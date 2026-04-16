Ova velika evropska zemlja bi se do ljeta mogla suočiti s nestašicom hrane

Zbog straha da bi dugotrajno zatvaranje Hormuškog moreuza moglo smanjiti domaće zalihe ugljičnog dioksida, moglo bi doći do nestašice osnovnih namirnica poput piletine i svinjetine. Ugljen dioksid, naime, koristi se pri klanju nekih životinja te u konzerviranju hrane.

Visoki vladin izvor rekao je za BBC Newsnight kako je riječ o planiranju za najgori mogući scenarij “u kojem sve pođe po zlu”. Takav scenarij uključivao bi zatvaranje Hormuškog moreuza tokom ljeta i istovremene poremećaje u domaćoj opskrbi ugljen dioksidom.

Isti je izvor naglasio da se radi isključivo o planiranju za najcrnji ishod, a ne o predviđanju onoga što će se dogoditi. Planiranje ne sugerira da će doći do nestašice ključnih zaliha hrane. O planovima vladinih dužnosnika prvi je izvijestio The Times, a informaciju je potom potvrdio i BBC Newsnight.

