Ljubavni horoskop za travanj/april 2026.

Travanj/april 2026. u ljubavi donosi jasan prijelaz iz osjetljivije, nejasnije i povučenije atmosfere prema otvorenijoj, direktnijoj i nemirnijoj energiji. Mjesec je započeo punim Mjesecom u Vagi 2.4., što je odmah pojačalo temu odnosa, ravnoteže, privlačnosti i potrebe da se vidi gdje u ljubavi postoji sklad, a gdje napetost. Mars 9.4. ulazi u Ovna, 13.4. spaja se s Neptunom, Merkur 15.4. ulazi u Ovna, 17.4. događa se mlad Mjesec u Ovnu, 20.4. Sunce prelazi u Bika, 24.4. Venera ulazi u Blizance, a 26.4. Uran ponovno ulazi u Blizance.

Sve to daje ritam cijelom mjesecu: početak otvara važna odnosna pitanja, sredina traži hrabrost i iskrenost, a kraj donosi više flerta, razgovora, novih poznanstava i iznenadnih obrata u ljubavnom životu.

U drugoj polovici mjeseca ljubavna se slika osjetno mijenja. Energija Ovna traži inicijativu, jasnu želju i bržu reakciju, dok prelazak Sunca u Bika vraća potrebu za sigurnošću, dodirom, stabilnošću i konkretnim osjećajem da odnos ima težinu.

Ulazak Venere u Blizance krajem mjeseca pojačava dopisivanje, znatiželju, mentalnu privlačnost i češće kontakte, a Uran u Blizancima unosi faktor iznenađenja. Zbog toga mnogi mogu doživjeti neočekivan susret, neobičnu poruku, nagli preokret ili sasvim drukčiji pogled na ono što traže od partnerstva.

Ovan

Za Vas travanj/april donosi snažan ljubavni reset. Mars 9.4. ulazi u Vaš znak i odmah podiže samopouzdanje, želju za akcijom i potrebu da više ne čekate da druga strana povuče prvi potez.

To je dobar trenutak za strast, inicijativu i otvoreniji pristup ljubavi, ali sredina mjeseca može biti mutnija nego što u prvi mah izgleda, osobito oko 13.4., kada spoj Marsa i Neptuna pojačava idealizaciju i impulzivne reakcije.

Oko mladog Mjeseca 17.4. mnogi Ovnovi mogu donijeti važnu odluku: ulazite li ozbiljnije u odnos, prekidate li nešto što Vas iscrpljuje ili si napokon priznajete što doista želite.

Kraj mjeseca donosi više poruka, poziva i poznanstava kroz kretanje, društvo i online komunikaciju.

Bik

Kod Vas je travanj/april podijeljen na dva vrlo različita dijela. U prvoj polovici mjeseca emocije su dublje, ali i zatvorenije pa neće sve odmah biti izgovoreno.

Pun Mjesec u Vagi može Vas potaknuti da ozbiljnije pogledate kako odnos funkcionira u svakodnevici i osjećate li se doista viđeno i poštovano.

Nakon 20.4., kada Sunce uđe u Vaš znak, vraćate se sebi, vlastitoj vrijednosti i potrebi da odnos bude miran, konkretan i pouzdan. Venera, Vaš vladar, 24.4. prelazi u Blizance i tada ljubav dobiva lakši ton, više razgovora i više pažnje na ono što partner govori, a ne samo na ono što osjeća.

Za slobodne Bikove kraj mjeseca može donijeti zanimljiv kontakt preko prijatelja, kraćeg puta ili društvenih mreža.

Blizanci

Travanj/april Vas iz ljubavne magle vraća u življi ritam. Kako mjesec odmiče, sve će Vam više odgovarati odnosi u kojima postoji humor, lakoća i osjećaj da s nekim možete razgovarati bez napora.

Do sredine mjeseca još može biti kolebanja ili nejasnih signala, ali ulazak Venere u Vaš znak 24.4. snažno pojačava privlačnost, šarm i potrebu da budete viđeni, poželjni i društveno aktivni.

Samo dva dana kasnije Uran ponovno ulazi u Blizance pa se kod mnogih može dogoditi nagli preokret: neočekivano zaljubljivanje, povratak osobe koju dugo niste čuli ili unutarnji klik nakon kojeg više ne pristajete na stare obrasce.

Kraj mjeseca za Vas može biti vrlo živ, uzbudljiv i pun iznenađenja.

Rak

Za Vas je travanj/april emocionalno važan jer traži ravnotežu između potrebe za sigurnošću i potrebe da konačno kažete što Vas muči.

Pun Mjesec u Vagi početkom mjeseca aktivira osjetljivo područje doma, intime i bliskosti pa kod zauzetih Rakova može otvoriti temu međusobne pažnje, povjerenja i zajedničkog ritma.

Mars u Ovnu od 9.4. unosi nemir i pojačava tenziju ako se osjećaji dugo potiskuju pa je važno da ne reagirate samo obrambeno.

Venera 24.4. prelazi u Blizance i tada ljubavne priče postaju mekše, suptilnije i više povezane s unutarnjim osjećajem nego s vanjskom dramom. Kraj mjeseca više pogoduje tihim, intimnim susretima nego velikim gestama.

Lav

Travanj/april Vama otvara prostor za više strasti, kretanja i direktnijeg ljubavnog izražavanja. Mars u Ovnu od 9.4. radi Vam dobar vatreni aspekt i pojačava želju za osvajanjem, inicijativom i jasnim signalima.

Ako ste slobodni, ovo je mjesec u kojem se ljubav može pokrenuti brzo, osobito kroz putovanja, izlaske, nova poznanstva i kontakte izvan Vaše uobičajene rutine.

Sredina mjeseca ipak traži oprez s idealizacijom i velikim obećanjima, osobito oko 13. i 17.4., kada emocije mogu biti jake, ali ne i sasvim stabilne.

Kraj mjeseca, s Venerom u Blizancima, dodatno pojačava društvenost i magnetizam pa Lavovi ulaze u fazu u kojoj ih ljudi jednostavno više primjećuju.

Djevica

Za Vas travanj/april nije lagan ni površan ljubavni mjesec. Pun Mjesec u Vagi početkom mjeseca pojačava temu vrijednosti i reciprociteta pa ćete jasnije vidjeti gdje dajete više nego što dobivate.

Mars u Ovnu od 9.4. može otvoriti intenzivnije emocije, jaču seksualnu energiju i potrebu za dubljim povjerenjem, ali i osjetljivost na ljubomoru, sumnju ili neizrečene motive.

Oko sredine mjeseca važno je da ne donosite zaključke samo na temelju dojma, jer spoj Marsa i Neptuna može zamagliti stvarnu sliku druge osobe.

Nakon 24.4., s Venerom u Blizancima, ljubav se više veže uz javni dojam, društveni život i kontakte kroz posao ili obveze. Kod nekih Djevica to može donijeti i privlačnost prema osobi koja je vrlo komunikativna, pokretna i intelektualno snažna.

Vaga

Za Vas je travanj/april jedan od važnijih ljubavnih mjeseci ovog proljeća. Pun Mjesec u Vašem znaku 2.4. snažno je osvijetlio odnose i pokazao što više ne možete održavati u ravnoteži samo pristojnošću ili šutnjom.

Kod zauzetih Vaga dolazi trenutak istine: odnos se može produbiti kroz iskren razgovor ili se može sasvim jasno vidjeti gdje nema dovoljno međusobne usklađenosti.

Marsov ulazak u Ovna 9.4. aktivira Vaše partnersko polje i donosi više dinamike, strasti, ali i mogućih sukoba ako obje strane žele voditi glavnu riječ.

Kraj mjeseca Vama vrlo dobro odgovara jer Venera u Blizancima donosi laganiji ton, više flerta, više optimizma i osjećaj da se ljubav ponovno može disati, umjesto da se stalno secira i analizira.

Škorpion

Travanj/april Vama donosi ljubav kroz promjenu ritma, a manje kroz velike riječi. U prvoj polovici mjeseca moguće je više unutarnjeg preispitivanja pa nećete lako pokazati što Vam se zapravo događa.

Mars, Vaš tradicionalni vladar, prelazi u Ovna 9.4. i stavlja naglasak na svakodnevicu, navike i konkretne poteze, što znači da će se kvaliteta odnosa mjeriti kroz ponašanje, a ne kroz obećanja.

Ako je netko nedosljedan, to ćete vrlo brzo osjetiti. Oko sredine mjeseca postoji jaka privlačnost, ali i mogućnost zavaravanja pa nemojte žuriti s povjerenjem.

Od 24.4. nadalje odnosi mogu postati dublji, intenzivniji i mentalno zanimljiviji, a kraj mjeseca nekima donosi kontakt koji na prvi pogled djeluje lagano, ali u sebi nosi potencijal za ozbiljniju priču.

Strijelac

Za Vas je travanj/april u ljubavi znatno življi od prethodnih mjeseci. Mars u Ovnu od 9.4. pojačava strast, samopouzdanje, potrebu za osvajanjem i želju da odnos bude spontan, iskren i uzbudljiv.

To je vrlo dobar tranzit za slobodne Strijelce jer povećava mogućnost brzog susreta, snažne kemije i nove simpatije koja dolazi bez puno uvoda.

Mlad Mjesec u Ovnu 17.4. dodatno naglašava romantiku, zaljubljivanje, kreativnost i životnu radost. Kraj mjeseca ipak pomiče fokus na partnerstvo kao takvo, jer Venera ulazi u Blizance, Vaše suprotno polje pa pitanja odnosa, izbora i međusobne prilagodbe postaju jača.

To može biti vrlo lijepo razdoblje za početak veze, ali i za obnovu komunikacije u postojećem odnosu.

Jarac

Travanj/april Vama donosi potrebu da emocije stavite na realno mjesto. Pun Mjesec u Vagi početkom mjeseca može Vas suočiti s pitanjem koliko ljubavni život utječe na Vašu unutarnju stabilnost i koliko privatnih tema nosite u sebi bez pravog razgovora.

Mars u Ovnu od 9. travnja/aprila aktivira područje doma, obitelji i intime pa zauzeti Jarci mogu osjetiti više napetosti ako se neka važna tema dugo izbjegava.

Sredina mjeseca traži dodatnu pažnju u riječima i zaključcima jer ne mora sve biti onako kako izgleda u prvom trenutku.

Nakon 20.4., a osobito nakon 24.4., energija postaje mirnija i korisnija za Vas: više je prostora za konkretne geste, svakodnevnu pažnju i stabilnije pokazivanje osjećaja.

Vodenjak

Kod Vas ljubav u travnju/aprilu ide kroz riječ, poruku, susret i mentalnu iskru. Već početak mjeseca traži jasniju komunikaciju, a druga polovica sve više radi u Vašu korist.

Mars u Ovnu od 9.4. pojačava dinamiku kontakata i čini Vas direktnijima, hrabrijima i manje spremnima na pasivno čekanje. To je dobro za flert, inicijativu i otvoren razgovor, ali traži mjeru kako ne biste skliznuli u nepotrebnu oštrinu.

Najljepši dio mjeseca dolazi pred kraj: Venera ulazi u Blizance 24.4., a to Vodenjacima često donosi više romantike, zabave, dopisivanja i prirodne privlačnosti.

Uranov ulazak u Blizance 26.4. dodatno pojačava mogućnost iznenadnog zaljubljivanja, neobičnog susreta ili vrlo brzog zaokreta u ljubavnoj priči.

Ribe

Za Vas travanj/april počinje s naglašenom osjetljivošću i potrebom da se u odnosima osjećate sigurno, nježno i stvarno. Pun Mjesec u Vagi je otvorio pitanja povjerenja, davanja i emotivne ravnoteže, a Marsov odlazak iz Vašeg znaka i ulazak u Ovna 9.4. smanjuje unutarnju raspršenost i prebacuje fokus na vlastitu vrijednost.

Ipak, spoj Marsa i Neptuna 13.4. za Ribe može biti posebno osjetljiv jer pojačava idealizaciju, projekcije i želju da se vjeruje onome što srce želi čuti.

Zato je sredina mjeseca snažna za inspiraciju i romantičan zanos, ali slabija za hladnu procjenu.

Kraj mjeseca više traži razgovor, prilagodbu i mentalnu povezanost, osobito u privatnim i obiteljskim odnosima. Za neke Ribe to može značiti da ljubav postaje manje maglovita, a više svakodnevna i konkretna.

Suzana Dulčić/ATMA

