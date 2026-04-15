Stiže mlad Mjesec u Ovnu 17.4. i donosi sreću za 4 znaka Zodijaka!

Sredina 4. mjeseca donosi snažan zaokret, a mlad Mjesec u Ovnu 17.4. pokreće ga punom snagom. Za četiri znaka Zodijaka ovo je trenutak koji otvara vrata ljubavi, novca i važnih osobnih pomaka.

Mlad Mjesec u Ovnu 17.4.2026. donosi jedan od najjačih astroloških trenutaka proljeća. Događa se na 27°29′ Ovna, u trenutku kada je ovaj znak iznimno snažno naglašen, pa sredina 4. mjeseca nosi energiju pokreta, odluke, hrabrosti i jasnog osobnog zaokreta. Sve se ubrzava, traži reakciju i otvara prostor za konkretan pomak.

Oko ove lunacije koncentracija planeta u Ovnu izuzetno je jaka. Mars je ušao u Ovna 9.4., Merkur stiže 15.4., a mlad Mjesec formira se dok su u tom znaku Sunce, Mjesec, Merkur, Mars, Saturn i Neptun. Uz Veneru u Biku i Jupitera u Raku, ova sredina mjeseca snažno podupire inicijativu, ambiciju, jasnu odluku i poteze koji mogu brzo promijeniti tok događaja.

U takvoj astrološkoj slici posebno se izdvajaju četiri znaka Zodijaka!

Ovan

Za Ovnove je ovo veliki osobni start. Mlad Mjesec pada u vaš znak i otvara prostor za novi smjer, jasniju odluku i puno snažniji osjećaj kontrole nad vlastitim životom.

U poslu ovo može biti trenutak u kojem se pokreće novi projekt, otvara razgovor o novoj ulozi, dolazi važan kontakt ili se konačno rješava situacija koja je dugo stajala. Mars u vašem znaku daje pogon, Merkur ubrzava misao i odluku, a blizina Saturna traži ozbiljnost pa će najviše dobiti oni Ovnovi koji odmah znaju što žele i mogu stati iza toga bez kolebanja.

Na financijskom planu sredina 4. mjeseca otvara dobar trenutak za pregovore, korekciju cijene vlastitog rada, naplatu, dogovor oko honorara ili konkretniji plan oko troškova.

Venera u Biku i Jupiter u Raku donose bolju podlogu za sigurnost, korisnu pomoć iz privatnog kruga i više osjećaja da se stvari mogu stabilizirati.

U ljubavi Ovan ulazi u vrlo izravan period. Slobodni mogu brzo ući u novo poznanstvo ili snažniji flert, a zauzeti dolaze do razgovora koji čisti odnos i vraća ga na jasniji teren. Ovdje se najviše osjeti zamah, odlučnost i spremnost da se život gurne naprijed bez zastoja.

Lav

Lavovima ovaj mlad Mjesec odgovara jer aktivira vatreni ritam koji im prirodno leži. Ovan snažno pokreće polje širenja, ambicije, odlaska prema većem cilju, javnog nastupa, puta, edukacije i svega što traži hrabrost i vidljivost.

U poslu to može donijeti važnu ponudu, novu suradnju, izlazak pred publiku, jaču profesionalnu izloženost ili odluku koja otvara puno širi prostor od onoga u kojem ste bili dosad. Marsov sekstil s Plutonom daje snagu potezu, a Merkur u Ovnu pomaže da sve bude izrečeno jasno, brzo i bez rasipanja energije.

Financijski dio kod Lava ide u smjeru jačanja osobne vrijednosti i konkretnije koristi od onoga što već radi. Venera u Biku dobro podupire status, reputaciju i sliku koju ostavljate na druge, a sekstil s Jupiterom pojačava potporu okoline, preporuke i povoljne okolnosti koje otvaraju vrata.

U ljubavi je naglasak na življoj dinamici, otvorenijem odnosu i većoj spremnosti na pomak. Slobodni Lavovi mogu upoznati nekoga kroz posao, put, javni događaj ili online kontakt, dok zauzeti mogu osjetiti da odnos dobiva više iskrenosti, više kretanja i više zajedničkog plana.

Za Lavove ovo je period u kojem se prostor širi na više strana odjednom.

Strijelac

Strijelcu ovaj mlad Mjesec aktivira jedno od najugodnijih i najživljih polja horoskopa: ljubav, privlačnost, kreativnost, djecu, zadovoljstvo, osobni sjaj i hrabrost da se pokaže ono što stvarno želite.

Ovdje se sredina 4. mjeseca može vrlo konkretno vidjeti kroz novu simpatiju, obnovu strasti u vezi, važan emotivni razgovor ili početak priče koja brzo dobiva zamah. Vatreni znak Ovna Strijelcu prirodno diže energiju, a Mars i Merkur u istom znaku pojačavaju inicijativu, privlačnost i spremnost na potez.

Na poslu se kod Strijelca otvara dobar trenutak za projekte koji traže kreativnost, prezentaciju, osobni pečat, marketing, edukaciju, rad s publikom ili bilo što gdje je važna autentičnost.

Financije mogu imati vrlo dobar pomak kroz dodatni angažman, suradnju, honorar, podršku partnera ili bolji dogovor oko zajedničkog novca. Venerin sekstil s Jupiterom ovdje daje i ugodniji ton i konkretniju korist pa Strijelac može osjetiti i više zadovoljstva i više praktične koristi od onoga što radi.

Za Vas ovo je jedan od lakših i otvorenijih proljetnih trenutaka 2026.

Vodenjak

Vodenjak ulazi među četiri znaka s najjačim otvaranjem zato što se Pluton nalazi u Vodenjaku, a sredina 4. mjeseca aktivira ga s dvije vrlo važne strane. 16.4. Mars iz Ovna radi sekstil s Plutonom, a 18.4. isto radi Merkur. To je vrlo snažna kombinacija za pregovore, papire, potpise, razgovore, poruke, medije, promet, marketing, suradnje, dogovore i sve ono gdje je brzina misli jednako važna kao i pravi trenutak.

U poslu Vodenjak može dobiti važnu vijest, otvoriti korisnu suradnju, pokrenuti online projekt, riješiti problem jednim razgovorom ili donijeti odluku koja odjednom mijenja tempo narednih tjedana.

Financijski dio ovdje ide preko pametnog dogovora, novog ugovora, dodatnog izvora prihoda, bolje organizacije troškova ili posla koji traži više komunikacije i kretanja. Venera u Biku i Jupiter u Raku daju stabilniju svakodnevnu podlogu, više reda u obavezama i osjećaj da se život praktično slaže bolje nego prije.

U ljubavi je kod Vodenjaka naglasak na jasnoj komunikaciji i mentalnoj povezanosti. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz razgovor, poruke, posao ili kraći put, a zauzeti mogu puno lakše raščistiti ono što je stajalo između njih. Za Vodenjaka ovo je vrlo konkretan period za korisne pomake.

Suzana Dulčić/ATMA

