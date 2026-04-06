Skrivena funkcija vaše rerne: Evo šta znače brojevi od 1 do 5 i kako da ih koristite za savršena jela

Na prvi pogled, riječ je o neupadljivim oznakama koje mnogi nikada nisu ni primijetili. Ipak, njihova funkcija može biti ključna za savršeno pripremljen obrok.

Rerna je danas jedan od najvažnijih kućnih aparata, jer omogućava brzo i efikasno spremanje hrane uz precizno podešavanje temperature i ventilacije. Ipak, da bi se njen potencijal u potpunosti iskoristio, važno je razumjeti značenje svih oznaka. Jedna od njih su i brojevi od 1 do 5, koji se nalaze sa unutrašnje strane rerne, uz same žljebove u koje se ubacuju plehovi i rešetke. Iako ih nemaju svi modeli, tamo gdje postoje, imaju veoma važnu ulogu, označavaju nivoe pečenja.

Naime, toplota u rerni nije ravnomjerno raspoređena. Donji dijelovi su bliži izvoru toplote i samim tim topliji, dok su gornji izloženi drugačijem intenzitetu zagrijavanja. Upravo zbog toga, pozicija jela direktno utiče na krajnji rezultat.

Prvi nivo – najniži u rerni

Prvi nivo se nalazi najbliže izvoru toplote i namijenjen je jelima koja zahtijevaju visoku temperaturu i kraće vrijeme pečenja. Idealan je za picu, hljeb i određena peciva, posebno kada je cilj da izvana budu hrskavi, ali uz oprez jer lako može doći do zagorijevanja.

Drugi nivo

Ovaj nivo i dalje prima značajnu količinu toplote, ali je nešto blaži. Pogodan je za jela koja treba da budu zapečena prvenstveno odozdo, poput lazanja, kiša ili raznih slanih pita.

Srednji, treći nivo

Treći nivo se smatra najuniverzalnijim jer omogućava ravnomjerno pečenje sa svih strana. Zbog toga je najčešći izbor za duža pečenja poput kolača, torti, keksa, ali i za meso i piletinu.

Četvrti nivo

Bliže vrhu rerne, ovaj nivo se koristi za brže pečenje. Pogodan je za gratiniranje jela, poput krompira ili drugih specijaliteta kod kojih je važna zlatna korica, ali zahtijeva pažljivo praćenje kako površina ne bi pregorjela.

Najviši, peti nivo

Nalazi se tik ispod grila i izložen je najintenzivnijoj toploti. Namijenjen je kratkotrajnom pečenju, grilovanju i topljenju, ali zbog visokih temperatura postoji rizik da hrana brzo izgori.

Stručnjaci ističu i da pomjeranje jela tokom pečenja može značajno poboljšati rezultat. Tako se, na primjer, hljeb ili pica često započinju na donjem nivou kako bi dobili pečeno dno, a zatim se premještaju na sredinu radi ravnomjernosti. Slično je i sa lazanjama, koje se prvo peku u sredini kako bi ostale sočne, a potom se prebacuju na viši nivo radi prepoznatljive zapečene korice.

Iako djeluju nevažno, ovi brojevi mogu biti jednostavan vodič ka boljem kuhanju, dovoljno je samo da ih primijetite i počnete koristiti, prenosi Raport.

