Najveći licemjeri horoskopa rađaju se u ova tri znaka…

Dvostruka mjerila i promjenjivo ponašanje nešto su što se može primijetiti kod različitih ljudi. Dok jedni uvijek jasno pokazuju što misle i osjećaju, drugi ponekad govore jedno, a rade drugo. Takvo ponašanje često se opisuje kao licemjerje, iako u pozadini nerijetko stoje nesigurnost, želja za prihvaćanjem ili potreba da se izbjegnu sukobi.

Astrologija sugerira da su pripadnici određenih horoskopskih znakova skloniji prilagođavati svoje ponašanje ovisno o situaciji i ljudima s kojima su okruženi. Iako to ne mora uvijek biti loše, ponekad može ostaviti dojam neiskrenosti.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj prilagodljivosti i komunikativnosti. Oni lako mijenjaju način razmišljanja i ponašanja ovisno o okolnostima, što im pomaže da se snađu u različitim društvenim situacijama.

Ipak, upravo ta sposobnost može ponekad djelovati kao nedosljednost. Ljudi oko njih mogu imati dojam da govore ono što žele čuti, umjesto da uvijek iznose svoje pravo mišljenje.

Vaga

Vage teže miru i harmoniji u odnosima, pa često izbjegavaju sukobe. Kako bi održale dobre odnose, ponekad će reći ono što smatraju da je u tom trenutku najbolje za situaciju, čak i ako se to ne poklapa u potpunosti s njihovim stvarnim mišljenjem.

Takav pristup može ostaviti dojam dvosmislenosti ili neiskrenosti, iako je njihova glavna namjera izbjeći napetosti i zadržati sklad u odnosima.

Ribe

Ribe su vrlo osjetljive i intuitivne, ali i sklone prilagodbi kako bi se uklopile u okolinu. One često osjećaju potrebe drugih ljudi i nastoje im se približiti, što ponekad znači da će promijeniti svoje ponašanje.

Zbog toga mogu djelovati kao da nisu uvijek dosljedne. Ipak, iza toga se obično krije želja da budu prihvaćene i da izbjegnu povrijediti druge, piše index.

