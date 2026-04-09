Kada je najbolje vrijeme za ispijanje kafe ako ste na dijeti

Ispada da je vrijeme kada pijete kafu jednako važno kao i ono što je u šoljici, a ako pravilno tempirate dozu kofeina, to bi vam moglo pomoći u postizanju ciljeva.

Kako navodi Health, kafa i spojevi u kafi mogu doprinijeti gubitku ili održavanju tjelesne težine na nekoliko načina.

Smanjenje ukupne tjelesne masti: Pijenje umjerene količine kafe (jednu do sedam šoljica sedmično) može pomoći u smanjenju ukupne tjelesne masti, masnoće na trupu i visceralnog masnog tkiva, posebno štetne vrste dubokog trbušnog masnog tkiva.

Smanjenje apetita: Kafa može pomoći nekim ljudima da održe nižu tjelesnu težinu i manje tjelesne masti, moguće i zbog svog utjecaja na apetit. Konkretno, konzumiranje kafe prije obroka može pomoći u smanjenju apetita.

Povećanje sagorijevanja kalorija: Kafa vam također može pomoći u sagorijevanju više kalorija tako što lagano povećava brzinu metabolizma u mirovanju, a to se odnosi na kalorije koje sagorijevate dok mirujete. Kofein također može potaknuti oksidaciju masti (razgradnju masti u tijelu).

Međutim, sama kafa nije dovoljna da vam pomogne u postizanju ciljeva mršavljenja. Konzumiranje hranjive prehrane bogate vitaminima, mineralima, proteinima i vlaknima, te smanjenje ukupnog unosa kalorija puno su važniji za mršavljenje i održavanje zdrave tjelesne težine.

Da li je vrijeme važno?

Ne direktno, ali neka istraživanja sugerišu da vrijeme uzimanja kofeina može utjecati na druge tjelesne procese ili odluke koje mogu podržati gubitak težine ili upravljanje njome.

Pijenje kafe prije treninga: Konzumiranje kofeina (uključujući kafu) otprilike 60 minuta prije treninga može poboljšati performanse i nivo energije. To bi moglo pomoći da vaši treninzi budu produktivniji (i ugodniji), podržavajući kontrolu tjelesne težine.

Izbjegavajte kofein navečer: Pijenje kafe preblizu vremena za spavanje može poremetiti san, čak i kratkoročno, što može utjecati na metabolizam i otežati sagorijevanje kalorija i gubitak težine.

Najzdravija opcija

Sama po sebi, kafa je napitak s niskim udjelom kalorija, bez masti ili ugljikohidrata i sa zanemarivom količinom proteina. Međutim, kada počnete dodavati zaslađivače, možete izgubiti prednosti kafe za mršavljenje. Studija iz 2023. godine otkrila je da iako je unos kafe općenito povezan s gubitkom težine, redovno dodavanje čak i samo jedne kašičice šećera u kafu povezano je s debljanjem.

Umjesto toga, stručnjaci preporučuju dodavanje toplih, aromatičnih začina poput cimeta, vrhnja za kafu bez mliječnih proizvoda ili čak tradicionalnog mlijeka u kafu ako je ne volite crnu, prenosi Klix.

Facebook komentari