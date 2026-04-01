Uran ulazi u Blizance 26.4.2026. i otvara novo razdoblje velikih promjena – EVO šta čeka svaki znak Zodijaka!

Djevice, dugoročno ovaj tranzit otvara prostor za življi i smisleniji profesionalni put. U odnosima će se vidjeti tko može pratiti Vaš razvoj, a tko Vas pokušava vratiti na staro. Ovdje se puno dobiva kad odustanete od potrebe da baš sve mora biti sigurno prije prvog koraka. Škorpionima Uran u Blizancima otvara dublju zonu života: povjerenje, zajedničke financije, intimnost, ranjivost, dugove, ulaganja i odnose u kojima više nema prostora za površnost. To je tranzit koji traži istinu. Sve što je mutno, prikriveno, napeto ili nepošteno teže će ostati na starom mjestu.

Uran 26.4.2026. oko 2:50 ujutro ponovno ulazi u Blizance i time otvara jedno od važnijih astroloških razdoblja ovog desetljeća. Ovo nije njegov prvi dodir s tim znakom u ovom ciklusu. Uran je u Blizance prvi put kratko ušao 7.7.2025., zatim se 8.11.2025. vratio u Bika, a sada se ponovno premješta u Blizance i ondje ostaje znatno duže — do 3.8.2032., uz završni povratak od 12.12.2032. do 22.5.2033. Posljednji put Uran je prolazio kroz Blizance između 1941. i 1949., a kako mu za puni krug treba oko 84 godine, jasno je zašto se ovaj tranzit doživljava kao velika promjena ciklusa.

Kad Uran promijeni znak, mijenja se i tema kroz koju dolaze rezovi, ubrzanja, preokreti i novi smjerovi. U Blizancima se to najviše vidi kroz komunikaciju, informacije, učenje, promet, medije, tehnologiju, kontakte, svakodnevne odluke i način razmišljanja. Zato ovaj tranzit donosi godine u kojima se puno toga pomiče brže nego što su mnogi navikli.

Nekima će promijeniti posao, nekima ljubavni obrazac, nekima grad, rutina, društveni krug ili način na koji donose odluke. Najjače ga na općoj razini obično osjećaju Blizanci, Djevice, Strijelci i Ribe, ali nitko ne ostaje potpuno po strani.

U astrologiji se Uran povezuje s trenucima unutarnjeg razbuđivanja, naglih spoznaja i pomaka koji čovjeka guraju prema autentičnijem životu. Zato je važno razumjeti njegovu ulogu u duhovnom napretku. Kada Uran snažno djeluje, on potresa ono što je ustajalo, razbija krute obrasce i tjera nas da se probudimo za dublju istinu, veću slobodu i iskrenije izražavanje onoga što nosimo u sebi.

Sve što Uran pokrene, kao i svaka lekcija koju donese, ima istu svrhu: pomoći nam da prijeđemo u novo poglavlje vlastite evolucije. Taj proces često nije lagan. Duhovno buđenje zna biti zahtjevno i ponekad sa sobom nosi duboko razdoblje nesigurnosti. U takvim fazama čovjek može imati osjećaj da više nije siguran ni u što. Može se pojaviti zbunjenost oko toga u što vjerovati, dok glasovi iz vanjskog svijeta postaju sve manje pouzdani.

Ako se prepoznate u takvom stanju, važno je znati da to nije slučajno. To je poziv da se okrenete prema unutra. To je trenutak u kojem trebate graditi vlastitu snagu iznutra prema van, kako biste se mogli uskladiti sa sobom na dubljoj i istinitijoj razini.

Kad se susretnete s jakom energijom Urana, najkorisnije je ne stezati stvari još jače. Puno više pomaže prepustiti se tijeku događaja, otpustiti potrebu za kontrolom i ne pokušavati sve unaprijed isplanirati. Uran ne djeluje kroz krutost, predvidljivost i stegu. On traži prostor, slobodu i spontanost. U određenoj mjeri ionako ne možemo upravljati time što će donijeti ni u kojem će nas smjeru povesti.

Zato su upravo otpuštanje kontrole, prepuštanje toku i pažljivo osluškivanje unutarnjeg glasa najbolji načini da surađujemo s procesom buđenja kroz koji nas Uran može voditi.

Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

Ovan

Za Ovnove ovaj tranzit donosi ubrzanje u svakodnevici, komunikaciji i donošenju odluka. Puno toga će se početi događati kroz razgovore, poruke, kraća putovanja, nova poznanstva, učenje i razmjenu informacija.

Ako ste dugo čekali da se nešto pokrene, sad dolazi period u kojem više nećete imati osjećaj da stojite u mjestu. Misli će ići brzo, ideje će dolaziti naglo, a reakcije će biti još izravnije nego inače.

U poslu to može otvoriti prostor za rad s ljudima, medijima, pisanjem, edukacijom, internetom, prodajom ili bilo čim što traži spretnost i brz odgovor. Financije se mogu pokretati kroz više manjih izvora prihoda, nove dogovore ili kontakte koji vode prema zaradi.

U ljubavi će Vam postati jako važno kako netko govori, kako razmišlja i koliko Vas mentalno prati. Privlačnost bez živog dijaloga teško će dugo trajati. Pazite jedino da ne reagirate prebrzo kad ste ljuti ili nestrpljivi, jer ovaj tranzit daje brz jezik, a to ponekad može napraviti više štete nego što se čini u trenutku.

Bik

Kod Bikova Uran izlazi iz znaka u kojem Vas je godinama mijenjao iznutra i izvana, a fokus sada seli na novac, vrijednosti, samopouzdanje i osjećaj sigurnosti. To znači da dolazi faza u kojoj se više nećete pitati samo tko ste i kako želite živjeti, nego i na čemu zapravo želite graditi stabilnost.

Kod dijela Bikova to će se pokazati kroz novu zaradu, drukčiji odnos prema trošenju ili potrebu da se napusti zastarjeli model rada.

Poslovno gledano, pred Vama je period u kojem će više vrijediti fleksibilnost nego tvrdoglavo držanje starog plana. Novac može dolaziti kroz drukčije ideje, nove vještine ili promjenu prioriteta.

U odnosima će se jače otvoriti pitanje vrijednosti: tko što ulaže, tko što očekuje, što Vam je važno, a što više ne želite tolerirati. Emotivno ćete postati manje spremni pristajati na površne priče i nejasne odnose. Ovaj tranzit traži realnost, samopoštovanje i jasniji odnos prema onome što Vam doista donosi mir.

Blizanci

Blizanci ulaze u jedno od svojih najvažnijih razdoblja u posljednjih nekoliko godina. Uran ulazi u Vaš znak i pokreće osobnu revoluciju. Kod nekih će se to vidjeti kroz promjenu izgleda, stila, posla ili životnog ritma, a kod nekih kroz puno dublju promjenu identiteta i pogleda na vlastiti život.

Više nećete imati strpljenja za verziju sebe koja Vam je postala pretijesna. Sve što je dugo bilo odgađano sada traži konkretan pomak.

Na poslovnom planu to donosi potrebu za većom slobodom, novim smjerom i radom koji ima više zraka i manje gušenja. Mogući su nagli preokreti, nove ideje i odluke koje mijenjaju smjer brže nego što ste planirali. Financije mogu biti valovite ako budete djelovali impulzivno, ali vrlo žive ako iskoristite svoju mentalnu brzinu i prilagodljivost.

U ljubavi ćete tražiti više autentičnosti i manje rutine. Privlačit će Vas ljudi koji Vas bude, a ne oni uz koje tonete u predvidivost. Velik dio ovog tranzita svodi se na jedno pitanje: kako živjeti više po svome, a manje po očekivanjima okoline.

Rak

Rakovi ovaj tranzit osjećaju tiše, ali duboko. Uran u Blizancima kod Vas otvara psihološku pozadinu, stare misli, strahove, nesvjesne obrasce i sve ono što se dugo odgađalo jer “nije bio trenutak”. Sad trenutak dolazi.

To može biti period u kojem ćete jače osjećati intuiciju, ali i vlastiti unutarnji nemir ako budete ignorirali ono što Vas već dugo iznutra pritišće.

Na poslu Vam može više odgovarati rad iza kulisa, priprema, tišina i prostor za koncentraciju nego stalna buka i kaos. Financijski nije loš trenutak za pametnije planiranje, smanjenje rasipanja i čišćenje onoga što Vas dugo nepotrebno opterećuje. U odnosima ćete postati osjetljiviji na neizgovorene napetosti.

Više nećete moći lako prelaziti preko mutnih situacija i emocionalne nejasnoće. Za Vas je ovo dobar period za unutarnje čišćenje, ozbiljan odmor, terapijski rad i zatvaranje priča koje Vas već dugo drže u polusjeni.

Lav

Lavovima Uran u Blizancima donosi jake promjene kroz prijatelje, društveni život, suradnje, publiku, timove i dugoročne planove. Ljudi koji ulaze u Vaš život u narednim godinama mogli bi biti vrlo drukčiji od onih na koje ste navikli, ali upravo preko njih može doći važan pomak. Stari krugovi koji su postali zatvoreni, tromi ili potrošeni mogu se početi prirodno rasipati.

U poslu je ovo vrlo zanimljiv tranzit za projekte koji uključuju mreže ljudi, internet, zajednice, timski rad i javni prostor. Financijska korist može dolaziti upravo preko preporuka, suradnji ili novih ideja koje nastanu u kontaktu s drugima.

U ljubavi ćete teže pristajati na odnose koji Vas društveno i mentalno sputavaju. Više će Vas privlačiti ljudi s kojima postoji osjećaj živosti, otvorenosti i prostora.

Ovo je razdoblje u kojem Vam ljudi mogu doslovno promijeniti smjer života, ali samo ako ostanete otvoreni prema novim formatima, novim licima i novim načinima povezivanja.

Djevica

Djevice ulaze u vrlo važan profesionalni ciklus. Uran u Blizancima kod Vas pokreće karijeru, status, ambicije, odnos prema uspjehu i način na koji gradite svoje mjesto u svijetu.

Zato ovaj tranzit može djelovati intenzivno, a nekad i stresno, jer dira područje u kojem Djevice često vole jasnoću, red i plan. Sad će upravo tu doći najviše nepredvidivosti.

To može značiti promjenu posla, promjenu smjera, izlazak iz jedne profesije u drugu, drukčiji odnos s autoritetima ili odluku da više ne želite graditi uspjeh po tuđim pravilima.

Financijski se u početku može pojaviti nesigurnost ako se stari sustav počne raspadati, ali dugoročno ovaj tranzit otvara prostor za življi i smisleniji profesionalni put. U odnosima će se vidjeti tko može pratiti Vaš razvoj, a tko Vas pokušava vratiti na staro. Ovdje se puno dobiva kad odustanete od potrebe da baš sve mora biti sigurno prije prvog koraka.

Vaga

Vagama Uran u Blizancima otvara nove horizonte. To je tranzit koji traži da proširite pogled, izađete iz poznatog okvira i pustite u život drukčije ideje, ljude i iskustva.

Aktiviraju se putovanja, učenje, jezici, studij, predavanja, inozemstvo, novi svjetonazori i potreba da se život sagleda iz šire perspektive. Ako ste se dugo vrtjeli u istim mislima i istim scenarijima, sada kreće pomak.

Na poslu se mogu otvoriti nove mogućnosti kroz edukaciju, online rad, međunarodne kontakte, javni nastup ili rad s publikom izvan poznatog kruga. Financije mogu rasti kroz znanje, mobilnost i širenje djelovanja.

U ljubavi će Vam biti važna otvorenost, širina i mentalna kompatibilnost. Odnosi koji su se sveli na rutinu mogu početi gubiti snagu. Ovo je razdoblje u kojem Vas život može odvesti dalje od onoga što ste dosad smatrali sigurnim, ali upravo u tom pomaku leži i velika prilika.

Škorpion

Škorpionima Uran u Blizancima otvara dublju zonu života: povjerenje, zajedničke financije, intimnost, ranjivost, dugove, ulaganja i odnose u kojima više nema prostora za površnost. To je tranzit koji traži istinu.

Sve što je mutno, prikriveno, napeto ili nepošteno teže će ostati na starom mjestu. Kod nekih će se to pokazati kroz financijsku reorganizaciju, a kod nekih kroz vrlo jaku emocionalnu transformaciju.

U poslu i novcu mogući su nagli zaokreti oko zajedničkih resursa, kredita, ulaganja, nasljedstva ili raspodjele odgovornosti. U ljubavi ćete oštrije osjećati gdje postoji stvarna bliskost, a gdje samo navika, kontrola ili strah od gubitka.

Ovo je period u kojem se stari obrasci vezivanja lome ako više ne drže vodu. Bit će naporno pokušavati sve kontrolirati. Mnogo više snage donosi iskrenost prema sebi i spremnost da se odnosi i obveze postave na zdravijim osnovama.

Strijelac

Strijelci ovaj tranzit osjećaju vrlo izravno jer Uran kod Vas ulazi u polje partnerstava, važnih odnosa i suradnji. To znači da se ljubavne veze, brakovi, poslovna partnerstva i bliski odnosi mijenjaju, testiraju i traže drukčija pravila.

Ako je nešto dugo opstajalo samo iz navike, sad postaje teško održivo. Ako odnos ima kvalitetu, ali mu treba više zraka i iskrenosti, upravo to će se početi događati.

U ljubavi to može donijeti nagle početke, iznenadne odluke, potrebu za redefiniranjem odnosa ili ulazak osobe koja ruši Vaše stare obrasce. U poslu se otvaraju suradnje koje dolaze brzo i koje mogu jako utjecati na Vaš smjer. Financije će biti povezane s kvalitetom partnerstava i s time koliko jasno postavljate uvjete.

Više neće funkcionirati odnosi u kojima jedna strana daje sve, a druga samo održava formu. Pred Vama je period u kojem se vrlo jasno vidi tko s Vama može graditi budućnost, a tko ostaje samo dio stare faza.

Jarac

Jarcima Uran u Blizancima mijenja svakodnevicu, posao, navike, raspored, radne uvjete i odnos prema zdravlju. Sve što je postalo pretvrdo, preopterećeno ili neučinkovito sad traži korekciju.

Mnogi Jarci će shvatiti da više ne žele živjeti u stalnom režimu obveza bez stvarnog osjećaja života. Ovdje promjena dolazi kroz organizaciju dana, način rada i potrebu da se sustav pojednostavi.

U poslu je ovo dobar tranzit za modernizaciju, tehnologiju, drukčiju raspodjelu vremena i fleksibilniji model rada. Financije mogu imati koristi ako se prilagodite novim uvjetima umjesto da se tvrdoglavo držite starog rasporeda koji Vas iscrpljuje.

U odnosima ćete jasnije vidjeti gdje nosite previše tereta i koliko se svakodnevne obveze dijele pošteno. Za zdravlje će biti važno slušati signale tijela prije nego što Vas iscrpljenost prisili na promjenu. Ovaj tranzit traži funkcionalniji život, a to je za Vas dugoročno velika korist.

Vodenjak

Vodenjacima Uran u Blizancima otvara jedno od najživljih i najzahvalnijih područja: ljubav, kreativnost, osobni izraz, djecu, zabavu, inspiraciju i hrabrost da pokažete ono što stvarno jeste.

Ako ste kreativno zakočeni, sad dolazi snažan poticaj. Ako ste emotivno zapeli u praznoj rutini, otvara se prostor za življi i neobičniji tip odnosa. Ovo je tranzit koji Vam vraća osjećaj da se možete izraziti slobodnije.

U poslu je vrlo dobar za autorske projekte, medije, dizajn, digitalne formate, stvaralaštvo i sve gdje se cijeni originalnost. Financijski se može otvoriti korist upravo kroz ono po čemu ste drukčiji.

U ljubavi ćete tražiti spontanost, mentalnu iskru i autentičnost. Prazne forme i odnosi koji postoje samo zato što “tako treba” počet će Vas brzo umarati. Pred Vama je faza u kojoj će biti važno manje se prilagođavati očekivanjima, a više slušati vlastiti ritam.

Ribe

Ribama Uran u Blizancima dira temelje života: dom, obitelj, privatni prostor, unutarnju sigurnost i osjećaj pripadanja. Zato ovaj tranzit može biti vrlo konkretan.

Kod nekih će se pokazati kroz preseljenje, promjenu doma, renoviranje ili drukčiju obiteljsku dinamiku. Kod drugih će otvoriti dublje pitanje gdje se zapravo osjećaju sigurno i s kim mogu graditi zdraviju bazu za budućnost.

U poslu se ovo često odražava kroz promjenu prioriteta. Više neće biti lako graditi ambiciju po cijenu unutarnjeg mira. Financijski se mogu otvoriti veći troškovi ili odluke vezane uz dom, obitelj ili nekretnine.

U ljubavi ćete oštrije osjećati tko Vam daje mir, a tko unosi dodatni kaos u već osjetljiv prostor privatnog života. Ovdje nema koristi od bježanja od promjene. Što prije postavite zdravije temelje, to će i ostala područja života početi sjedati na svoje mjesto.

Suzana Dulčić/ATMA

