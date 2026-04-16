Svaštara

Ova velika evropska zemlja bi se do ljeta mogla suočiti s nestašicom hrane

Objavljeno prije 2 sata

Velika Britanija bi se mogla do ljeta suočiti s nestašicama određenih prehrambenih proizvoda, i to prema najcrnjem scenariju koji su razradili vladini dužnosnici zbog mogućeg sukoba na Bliskom istoku, piše BBC Newsnight.

Zbog straha da bi dugotrajno zatvaranje Hormuškog moreuza moglo smanjiti domaće zalihe ugljičnog dioksida, moglo bi doći do nestašice osnovnih namirnica poput piletine i svinjetine. Ugljen dioksid, naime, koristi se pri klanju nekih životinja te u konzerviranju hrane.

Visoki vladin izvor rekao je za BBC Newsnight kako je riječ o planiranju za najgori mogući scenarij “u kojem sve pođe po zlu”. Takav scenarij uključivao bi zatvaranje Hormuškog moreuza tokom ljeta i istovremene poremećaje u domaćoj opskrbi ugljen dioksidom.

Isti je izvor naglasio da se radi isključivo o planiranju za najcrnji ishod, a ne o predviđanju onoga što će se dogoditi. Planiranje ne sugerira da će doći do nestašice ključnih zaliha hrane. O planovima vladinih dužnosnika prvi je izvijestio The Times, a informaciju je potom potvrdio i BBC Newsnight.


Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
