Aprilska teorija je stvarna: 5 znakova će biti najviše pogođeno tvrdi poznata astrologinja

Aprilska teorija je ideja da je april psihološki pogodniji za postavljanje ciljeva i nove početke od januara. Astrolozi se slažu, napominjući da će pet horoskopskih znakova najviše osetiti njegov uticaj u aprilu 2026. godine.

Proljeće se oduvijek smatralo sezonom novih početaka i obnove. Kako je psihološkinja La Keita Karter, licencirani psiholog, objasnila za VeryWell Health, „dešava se biološka promena jer ima više sunčeve svetlosti, što stimuliše oslobađanje serotonina u našem mozgu, neurotransmitera koji reguliše raspoloženje“.

Astrolozi tvrde da je ova teorija posebno izražena ovog aprila, a do kraja mjeseca, neki znaci će se sami u to uvjeriti.

Jarac – april testira vaš sistem vjerovanja

Prema riječima astrologinje Kamile Redžine, „april testira vaš sistem vjerovanja, koji je povezan sa vašim planovima za budućnost, pa čak i obećanjima koja ste dali sebi i drugima.“ U početku neće biti lako, Jarče, ali proces učenja prihvatanja i suočavanja sa istinom nije namenjen da vas slomi.

Redžina naglašava da je svrha svega ovoga dugoročna stabilnost i izgradnja života na čvrstim temeljima. Dakle, koliko god teško bilo, ako želite da krenete napred, zapitajte se: „U vezi sa čim nisam bila iskrena prema sebi i drugima?“ Prvo što vam padne na pamet je verovatno odgovor.

Djevica – zaboravljene stvari ponovo će se pojaviti

Aprilska teorija je posebno izražena za vas ove godine jer, kako Redžina objašnjava, mnogo se „aktivira u vašoj osmoj kući tajni, zajedničkih resursa i skrivenih tema“, što ovaj mjesec čini posebno intenzivnim i važnim.

To znači da će se stvari za koje ste mislili da su rešene ili zaboravljene ponovo pojaviti. Bilo da su u pitanju stare emocije ili ljudi iz vaše prošlosti, ovi podsetnici će vam dati završetak koji vam je potreban da konačno krenete dalje.

Vaga – suočit ćete se sa stvarnošću

Prošli ste kroz turbulentan period. Od osjećaja stagnacije do frustracija u vezama, biće vam drago da čujete da 2026. godina donosi veliku prekretnicu. Aprilska teorija stupa na snagu za vas i „morat ćete da se suočite sa stvarnošću“, kaže Regina. „Sve što trenutno ne funkcioniše postaće nemoguće ignorisati.“

Mesec bi u početku mogao biti stresan. Verovatno ćete se osećati nesigurno, čak i malo anksiozno. Ali nastavite dalje, savetuje Regina, jer „kada prevaziđete te prepreke i donesete teške odluke, konačno ćete moći da popravite ono što vas je sputavalo.“

Blizanci – iznenadne promjene

Trebalo bi da budete posebno oprezni ovog mjeseca. Prema Regini, „nešto bi se moglo iznenada promijeniti u vašim vezama, prijateljstvima, finansijama i planovima za budućnost.“

U početku, ovo može izgledati iznenadno ili čak nepravedno. Međutim, nakon ovih promjena, možete osjetiti olakšanje što ćete konačno biti slobodni od veza ili situacija koje su vas destabilizovale.

Ovan – život će ipak postati mnogo lakši

Teško je ignorisati da ste prolazili kroz izazovan period u posljednjih nekoliko godina. Od finansijskih poteškoća do problema u vezama, čini se kao da dugo niste imali pravu pauzu. Ali to se mijenja u aprilu, sa snažnom energijom koja dolazi sa vašim znakom.

Regina kaže: „Iluzije se raspršuju i sve što ste izbegavali, skrivali ili se nadali da će samo od sebe proći sada se ponovo pojavljuje.“ Iako može zvučati zastrašujuće, vaš život će postati mnogo lakši kada se suočite sa ovim izazovima, piše krstarica.

