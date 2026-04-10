Od 10. do 12. aprila: Za 3 znaka horoskopa ovo je vikend istine – ili idete na vrh, ili sve puca

Mnogi od vas već osećaju taj specifičan pritisak u vazduhu, koji najavljuje velike promjene u poslovnom i privatnom životu.

Ovaj horoskop 10. do 12. april donosi presjek stanja i jasan uvid u to gdje smo griješili, a gdje smo na korak od trijumfa.

Tri horoskopska znaka naći će se na ozbiljnom testu – rezultati će biti ili apsolutni uspjeh ili potpuni prekid dosadašnjih obrazaca.

Ovan: Trenutak za odlučnost i preuzimanje kontrole

Za sve koji nose energiju Ovna, ovaj horoskop 10. do 12. april aktivira polje ličnog integriteta.

Zvijezde nalažu da se prestane sa kompromisima koji guše vaš napredak i da se zauzme čvrst stav u bitnim pregovorima.

Ukoliko ste odlagali rješavanje konflikta sa osobom od autoriteta, subota donosi energiju koja zahtijeva direktan pristup.

Ovo je trenutak kada vaša autentičnost može doneti proboj na vrh, pod uslovom da ostanete fokusirani na cilj.

Škorpija: Test stabilnosti i raskrinkavanje tajni

Ovaj period za Škorpije donosi duboku potrebu za istinom, naročito u segmentu zajedničkih finansija i partnerstava.

U okviru koji postavlja horoskop 10. do 12. april, svaka nepravilnost ili skrivena namjera izaći će na vidjelo.

Važno je da se ne ulazi u nepotrebne rizike i da se pažljivo proveri svaka informacija koja stigne tokom vikenda.

Odluka donesena u petak uveče može biti presudna za stabilnost u narednim mjesecima, stoga je oprez ključna riječ.

Jarac: Karijerni izazovi i preispitivanje prioriteta

Jarčevima ovaj vikend donosi kulminaciju dugotrajnog truda, ali i osjećaj zamora zbog prevelikih očekivanja okoline.

Planete ukazuju da horoskop 10. do 12. april donosi preokret u načinu na koji balansirate između ambicije i privatnog mira.

Moguće je da će se pojaviti ponuda koja na prvi pogled izgleda sjajno, ali nosi sa sobom skrivene obaveze koje bi mogle biti preteške.

Samo oni koji budu znali da prepoznaju svoju pravu vrijednost izaći će iz ovog vikenda kao pobjednici, prenosi Novi.

