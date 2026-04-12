Nedjelja velikih obrta kreće danas: 3 znaka kojima se otvaraju sva vrata a jedan čeka ozbiljan test

Mnoge od vas osjećaju onaj poznati unutrašnji nemir, kao da se karte ponovo miješaju dok mi pokušavamo da zadržimo kontrolu.

Ovaj nedjeljni horoskop otkriva da zvijezde konačno prekidaju period stagnacije i otvaraju put za četiri znaka koja su najviše radila na sebi.

Vrijeme je da skinemo teret s ramena i pogledamo istini u oči, jer planete ne planiraju da nas štede, ali planiraju da nas nagrade.

Ovan: Energija koja ne poznaje granice

Vama, dragi Ovnovi, ova nedjelja donosi dodatno ubrzanje i osjećaj da je sve moguće.

Fokusirajte se na projekte koje ste započeli u martu, jer se sada otvaraju realne mogućnosti za njihovu naplatu.

Pazite samo da vaša urođena direktnost ne preraste u nepotrebnu grubost prema ukućanima tokom utorka.

Bik: Finansijski mir na vidiku

Za vas ovaj nedjeljni horoskop donosi vijesti koje vašem novčaniku vraćaju stari sjaj.

Mogući su povrati zaboravljenih dugova ili dobijanje povišice o kojoj se u firmi dugo pregovaralo.

Uživajte u stabilnosti, ali mudro kontrolišite troškove na luksuzne sitnice sve do četvrtka.

Blizanci: Riječi koje otvaraju gvozdena vrata

Vi ćete ove nedjelje biti pravi majstori diplomatije i šarma u svakom društvu u kom se pojavite.

Ako vas je mučio nesporazum s bliskom osobom, sredina nedjelje je idealna za kafu i iskren, ljudski razgovor.

Vaša intuicija će biti posebno izražena u petak, pa poslušajte onaj unutrašnji glas koji vam kaže da malo usporite.

Rak: Dom je tamo gdje je srce mirno

Dragi Rakovi, fokus se ove nedjelje potpuno seli na vašu porodičnu dinamiku i uređenje životnog prostora.

Mnogi od vas će osjetiti nalet kreativnosti da unesu proljetno osvježenje u dom, što će vam donijeti neophodan mir.

Izbjegavajte donošenje radikalnih odluka o selidbi ili prodaji imovine dok ne prođe ponedjeljak.

Lav: Reflektori su upereni u vas

Ovo je vaša nedjelja za blistanje na profesionalnom planu i hrabro preuzimanje inicijative.

Kolege će u vama vidjeti stabilnog lidera, a vaša sposobnost da riješite krizne situacije biće primijećena i nagrađena.

Krajem nedjelje očekujte poziv za jedan društveni događaj koji bi mogao da vam otvori neka nova, zanimljiva vrata.

Djevica: Red, rad i zasluženi odmor

Vaša posvećenost detaljima konačno počinje da daje konkretne rezultate koji su vidljivi svima.

Uspjeli ste da sredite haos koji je vladao prethodnih deset dana i sada je trenutak da malo predahnete.

Vikend rezervišite isključivo za sebe, omiljeni ritual njege ili šetnju u prirodi bez telefona.

Vaga: Balans koji donosi istinsku sreću

Ove nedjelje ćete se osjećati kao da ste u savršenom skladu sa sobom i svijetom oko vas.

Sve što dotaknete pretvara se u uspjeh, naročito ako su u pitanju kreativni projekti ili estetika.

Partner će vam pružiti podršku koju ste dugo priželjkivali, što će unijeti novu toplinu u vaš svakodnevni odnos.

Škorpija: Strast i duboka transformacija

Osjećate da se nešto veliko sprema ispod površine i vaša intuicija vas ni ovog puta ne vara.

Vaša moć regeneracije je na vrhuncu, pa je ovo pravo vrijeme da presiječete loše navike koje vas godinama koče.

U ljubavi vas očekuju intenzivni trenuci u srijedu, koji će raščistiti sve stare sumnje i dileme.

Strijelac: Horizonti koji se neprestano šire

Vi ste rođeni istraživači, a ova nedjelja vam donosi vijest o putovanju ili nekom vidu stručnog usavršavanja.

Prigrlite svaku novu priliku za učenje, jer će vam to donijeti ogromnu korist već početkom juna.

Pazite na dokumentaciju i ključeve tokom četvrtka, jer je moguća prolazna rasejanost.

Jarac: Test izdržljivosti i životne mudrosti

Kao što je najavljeno, vi ste znak koji ove nedjelje prolazi kroz najozbiljniji test sudbine.

Neko će pokušati da poljulja vaše samopouzdanje, ali ostanite dosljedni svojim principima i radnoj etici.

Vaša pobjeda će biti tiha, ali veoma značajna, i donosi vam trajno poštovanje okoline u danima koji dolaze.

Vodolija: Originalnost koja se konačno isplati

Vaše ideje su često ispred vremena, a ove nedjelje će ih okruženje konačno razumjeti i podržati.

Očekujte vjetar u leđa od osobe od autoriteta koja cijeni vašu autentičnost i hrabrost da budete drugačiji.

Finansijski dobitak kroz saradnju s dugogodišnjim prijateljima je vrlo moguć u drugoj polovini nedjelje.

Ribe: Intuicija kao najbolji životni kompas

Drage Ribe, vi plovite kroz ovu nedjelju vođene snovima koji polako postaju vaša stvarnost.

Obratite pažnju na signale koje vam tijelo šalje u noći između utorka i srijede, jer nose važnu poruku.

Umjetnost i muzika će vam biti najbolji saveznici da kanališete emocije koje će ove nedjelje biti pojačane.

Vaš putokaz za mirne dane

Iskoristite ovu sedmicu da postavite jasne granice i riješite se svega što vam crpi energiju.

Zvijezde su vam naklonjene onoliko koliko ste spremni da preuzmete odgovornost za sopstvenu sreću.

Budite nježni prema sebi, ali odlučni u namjeri da ovu nedjelju završite zadovoljnije nego što ste je počeli.

Facebook komentari