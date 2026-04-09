Mars u Ovnu pokreće vatreni period: Nekima donosi zamah, drugima ozbiljan test

Mars 9.4.2026. ulazi u Ovna i u tom znaku ostaje do 19.5.2026. pa je pred nama razdoblje pojačane inicijative, veće napetosti, bržih odluka i izraženije potrebe da se stvari pokrenu bez odgađanja. Prvi val tog tranzita osjeća se već u danima od 6. do 12.4., kada se uz Marsov ulazak nižu i prijelazi Mjeseca kroz Strijelca, Jarca i Vodenjaka. To daje jasan uvod u ono što slijedi: najprije povratak šire slike, zatim potrebu za redom i odlukom, a potom otvaranje novog plana i drukčije perspektive.

Mars u Ovnu uvijek pojačava volju, impuls, natjecateljski duh i potrebu da se reagira odmah. Kako je Ovan njegov prirodan teren, ovaj tranzit djeluje izravno i brzo. Istodobno, Venera je u Biku od 30.3. do 24.4. pa uz sav taj vatreni naboj u pozadini ipak postoji i potreba da se nešto zadrži, učvrsti i izgradi na zdravijim temeljima.

Upravo zbog toga ovo razdoblje neće svima donijeti isti osjećaj.

Za neke znakove ovaj tranzit donosi veći zamah i hrabrost. Za druge pojačava frustracije, potrebu za suočavanjem s emocijama ili testira strpljenje. Kod trećih otvara vrlo jasnu sliku o tome što treba promijeniti, dovršiti ili napokon pokrenuti. U svakom slučaju, od 9.4. do 19.5. naglasak je na akciji. Pitanje je samo hoće li ta akcija biti impulzivna i rasuta, ili usmjerena, svjesna i dovoljno snažna da nešto stvarno pomakne.

Ovan

Mars u Vašem znaku od 9.4. do 19.5. otvara razdoblje u kojem više nema puno prostora za pasivnost. Energija se vraća, volja raste, a potreba da nešto pokrenete postaje jača iz dana u dan.

Ovo je period u kojem jasnije vidite koliko još možete napraviti, ali i koliko će Vam značiti dobra organizacija. Bez toga bi sav taj pojačani pogon mogao otići na previše strana odjednom.

U prvim danima tranzita planetarni aspekti pomažu Vam da složite plan i postavite osnovu. Zatim Mjesec u Vodenjaku pokazuje koliko Vam znači podrška ljudi koji razumiju što pokušavate izgraditi.

Tijekom cijelog razdoblja do 19.5. najviše ćete dobiti ako uvedete rutine koje Vas drže stabilnima. Ovaj period Vam daje priliku da krenete snažno, ali pravi rezultat dolazi iz toga da taj zamah pretvorite u održiv pravac.

Bik

Mars u Ovnu kod Vas otvara dublji unutarnji sloj. Od 9.4. do 19.5. više nećete moći lako zaobići ono što osjećate, a posebno ono što Vas već neko vrijeme tiho pritišće.

Ovo je tranzit koji Vas tjera da se suočite sa sobom iskrenije i preciznije. U tome nema puno koristi od odgađanja. Što prije pogledate što se doista događa u Vama, lakše ćete vratiti osjećaj čvrstine.

Početni dani mogu Vas podsjetiti gdje Vam je stvarna unutarnja snaga, a kasnije nove ideje dobivaju konkretniji oblik. Tijekom cijelog razdoblja Mars u Ovnu pokazuje Vam da pogreške ne ruše put ako iz njih nešto stvarno usvojite.

Ovo nije vrijeme za gubitak fokusa. Ovo je vrijeme za to da gradite polako, ali bez bježanja od onoga što treba riješiti.

Blizanci

Od 9.4. do 19.5. Mars u Ovnu pojačava Vašu društvenu, stvaralačku i projektnu energiju. Lakše ulazite u akciju, brže povezujete ljude i ideje, a ono što je dugo stajalo nedovršeno sada može dobiti potreban poticaj.

Ako već neko vrijeme nosite projekt koji želite privesti kraju, ovo je razdoblje koje Vam ide u prilog.

Prvi dani tranzita otvaraju nova poznanstva i pokazuju da iz tih kontakata možete izvući nešto korisno i konkretno. Tijekom cijelog Marsovog boravka u Ovnu imate više inicijative i hrabrosti da završite započeto.

U ovom periodu vrijedi više vjerovati vlastitom tempu i manje čekati da sve bude savršeno posloženo prije nego što krenete.

Rak

Mars u Ovnu od 9.4. do 19.5. kod Vas snažno aktivira područje ambicije, rada, položaja i odnosa prema autoritetima.

To može biti vrlo produktivan tranzit, ali i dosta napet, jer pojačava osjećaj da morate djelovati odmah, a okolnosti možda neće uvijek pratiti taj ritam. U tome se krije glavni izazov ovog perioda: kako ostati učinkovit bez rasipanja energije.

U prvim danima tranzita osjetit ćete koliko je važno sabrati se i ne reagirati na svaki vanjski pritisak istom snagom. Kasnije, kako se Mars bude kretao kroz Ovna, sve više će se pokazivati gdje treba usporiti i pažljivo birati bitke.

Za Vas je ovo razdoblje u kojem se vidi koliko vrijedi strpljenje. Nije svaka prepreka poziv na sukob, a nije ni svaka frustracija znak da morate ići jače. Pametnije doziranje snage ovdje će napraviti najveću razliku.

Lav

Mars u Ovnu od 9.4. do 19.5. za Vas djeluje osnažujuće, oživljava entuzijazam i vraća vjeru u vlastiti smjer. Ovo je period u kojem lakše osjećate što Vas pokreće, gdje Vam se vraća strast i oko čega se ponovno želite dati punim srcem.

Ako ste posljednjih mjeseci imali osjećaj da Vam se energija raspršila, sada se stvari mogu znatno jasnije posložiti.

Početak tranzita, uz Mjesec u Strijelcu, dodatno pojačava zamah i volju da se uhvatite nečega što Vam je stvarno važno. Kod mnogih Lavova to može biti umjetnički, osobni ili stvaralački projekt.

Tijekom cijelog razdoblja Mars u Ovnu testira Vaše samopouzdanje, ali i pokazuje koliko daleko možete stići kada se ne povlačite pred vlastitim potencijalom. Ovo je vrijeme za hrabriji iskorak, ali s jasnim osjećajem što Vam je doista vrijedno truda.

Djevica

Za Vas Mars u Ovnu od 9.4. do 19.5. otvara proces koji traži dublje raščišćavanje, veću radnu disciplinu i ozbiljniji odnos prema obvezama koje ste možda gurali u stranu. Ovo nije tranzit koji dopušta beskrajno odgađanje.

Što budete organiziraniji, to će Vam cijeli period biti lakši i produktivniji.

U prvim danima tranzita mogu se izvući priče iz prošlosti i vratiti Vas obiteljskim pitanjima ili korijenima. Kasnije raste potreba da uredite prostor, riješite kućne zadatke i konkretnije posložite svakodnevicu.

Kako tjedni budu prolazili, Mars u Ovnu učit će Vas učinkovitijem radu, boljem upravljanju vremenom i manjoj sklonosti odgađanju. To Vam može donijeti stvarno olakšanje, ali samo ako prestanete čekati idealan trenutak i krenete rješavati ono što već znate da treba riješiti.

Vaga

Mars u Ovnu od 9.4. do 19.5. stavlja snažan fokus na odnose. Kod Vas se kroz ovaj tranzit jasnije vidi dinamika između Vas i drugih ljudi, i to i u ljubavi i u bliskim suradnjama.

Neke stvari koje su bile zamućene sada će postati puno izravnije. To može donijeti i olakšanje i napetost, ovisno o tome koliko je odnos već bio stabilan.

U prvim danima tranzita možete preciznije osjetiti što želite ubuduće. Ako ste u vezi, pred Vama je period u kojem se lakše vide pravi prioriteti. Ako niste, ovo je dobro vrijeme za dublje razumijevanje obrazaca koji se ponavljaju.

Tijekom cijelog Marsovog boravka u Ovnu važnu ulogu imat će i prijateljstva. Bit će jasnije tko Vam stvarno daje oslonac, a tko više nema isto mjesto u Vašem životu.

Škorpion

Mars u Ovnu od 9.4. do 19.5. kod Vas pojačava pritisak svakodnevice, rada, obveza i svega onoga što traži izdržljivost. Ovo može biti dosta zahtjevan period ako pokušate sve nositi sami i bez ikakvog ventila.

Tranzit ne traži od Vas da se povučete, ali traži da postanete realniji u tome što sve možete iznijeti bez posljedica.

Početni dani pomažu Vam da se pripremite i vidite gdje bi se mogli otvoriti testovi ili prepreke. Tijekom cijelog tranzita bit će važno da se oslonite na ljude kojima vjerujete i da se ne zatvarate u ideju da sve morate riješiti sami.

Pred kraj prvog vala lakše se povezujete s vlastitim emocijama. To Vam može pomoći više nego tvrdoglavo guranje preko granice. U ovom periodu oslonac i pametna raspodjela snage vrijede više od samodostatnosti pod svaku cijenu.

Strijelac

Mars u Ovnu od 9.4. do 19.5. za Vas je vrlo aktivan i poticajan tranzit. Pojačava hrabrost, želju za pomakom i potrebu da se ozbiljnije zauzmete za ono što želite, i u odnosima i u profesionalnim ciljevima.

Vaš sustav vrijednosti sada dolazi pod jače svjetlo. Jasnije ćete vidjeti na što više ne želite pristajati i gdje trebate postaviti čvršću granicu.

Prvi dani Vam pomažu da se energija sabere i usmjeri. Tijekom cijelog razdoblja Mars u Ovnu traži da ne rasipate pažnju na sve strane.

Imate koristi od ovog vatrenog vala, ali samo ako znate kamo ga vodite. Ovo je period u kojem trebate stati iza onoga što Vam je važno i prestati ulagati energiju u ono što Vas iscrpljuje bez stvarnog rezultata.

Jarac

Mars u Ovnu od 9.4. do 19.5. kod Vas aktivira vrlo osoban teren. To je period u kojem se otvaraju pitanja doma, temelja, prošlosti i načina na koji gradite osjećaj sigurnosti.

U prvom dijelu tranzita možete biti zamišljeniji, povučeniji ili više okrenuti onome što je ostalo iza Vas. To nije gubitak vremena. To je faza u kojoj se nešto važno slaže iznutra.

Kad se prvi val smiri, sve jače se pojavljuje potreba da krenete proaktivnije. Ovaj tranzit dobar je za nove projekte, širenje vlastitih sposobnosti i ozbiljniji odnos prema ciljevima koje već dugo nosite.

Mars u Ovnu neće Vam dati luksuz sporog oklijevanja. Tražit će da povučete potez, ali i da pritom zadržite strpljenje. Upravo u tome leži Vaša glavna lekcija ovog perioda: kretati se naprijed bez unutarnjeg kaosa.

Vodenjak

Mars u Ovnu od 9.4. do 19.5. kod Vas pojačava mentalnu brzinu, potrebu za planom i motivaciju da doradite ono što ste već započeli. Sada lakše povezujete informacije, brže donosite odluke i jasnije vidite što ima smisla razvijati dalje.

Ovo je vrlo dobar period za usavršavanje projekata, dogovora, ideja i svih planova koji traže kombinaciju jasnoće i inicijative.

Dodatnu stabilnost u ovom dijelu travnja/aprila daje Venera u Biku, koja podržava osjećaj oslonca kroz dom, obitelj i praktične vrijednosti. U tom smislu, ovaj tranzit za Vas ne djeluje kaotično ako ga pravilno usmjerite.

Naprotiv, može biti vrlo produktivan. Prvi dani donose i korisne smjernice od drugih ljudi, osobito starijih ili iskusnijih. Tijekom cijelog razdoblja najveći rezultat dolazi kad inspiraciju odmah vežete uz konkretnu izvedbu.

Ribe

Mars u Ovnu od 9.4. do 19.5. kod Vas pojačava pitanje osobne vrijednosti, uloge u svijetu i načina na koji upravljate vlastitom energijom kad raste vanjski pritisak.

Ovaj tranzit može donijeti veću napetost, ali i jaču potrebu da se sabere ono što Vam je stvarno važno. Ako pokušate svima udovoljiti ili reagirati na svaku provokaciju, samo ćete se dodatno iscrpiti.

Prvi dani tranzita stavljaju Vas više u fokus i pojačavaju vidljivost. Kasnije, planetarni aspekti pomažu Vam da se vratite sebi i osjetite veću čvrstinu. Tijekom cijelog razdoblja Mars u Ovnu od Vas traži zreliji odnos prema sukobima, manje impulzivnosti i više jasnog planiranja.

Ako taj pritisak pretvorite u konkretan smjer, ovo može biti period u kojem ćete napraviti važan unutarnji pomak i prestati trošiti snagu ondje gdje nema pravog učinka.

Suzana Dulčić/ATMA

