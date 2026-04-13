Ljudi rođeni u ova dva znaka često imaju više sreće nego pameti

Svako ponekad ima trenutke kada mu se stvari poslože bez puno truda. No postoje i ljudi za koje se čini da im sreća gotovo uvijek ide na ruku, čak i kada ne razmišljaju previše unaprijed. U njihovom slučaju često se kaže da imaju “više sreće nego pameti”, i to ne nužno u negativnom smislu, nego kao opis njihove sposobnosti da se izvuku iz situacija koje drugima ne bi bile tako jednostavne.

Astrologija sugerira da su pripadnici određenih horoskopskih znakova posebno skloni takvim okolnostima. Oni često riskiraju, donose spontane odluke i ipak na kraju završe u dobroj poziciji.

Strijelac

Strijelci su poznati kao jedan od najsretnijih znakova zodijaka. Njihov vladar je Jupiter, planet sreće i ekspanzije, pa se često nalaze u pravom trenutku na pravom mjestu.

Oni vole riskirati i ne razmišljaju previše o posljedicama, ali im se takav pristup često isplati. Čak i kada stvari krenu loše, Strijelci uspiju pronaći izlaz ili se situacija neočekivano okrene u njihovu korist.

Blizanci

Blizanci su snalažljivi i brzo reagiraju, ali ponekad donose odluke bez previše razmišljanja. Ipak, unatoč tome, često im se događa da iz situacija izađu bolje nego što su očekivali.

Njihova komunikativnost i sposobnost prilagodbe pomažu im da se snađu u raznim okolnostima. Čak i kada pogriješe, brzo pronađu način kako popraviti situaciju, često uz dozu sreće koja im ide na ruku.

Sreća koja prati hrabre

Iako se kaže da neki ljudi imaju više sreće nego pameti, često se radi o kombinaciji spontanosti, otvorenosti prema životu i spremnosti na rizik.

Kod Strijelaca i Blizanaca upravo ta spremnost da pokušaju nešto novo često ih dovodi do situacija u kojima im sreća ide u korist. Iako ponekad djeluju nepromišljeno, upravo im takav pristup životu donosi zanimljive prilike, piše index.

Facebook komentari