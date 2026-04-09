Tri znaka Zodijaka će imati najviše sreće s novcem u travnju/aprilu 2026.

Travanj/april donosi značajne prilike za tri znaka Zodijaka. Ovi znakovi bi trebali iskoristiti povoljne energije zvijezda i kroz njihov trud, mogli bi postići značajne preokrete i postignuća.

Travanj/april 2026. donosi dosta jasniju i konkretniju financijsku sliku nego prethodni mjesec. Merkur izlazi iz postretrogradne sjene 9.4., Venera je u Biku od 30.3. do 24.4., Mars 9.4. ulazi u Ovna, mlad Mjesec događa se 17.4. na 27°29′ Ovna, Sunce 20.4. prelazi u Bika, a Uran ulazi u Blizance 26.4..

Jupiter je cijeli mjesec direktan u Raku i tijekom travnja/aprila prolazi približno od 15°47′ do 18°55′ Raka, što cijeloj financijskoj temi daje nešto stabilniji ton nego u razdoblju prije toga.

Kada se ova astrološka slika promatra kroz prizmu financija, tri znaka izdvajaju se nešto jasnije od ostalih. Kod njih se tijekom mjeseca otvara više korisnih okolnosti odjednom pa raste mogućnost da lakše dođu do posla, boljeg dogovora, stabilnijeg priljeva novca ili barem osjećaja da se financijska situacija konačno počinje kretati u zdravijem smjeru.

Rak

Rak u travnju/aprilu 2026. ima vrlo snažnu podršku kada je riječ o novcu i osobnoj stabilnosti. Najvažniji razlog za to je Jupiter, planet rasta i širenja, koji se cijeli mjesec kreće kroz Raka i pritom ostaje direktan. Takav tranzit pojačava osjećaj da trud ipak ima smisla i da se stvari mogu razvijati u korisnom pravcu, osobito na području zarade, samopouzdanja i osjećaja vlastite vrijednosti.

Dodatnu važnost nosi i činjenica da se nakon 9.4. postupno čisti ono što je Merkur prethodno zamaglio. Tamo gdje su postojali zastoji, nejasni odgovori ili odgođeni razgovori, sada se otvara više prostora za konkretnije odluke. Kod nekih Rakova to se može pokazati kroz novi dogovor, kod nekih kroz suradnju koja se konačno pokreće, a kod nekih kroz naplatu onoga što je već dugo stajalo u zraku.

Pomaže i naglašena energija Bika. Venera je u tom znaku gotovo veći dio mjeseca, sve do 24.4., a 20.4. ondje ulazi i Sunce. Za Rakove je to važna zemljana podrška jer donosi više stabilnosti u kontaktima s ljudima, bolju procjenu vrijednosti i konkretniju korist kroz mreže, preporuke, klijente, poslovne poznanike ili prijateljske veze koje s vremenom prerastaju u suradnju.

Rak u ovom razdoblju ne treba forsirati tempo. Više mu koristi mirna procjena, dobar tajming i spremnost da ozbiljno shvati ono što može ponuditi. Novac se ovdje ne otvara kroz nervozu, nego kroz osjećaj unutarnje sigurnosti i pametno prepoznavanje prilike.

Kod nekih će se ova slika pokazati kroz povišicu, kod nekih kroz dodatni izvor prihoda, a kod nekih kroz jednostavniju, ali vrlo važnu promjenu: bolju kontrolu nad troškovima i osjećaj da se napokon gradi čvršća financijska osnova.

Bik

Bik se također nalazi među znakovima koji u travnju/aprilu imaju vrlo dobru financijsku poziciju. Ovdje je razlog sasvim jasan: Venera, vladar Bika, ušla je u taj znak 30.3. i ostaje u njemu do 24.4. Kada je Venera u svom znaku, jača osjećaj za vrijednost, lakše privlači korisne ljude i povoljne dogovore, a veća je i vjerojatnost da novac dolazi kroz ono što je konkretno, kvalitetno, estetski privlačno i tržišno iskoristivo.

Drugi važan trenutak dolazi 20.4., kada Sunce ulazi u Bika. Tada se dodatno pojačava osjećaj osobne snage, stabilnosti i kontrole nad vlastitim odlukama. U praksi to često znači jasniji odnos prema zaradi, veću sigurnost u pregovorima i spremnost da se ozbiljnije postave granice oko cijene, rada i osobne vrijednosti. Bik tada lakše prepoznaje što mu se isplati, a što mu samo troši vrijeme i energiju.

Dodatnu podršku daje Jupiter u Raku, koji je Bikovima tijekom cijelog mjeseca u skladnom odnosu. To pogoduje komunikaciji, pregovorima, prodaji, administrativnim poslovima, kraćim putovanjima, online radu, učenju, marketingu i svemu što može proširiti zaradu kroz dobru ideju ili pravodobnu informaciju. Nekim Bikovima upravo takav kontakt, razgovor ili preporuka može otvoriti vrata koja su donedavno bila zatvorena.

Pred kraj mjeseca osjeća se i važan prijelaz jer Uran završava svoj prolaz kroz Bika i kreće prema Blizancima. Za mnoge pripadnike ovog znaka to može označiti završetak jednog dužeg razdoblja financijskog nemira, isprobavanja i nepredvidivih obrata. Polako počinje faza u kojoj se iskustvo stečeno posljednjih godina može konkretnije pretvoriti u korist.

Upravo zato kraj travnja/aprila kod nekih Bikova može donijeti iznenadan poziv, prijedlog ili ideju koja na prvi pogled ne djeluje veliko, ali kasnije može imati sasvim ozbiljnu vrijednost.

Djevica

Djevica u travnju/aprilu također ima vrlo dobre izglede za financijski napredak. Jupiter u Raku tijekom cijelog mjeseca gradi skladan odnos prema ovom znaku, a to često donosi podršku preko ljudi, suradnji, preporuka, profesionalnih kontakata, grupa i projekata koji se razvijaju postupno, ali stabilno. Ovdje se stvari ne moraju dogoditi glasno da bi bile važne. Dovoljno je da budu održive.

Važnu podršku daje i zemljana energija Bika. Venera je u Biku do 24.4., a Sunce od 20.4. također prelazi u taj znak. To Djevici odgovara jer pojačava ono u čemu je najjača: red, procjenu, racionalnost, osjećaj za korisno i sposobnost da novac promatra bez drame. Takvi tranziti pogoduju boljem planiranju, pametnijem ulaganju, kontroliranijoj potrošnji i zaradi kroz znanje, organizaciju, uslugu, preciznost i rad s jasnom strukturom.

Važan je i Merkur, vladar Djevice, koji 15.4. ulazi u Ovna, dok se 17.4. događa mlad Mjesec u istom znaku. Time se snažnije aktiviraju pitanja zajedničkog novca, kredita, dugovanja, poreza, provizija, nasljedstva, ulaganja i raspodjele resursa. Kod mnogih Djevica upravo tu može doći do pomaka: razgovor koji je dugo stajao napokon se otvara, rješenje postaje vidljivije, a financijska priča počinje se slagati kroz suradnju, partnera ili instituciju.

Nakon 9.4., kada Merkur izađe iz sjene, i takve teme postaju preglednije. Lakše je vidjeti što je održivo, što traži korekciju i gdje se zapravo nalazi prostor za korist. Djevica u ovom mjesecu najviše dobiva kada se drži onoga što joj prirodno ide: ozbiljne procjene, dobre organizacije i pravodobne reakcije.

Ovdje sreća s novcem nije vezana uz impuls i brzopletost. Više je povezana s dobrim sustavom, jasnim uvidom i sposobnošću da se prava odluka donese u pravom trenutku. Upravo zato rezultat može biti vrlo konkretan.

Suzana Dulčić/ATMA

