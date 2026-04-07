Kojim horoskopskim znakovima se život mijenja nabolje do kraja aprila?

Život će do kraja travnja 2026. postati osjetno lakši za četiri horoskopska znaka, tvrdi profesionalni astrolog Evan Nathaniel Grim. On objašnjava da je ulazak Urana u Blizance izvanredna vijest za ove znakove, jer označava kraj dugog razdoblja neizvjesnosti.

Ostalo je još samo nekoliko tjedana boravka Urana u znaku Bika. Astrolog Grim ističe kako je to sjajna vijest za spomenute znakove. “Godinama je taj tranzit za vas bio izvor nepredvidivosti. Ništa se nije odvijalo po planu”, pojasnio je, prenosi YourTango. Kada Uran, planet kaosa i naglih promjena, 25. travnja uđe u Blizance, četiri znaka Zodijaka osjetit će gotovo trenutačno olakšanje.

Bik

Od svih znakova Zodijaka, vi vjerojatno najviše prezirete promjene. To znači da vam boravak Urana, planeta koji vlada iznenadnim preokretima, u vašem znaku od 2018. godine nije bio nimalo lak. Dok Uran provodi posljednje tjedne u Biku, Grim objašnjava da se vjerojatno osjećate vrlo nemirno. Ipak, ističe kako je važno cijeniti osobni rast koji ste doživjeli.

Dobra vijest je da vam život postaje znatno lakši nakon što Uran 25. travnja napusti vaš znak. Shvatit ćete da je sve kroz što ste prolazili proteklih godina bilo vrijedno truda. Postali ste otvoreniji i prilagodljiviji te ste naučili s lakoćom prihvaćati nove okolnosti. Stoga, duboko udahnite. Lakša vremena su pred vama.

Škorpion

Budući da je planet nepredvidivosti posljednjih nekoliko godina proveo u vašoj kući partnerstva, mnogi vaši odnosi mogli su se činiti vrlo nestabilnima. Dok Uran provodi posljednje tjedne u tom području, “mogli biste doživjeti neke neobične i neočekivane trenutke u vezama”, rekao je Grim. Ako ste u romantičnoj vezi, moguće su trzavice, od nasumičnih svađa do otkrivanja tajni.

Iako se situacija može činiti pomalo neugodnom dok Uran 25. travnja ne napusti Bika, nije sve tako crno. Grim objašnjava da je ovo vrijeme kada biste mogli “iznenada upoznati nekoga novog i uzbudljivog”. Zato je ključno da se više krećete među ljudima. Kroz druženje i umrežavanje okružit ćete se kvalitetnim osobama.

Lav

Uran u Biku uzrokovao je određene poremećaje u vašoj karijeri. No, poslovni život postaje znatno lakši kada planet nepredvidivosti 25. travnja uđe u Blizance. Prema Grimu, još uvijek imate dovoljno vremena da “posložite” sve što je na profesionalnom planu pošlo po zlu.

Kako vrijeme bude odmicalo, sve zablude ili nesporazumi koje su drugi imali o vama polako će nestajati, a vaš ugled će se popraviti. Od kolega koji će vas više cijeniti do boljih prilika koje će vam se pružati, vaš će život krenuti u sjajnim novim smjerovima.

Vodenjak

Prema intuitivnoj astrologinji Alexandri, “proteklih osam godina, koliko je Uran proveo u Biku, donijelo je promjene u vaš dom, privatni život, obitelj, korijene i unutarnje temelje”. Astrolog Grim to potvrđuje, navodeći da se vjerojatno još uvijek nosite s posljedicama nekoliko “neočekivanih događaja” koji su se u tom razdoblju dogodili u vašoj obitelji.

Ovog ćete mjeseca biti zaokupljeni obiteljskim životom, bilo kroz meditaciju ili pomaganje članu obitelji u nevolji. Srećom, život postaje osjetno lakši kada Uran krajem travnja promijeni znak. Oni koji nisu osjećali pravu pripadnost tražit će novo kućno okruženje i osloboditi se ograničenja bilo kakvih negativnih obiteljskih situacija, piše index.

