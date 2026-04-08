Mars u Ovnu (od 9.4. do 19.5.): Razdoblje odluka koje se više ne mogu odgađati

Mars ulazi u Ovna 9.4. u 21:36 i ostaje u tom znaku do 19.5.. Kada Mars prođe kroz znak kojim vlada, energija postaje izravnija, brža i odlučnija. Lakše se prelazi iz namjere u potez, raste potreba da se stvari pomaknu s mjesta i slabi tolerancija prema čekanju, razvlačenju i nejasnim odnosima. Ovo je jedan od onih tranzita koji ne voli praznu priču.

Traži reakciju, jasan stav i spremnost da se nešto napravi odmah.

Travanj/april 2026. zato neće djelovati mirno ni pasivno. Mars dolazi u znak u kojem su već Neptun i Saturn pa se u istoj zoni susreću impuls, ideal i granica. To je važna razlika. Ovaj prolaz ne pojačava samo hrabrost, on testira i motive.

Pokazuje gdje djelujete iz stvarne unutarnje potrebe, a gdje iz nestrpljenja, zanosa ili tvrdoglavosti. Kod mnogih će se upravo tada otvoriti tema osobnih granica, prava na vlastitu odluku i potrebe da se prestane živjeti po tuđem ritmu.

Sredina travnja/aprila donosi zamah, fokus i jasne odluke

Prvi snažan val dolazi 13.4., kada se Mars spaja s Neptunom u Ovnu. To može donijeti jak unutarnji poriv, inspiraciju i osjećaj da je došao trenutak za zaokret. Ali isti aspekt može zamagliti procjenu i pojačati sklonost da se reagira vođeni osjećajem, a ne stvarnim okolnostima. Zato je taj dan odličan za odluku, viziju, kreativni impuls i hrabar unutarnji rez, ali nije idealan za nepromišljene sukobe, riskantne financijske poteze ili ishitrene zaključke.

Nakon toga energija postaje konkretnija. Merkur ulazi u Ovna 15.4., a 16.4. Mars radi sekstil s Plutonom. Odjednom više nema puno prostora za okolišanje. Riječi postaju direktnije, odluke brže, a fokus jači.

Mars i Pluton zajedno daju osjećaj da se nešto može izgurati do kraja, posebno ako već dugo postoji pritisak da se određen problem riješi bez odlaganja. To su dani u kojima se može napraviti ozbiljan pomak u poslu, osobnoj disciplini, treningu, odnosima ili svemu što traži hrabrost i koncentraciju.

Vrhunac tog niza dolazi s mladim Mjesecom u Ovnu 17.4.. Taj trenutak prirodno otvara prostor za novi početak, ali ovdje nije riječ o apstraktnoj želji. Ovan traži da se krene, a Mars u istom znaku dodatno pojačava potrebu da se odluka odmah potvrdi djelom.

Zbog toga sredina travnja/aprila može biti vrlo snažna za pokretanje projekta, promjenu navike, prekid obrasca koji Vas iscrpljuje ili jasan zaokret u privatnom životu. Sve što tada započne nosi snažan pečat osobne volje.

Kraj travnja/aprila i svibanj/maj traže disciplinu i samokontrolu

Ipak, najvažniji test ovog tranzita dolazi vrlo brzo. Mars se 20.4. spaja sa Saturnom u Ovnu. Tu se jasno vidi što ima stvarnu snagu, a što je bilo samo trenutni nalet.

Saturn zaustavlja višak impulsa, traži disciplinu, odgovornost i mjeru. Ako se tih dana pojavi osjećaj otpora, kašnjenja, napetosti ili frustracije, to ne znači da je smjer pogrešan. Češće znači da ono što želite sada mora dobiti ozbiljniju strukturu. Ovaj aspekt zna biti tvrd, ali je koristan jer tjera čovjeka da razlikuje prolazni zanos od odluke iza koje stvarno može stati.

Zato Mars u Ovnu u travnju/aprilu 2026. nije tranzit divlje brzine bez posljedica. On traži hrabrost, ali ne podržava rasipanje. Traži inicijativu, ali ne nagrađuje kaos. Najviše može dati onima koji znaju što žele i koji su spremni preuzeti odgovornost za ono što pokrenu. U tom smislu ovo je vrlo sirova, ali i vrlo poštena energija. Sve postaje jasnije: gdje trošite snagu uzalud, gdje predugo čekate i gdje je došao trenutak da se prestane kalkulirati.

Početkom svibnja/maja ritam ponovno raste. Mars 5.5. ulazi u kvadrat s Jupiterom u Raku. Taj aspekt pojačava samopouzdanje, ali i sklonost pretjerivanju.

Lako je povjerovati da se sve može odjednom, da je svaka procjena dobra i da brzina sama po sebi rješava problem. Upravo zato tih dana treba paziti na impulzivne troškove, prenaglašene reakcije, tvrdoglavo forsiranje svog stava i obećanja koja zvuče veće nego što ih je realno moguće održati. Energija je snažna, ali traži samokontrolu.

Pred sam kraj tranzita dolazi još jedan važan trenutak. Mars se 16.5. spaja s Kironom u Ovnu. Taj aspekt često izvuče stare teme vezane uz samopouzdanje, identitet, ljutnju i osjećaj da se čovjek za nešto morao izboriti sam.

Mnogi tada mogu postati osjetljiviji, reaktivniji ili svjesniji mjesta na kojima su dugo glumili snagu. Ali upravo zato taj susret ima vrijednost. On ne traži glumu hrabrosti, nego stvarnu unutarnju iskrenost. Tri dana poslije Mars prelazi u Bika i cijela se priča smiruje. Tempo pada, ali ono što je tijekom ovog vatrenog razdoblja pokrenuto tada traži stabilizaciju, kontinuitet i konkretan rezultat.

Za kardinalne znakove ovaj tranzit može biti posebno osjetan jer aktivira teme smjera, identiteta, odnosa i osobne odgovornosti. No i šire gledano, Mars u Ovnu u proljeće 2026. donosi razdoblje u kojem se lakše reže višak, donosi odluka i izlazi iz mjesta na kojem je sve predugo stajalo.

Tko ga iskoristi pametno, može puno napraviti. Tko krene bez mjere, brzo će osjetiti koliko je tanka granica između hrabrog poteza i nepotrebnog srljanja.

Suzana Dulčić/ATMA

