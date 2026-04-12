Biće turbulentno: Zapišite ove datume u aprilu, spremaju se ogromni preokreti

Mars u Ovnu uvijek je spreman za akciju, naročito kada ga uporedite sa njegovim prethodnim, prilično pasivnim boravkom u Ribama. Nakon te mirnije faze, prelazak u novi vatreni znak može djelovati intenzivno. Takmičarski duh, impulsivnost i direktnost podstiču vaš neustrašivi pohod ka pobjedi u svemu što radite. Vaša ambicija sada jasno usmjerava viziju ka uspjehu i vodi vas do potpunog ličnog ispunjenja, piše naj žena.

Ove godine, tranzit Marsa u Ovnu biće znatno kompleksniji nego inače. Za početak, on će se povezati sa Neptunom, Plutonom, Saturnom, Jupiterom i Hironom, baš tim redosledom. Ono što je posebno važno istaći jeste činjenica da Merkur izlazi iz svoje postretrogradne sjenke u Ribama istog dana kada Mars započinje svoju vladavinu u Ovnu.

Šta to zapravo znači za vas? Početak će biti obeležen blagom konfuzijom i neizvjesnošću oko toga gde tačno treba da usmjerite svoju energiju.

Akcija

Najprije će neuhvatljivi Neptun stvoriti konjunkciju sa Marsom 13. aprila. Kada se ove dvije planete udruže, one vas snažno podstiču da krenete naprijed, ali taj prvi korak ka ciljevima često biva praćen jednim korakom unazad.

Zbog toga se možete osjećati kao da tapkate u mjestu, što ume da bude izuzetno frustrirajuće. Ipak, to možete izbeći ukoliko snagu usmjerite isključivo na ono što želite da manifestujete i sačuvate svoj entuzijazam za neki povoljniji trenutak. Ostanite smireni i ne stresirajte se ako vam se učini da je snove trenutno nemoguće ostvariti. Budite strpljivi, jer ovo putovanje tek postaje uzbudljivo.

Oprez

Najekstremniji i najturbulentniji deo ovog tranzita dogodiće se 16. aprila, kada se Mars bude povezao sa Plutonom u Vodoliji. Ovo će u vama probuditi želju da kontrolišete situacije i ljude. Moguće je da ćete u afektu izgovoriti oštre riječi, pa je od presudnog značaja da usporite i dobro razmislite pre nego što kažete nešto što ne mislite.

Izazovi

Nekoliko dana kasnije, tačnije 19. aprila, susret Marsa i Saturna doneće vam izazove. Mogući su napeti trenuci u kancelariji ili među saradnicima, jer ćete imati izraženu potrebu za asertivnošću.

Umjetnost je znati kako da ovu vibraciju iskoristite na efikasne načine koji će unaprijediti vaš život, a pažljivo osmišljena strategija garantovano vas vodi do sjajnih rezultata.

Nestabilnost

Četvrtog maja Mars i Jupiter se ukrštaju, što vas može dodatno izbaciti iz ravnoteže, ukoliko se već ne osećate stabilno. Jupiter ima tendenciju da sve uveličava. Ali, ukoliko se osjećate vedro i poletno, ovaj kosmički spoj može dodati predivnu iskru vašem duhu.

Veliko finale boravka Marsa u Ovnu očekuje vas 16. maja, kada se bude povezao sa Hironom. Proces iscjeljenja počinje upravo ovog dana. Na sigurnom ste putu ka nečemu zaista veličanstvenom, sve dok čvrsto verujete u sebe, objašnjava Elle.

