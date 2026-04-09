Mars u Ovnu – 3, 2, 1 – kreni!

Nakon što Mars 9.4. uđe u znak Ovna, napokon se vraća kući. Razdoblje planiranja, sanjarenja i osmišljavanja sada ostavljamo iza sebe.

Tijekom narednih mjesec dana ono što smo zamislili konačno pokrećemo i ostvarujemo. Strpljenje i čekanje zamjenjuje snažan nagon za odlučnim djelovanjem. Osjećamo se ohrabreno poduzeti konkretne korake, zauzeti se za sebe i hrabro izaći u javnost sa svojim idejama.

Njegov prelazak preko prvog stupnja Ovna (od 9. do 11.4.), koji je ujedno i početna točka cijelog Zodijaka, snažno nas budi i pokreće. To je trenutak u kojem nešto nezaustavljivo izbija na svjetlo dana.

Nakon toga hrli prema Neptunu i Saturnu. Njegov spoj s Neptunom (11. i 12.4.) donosi snažnu sinergiju akcije, volje i vizije te priliku da se namjera i ostvari.

Pritom je važno voditi računa da su planovi utemeljeni i podržani strukturom, jer bez toga možemo upasti u iluziju i samozavaravanje. Susret sa Saturnom (19. i 20.4.) može biti zahtjevan, jer Mars juri prema naprijed, a Saturn mu postavlja granice, što može izazvati osjećaj frustracije.

U svakom slučaju, Mars u Ovnu predstavlja energiju koja ne zna čekati. Prevelika nestrpljivost može dovesti do brzopletih pogrešaka ili preranog izgaranja – ono za što se u trenutku strastveno zapalimo, jednako se brzo može i ohladiti.

Mars će boraviti u Ovnu do 18.5.. U tom razdoblju možemo očekivati mnogo kretanja prema naprijed i aktivnosti koje nas razbuđuju, ali i mogućnost intenzivnih okršaja te borbe za moć.

U ljubavi se igra na sve ili ništa. Direktan pristup – karte su bačene. Jasno je na čemu smo. Vodi nas strast.

Samci, krenite u “lov”. Svađe mogu planuti u djeliću sekunde, ali se isto tako brzo i gase. Korisno je zadržati pogled na široj slici, jer zbog usmjerenosti na sebe ne vidimo dobro drugu stranu.

U poslu je vrijeme za nove inicijative i pokretanje projekata. Mogući su izazovi s autoritetima, jer teže podnosimo ograničenja i okvire. Korisno je vježbati strpljenje i izbjegavati brzoplete odluke. Nije važno tko je prvi, već što je kvalitetno i održivo.

Kad je posrijedi zdravlje, Ovan vlada glavom, mozgom, licem i zubima, dok Mars upravlja mišićima i krvlju te može potaknuti upalne procese. Pojačana je mogućnost problema sa sinusima, glavoboljama i povišenom temperaturom. Korisno: usporiti – ništa neće pobjeći.

Julijana Oremović

