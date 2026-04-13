VATRENI VAL OVNA (vrhunac od 14. do 20.4.) – Vrijeme proboja i oslobađanja

Čeka nas puno planeta u znaku Ovna. Kao nikad u povijesti. Ovo je znak koji ruši sva vrata pred sobom, svaku prepreku. Zato je sad vrijeme da izvršimo blokade, okolnosti koje nas sprječavaju u ostvarenju ciljeva, a posebno da prekinemo s odnosima koji više nemaju smisla. Doslovno možemo spaliti sve što nas tišti i stvara probleme.

Astrologija ne djeluje samo na mentalnom planu. Ona ne služi samo da se čuju neke informacije. Komunikacijom s planetarnim energijama osvjetljavamo stvari i rješavamo ih, pronalazimo rješenja.

Dakle, astrologija djeluje i na energetski proces transformacije, iscjeljenja, kao i na polju manifestacije. U određenim astrološkim razdobljima moguće je ostvariti ciljeve, koje nije moguće ostvariti u neko drugo vrijeme.

Čeka nas puno planeta u znaku Ovna. Kao nikad u povijesti.

Ovo je znak koji ruši sva vrata pred sobom, svaku prepreku. Zato je sad vrijeme da izvršimo blokade, okolnosti koje nas sprječavaju u ostvarenju ciljeva, a posebno da prekinemo s odnosima koji više nemaju smisla.

Doslovno možemo spaliti sve što nas tišti i stvara probleme, jer Ovan je vatreni znak, iako ne kažem da to nije neugodan proces. Ali vatra pročišćava i transformira.

Merkur u Ovnu podržava da glasno i izravno tražimo ono što želimo ili ne želimo. Istina isplivava na vidjelo jer Merkur u Ovnu ne podnosi laži, zavaravanja ili dvosmislene poruke. Komunikacija je direktna i izravna, a riječi odjekuju jako i dugotrajno.

U petak 17.4. je mladi Mjesec u Ovnu što označava novi početak, jer Ovan je prvi znak zodijaka i to je vrijeme kada počinje s nečim sasvim novim što dosada nismo pokušavali.

To je znak hrabrosti, zato samo odvažno uzdignutom glavom krećemo u nova iskustva, nove bitke i nove odnose i konstelaciju snaga.

U ovom razdoblju svaka žena i muškarac mogu ojačati zdravu dominaciju, autoritet, snagu, vodstvo.

Pogotovo je dobar period za žene koje se ne osjećaju snažnima i koje su u nekom obliku žrtve, da se povežu sa svojom moći i čvrstoćom, te preuzmu konce u svoje ruke.

Bez obzira gdje imamo smještene natalne planete, kada se planete nalaze u određenom znaku svatko se može povezati s energijom tog znaka, jer ona djeluje kolektivno na sve.

Muškarce će u ovom periodu privlačiti jake i smjele žene, a oni koji ne mogu podnijeti žensku dominaciju, htjet će ući u sukobe s njima. Ne dajte se moje dame, jer ovo je vrijeme osnaživanja!

Irena Dumančić Baranja/astroportal.in

