu da je moguće usporiti njihovu pojavu i ublažiti već postojeće bore pravilnom njegom, preventivnim mjerama i savremenim dermatološkim tretmanima.

Zašto nastaju bore oko usana?

Koža u području oko usana tanja je i osjetljivija u odnosu na ostatak lica, a sadrži i manje lojnih žlijezda, zbog čega je sklonija isušivanju. Bore u toj regiji nastaju kao rezultat kombinacije unutrašnjih i spoljašnjih faktora.

Glavni uzrok je prirodni proces starenja – smanjenje proizvodnje kolagena i elastina, proteina koji koži daju čvrstoću i elastičnost. Taj proces započinje već u dvadesetim godinama života.

Dermatolozi navode da na ubrzano starenje utiču i sunčevo zračenje, zagađenje, pušenje, prekomjeran unos šećera, stres i hormonske promjene. Ultraljubičasto zračenje smatra se jednim od ključnih faktora jer je odgovorno za veliki procenat vidljivih znakova starenja.

Ponavljajući pokreti mišića, poput smijanja, govora, pušenja ili pijenja na slamku, s vremenom dovode do stvaranja takozvanih dinamičkih bora, koje kasnije postaju trajne.

Prevencija je ključ

Osnova borbe protiv bora jeste dosljedna i pravilna kućna njega.

Retinoidi, derivati vitamina A, smatraju se zlatnim standardom u anti-age njezi jer podstiču obnavljanje ćelija i sintezu kolagena. Hijaluronska kiselina pruža intenzivnu hidrataciju i trenutno ublažava fine linije zahvaljujući sposobnosti da zadržava vlagu u koži.

Peptidi podstiču stvaranje strukturnih proteina, dok antioksidansi poput vitamina C štite kožu od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

Masaža i vježbe za lice

Masaža usana i okolnog područja može privremeno poboljšati njihovu punoću zahvaljujući boljoj cirkulaciji. Međutim, efekat je kratkotrajan i ne može značajno smanjiti duboke bore.

Za dugoročnije rezultate preporučuju se uređaji za vibracionu stimulaciju ili kućni mikronidling valjci, koji podstiču proizvodnju kolagena.

Vježbe za lice, poznate i kao joga lica, imaju za cilj jačanje mišića koji pružaju potporu koži. Tehnike poput naduvavanja obraza i prebacivanja zraka s jedne strane na drugu mogu doprinijeti boljem tonusu mišića.

Lagani pokreti masaže vrhovima prstiju ili gua sha kamenom, usmjereni naviše, podstiču mikrocirkulaciju i limfnu drenažu. Ipak, važno je imati realna očekivanja i ove metode koristiti kao dopunu osnovnoj njezi.

Profesionalni tretmani

Kada kućna njega nije dovoljna, dermatološki tretmani nude efikasnija rješenja.

Hijaluronski fileri koriste se za popunjavanje statičkih bora i vraćanje izgubljenog volumena. Rezultati su vidljivi odmah, a efekat traje od šest do dvanaest mjeseci.

Botulinum toksin primjenjuje se za opuštanje mišića koji uzrokuju dinamičke bore, posebno vertikalne linije iznad gornje usne. Pravilno doziranje omogućava prirodan izgled bez ukočenosti.

Tretmani poput mikronidlinga, hemijskih pilinga i lasera djeluju tako što podstiču prirodnu regeneraciju kože. Stvaranjem kontrolisanih mikrooštećenja pokreće se proces zarastanja i proizvodnja novog kolagena, što poboljšava teksturu i ukupni izgled kože.

Održavanje mladolikog izgleda zahtijeva kombinaciju pravilne njege, zdravih navika i, po potrebi, stručnih tretmana. Dosljednost i zaštita od sunca ostaju najvažniji saveznici u očuvanju svježeg i zategnutog izgleda kože.

Facebook komentari