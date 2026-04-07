Znakovi koji najčešće prekidaju pa se vraćaju bivšima

Postoje ljudi koji prekid doživljavaju kao konačnu točku i nikada se ne osvrću unatrag. A postoje i oni drugi – oni koji se vraćaju. Ne jednom, nego više puta. Oni koji poruke “nedostaješ mi” nikada zapravo ne izbrišu iz svojih misli. U svijetu astrologije, određeni horoskopski znakovi poznati su upravo po toj emocionalnoj petlji: prekid, distanca, pa ponovno približavanje.

Ovo su znakovi koji najčešće prekidaju – i vraćaju se bivšima.

Rak

Rakovi su emotivci Zodijaka i to nije nikakva tajna. Oni ne vole prekide – ali ih ponekad sami iniciraju kada osjete da nisu dovoljno voljeni ili sigurni. Problem? Njihove emocije ne nestaju preko noći. Rak će možda otići, ali će u mislima ostati. Sjećanja, zajednički trenuci i osjećaj pripadnosti često ih vuku nazad.

Kod njih je povratak bivšem često vođen nostalgijom i nadom da će ovaj put sve biti drugačije. A ako postoji i najmanja šansa za pomirenje – Rak će je vidjeti.

Ribe

Ribe su sanjari i romantičari koji teško razlikuju realnost od idealizirane verzije ljubavi. Kada veza završi, oni često pamte samo ono lijepo. Loši trenuci se brišu ili ublažavaju, dok uspomene postaju gotovo filmske.

Zbog toga Ribe često daju drugu, treću ili čak četvrtu šansu. Vraćaju se jer vjeruju u “ono nešto” što su imali – čak i kad realnost govori suprotno.

Vaga

Vage ne podnose konflikte, a prekidi su za njih jedan od najtežih oblika sukoba. Čak i kada odluče otići, često ostaju emocionalno vezane za partnera. Njima je ideja partnerstva važnija od ega, pa će se nerijetko vraćati kako bi “popravile” odnos.

Vaga će često razmišljati: “Možda smo mogli bolje”, “Možda nisam dovoljno pokušala/o”. Upravo ta potreba za ravnotežom i harmonijom često ih vodi nazad u stare odnose.

Škorpion

Škorpioni vole duboko, intenzivno i bez zadrške. Kada prekinu, to često izgleda kao konačan kraj. No, ispod površine – emocije i dalje vrije. Oni teško zaboravljaju ljude koji su im značili.

Povratak bivšem kod Škorpiona nije slabost, nego rezultat njihove potrebe za zatvaranjem krugova ili ponovnim proživljavanjem intenzivne povezanosti. Ako osjećaji nisu potpuno nestali – vrata nikada nisu potpuno zatvorena.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj dualnosti – i to se itekako vidi u ljubavi. Jedan dio njih želi ići dalje, upoznati nove ljude i okrenuti novu stranicu. Drugi dio… i dalje razmišlja o bivšem.

Kod njih povratak često dolazi iz znatiželje ili potrebe za razgovorom koji nikada nije završen. Ako komunikacija ponovno krene – lako se može pretvoriti u nešto više, piše index.

