Alarmantno otkriće: Samci češće obolijevaju od raka

Objavljeno prije 55 minuta

Veliko istraživanje pokazalo je da osobe koje nikada nisu bile u braku imaju veći rizik od razvoja raka u odnosu na one koje jesu ili su bile u braku.

Analizom više od četiri miliona slučajeva utvrđeno je da su stope obolijevanja značajno više kod samaca, posebno kod muškaraca i žena koji nikada nisu stupali u brak.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da brak sam po sebi nije zaštita od bolesti. Razlike se povezuju s načinom života, nivoom stresa, zdravstvenim navikama i redovnošću ljekarskih pregleda. Također, osobe u stabilnijim životnim okolnostima češće ulaze u brak, što može utjecati na rezultate.

Posebno velike razlike uočene su kod karcinoma povezanih s HPV virusom, gdje je rizik bio višestruko veći kod osoba koje nikada nisu bile u braku.

Istraživači ističu važnost prevencije, redovnih pregleda i brige o zdravlju, bez obzira na bračni status, prenosi Avaz.


