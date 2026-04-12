Koliko često treba prati zavjese: U gradu i češće nego što mislite

Objavljeno prije 10 minuta

Zavjese su često zanemaren detalj u domu, iako imaju važnu ulogu u održavanju svježine i kvaliteta zraka. Iako na prvi pogled djeluju čisto, u stvarnosti brzo nakupljaju prašinu, polen, dim i neugodne mirise.

Ne postoji jedinstveno pravilo koliko često ih treba prati, ali većina stručnjaka preporučuje interval od tri do šest mjeseci u prosječnom domaćinstvu.

Ipak, u stanovima u urbanim sredinama, kao i u domovima s kućnim ljubimcima ili pušačima, zavjese bi trebalo prati češće, otprilike svaka tri mjeseca. U prostorijama poput kuhinje i kupatila taj period je još kraći zbog vlage i masnoća.

Razlog za to je što zavjese djeluju poput filtera koji zadržava nečistoće iz zraka, što vremenom može utjecati i na zdravlje ukućana.

Osim pranja, preporučuje se i redovno održavanje poput usisavanja ili otresanja između dva temeljita čišćenja.

Prije pranja važno je provjeriti etiketu na tkanini. Većina materijala poput pamuka i poliestera može se prati u mašini na blagom programu i niskoj temperaturi, dok osjetljivije tkanine, poput svile ili baršuna, zahtijevaju hemijsko čišćenje.

Stručnjaci savjetuju i uklanjanje kukica te testiranje postojanosti boje prije pranja.

Nakon pranja, najbolje ih je sušiti prirodno, na zraku, kako bi se izbjeglo oštećenje materijala i skupljanje, a ako se vrate na garnišnu dok su još blago vlažne, neće biti potrebe za dodatnim peglanjem.


