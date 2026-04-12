Mjesec ulazi u Jarca: 3 znaka će doživjeti velike promjene

Mesec u Jarcu donosi ozbiljnu, stabilnu i pomalo rezervisanu energiju koja nas podseća na važnost discipline, odgovornosti i dugoročnih ciljeva.

Potreba za sigurnošću

Emocije su pod ovim uticajem kontrolisanije i često potisnute, jer postoji potreba da se ostane pribran i racionalan čak i u trenucima kada srce traži više topline. Ljudi mogu da deluju hladnije nego inače, ali ispod te spoljašnje čvrstine krije se duboka potreba za sigurnošću i poštovanjem.

Strpljenje

Ovo je period kada se lakše fokusiramo na posao, obaveze i sve ono što zahteva strpljenje i istrajnost. Nije vreme za impulsivne odluke, već za promišljene korake koji vode ka stabilnosti. Mesec u Jarcu nas uči da emocije ne moraju uvek biti glasne da bi bile snažne, već da prava snaga leži u samokontroli i mudrosti.

U odnosima može da donese distancu ili potrebu za jasnim granicama, ali i ozbiljnije sagledavanje veze i njene budućnosti. Sve što je površno lako otpada, dok ono što ima čvrst temelj može da postane još jače, prensi Novi.

