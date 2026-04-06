Mars ulazi u Ovna ove sedmice, moćna energetska promjena uzdrmat će svaki znak od 6. do 12. aprila

Tokom ove nedjelje se dešava moćna energetska promjena kada Mars ulazi u Ovna. Ovo utiče na svaki horoskopski znak drugačije od 6. do 12. aprila 2026. godine.

Ovo nije period za sumnju u sebe. Mars ulazi u Ovna 9. aprila, donoseći sa sobom akciju i kreativnost.

Međutim, možemo očekivati da će se Mars i Saturn sudariti u narednih nekoliko nedjelja. Mjesec u Vodoliji u petak, 10. aprila, olakšava nam da ponovo sanjamo.

Ovan – ostanite optimista, ali realni

Ovo je vaša sezona, a posezanje ka zvijezdama vam omogućava da vidite svoj potencijal za rast. Iako možete očekivati da se suočite sa izazovima tokom narednog meseca, tranziti ove nedjelje vas podsjećaju da ostanete optimistični i prizemljeni.

Napravite planove koji su vam potrebni tokom lunacije Jarca i pronađite podršku tokom tranzita Vodolije. Posadite to sjeme sada kada je Mars u vašem znaku.

Ovo je vaša šansa da uspostavite neophodne rutine kako kasnije ne biste bili preopterećeni.

Bik – ne gubite iz vida svoje ciljeve

Mars u Ovnu vam pokazuje kako da se suočite sa svojim emocijama, dok vas Mjesec u Strijelcu uči kako da pronađete svoju moć. Ova nedjelja vam pokazuje šta možete da stvorite i izgradite sve dok ne izgubite iz vida svoje ciljeve.

Mjesec u Jarcu vam pomaže da uspostavite nove ideje i da ih uredite po želji svog srca. Energija Ovna vam pokazuje da su greške u redu sve dok učite iz njih.

Blizanci – naučit ćete mnogo od novih ljudi

Tokom ove nedjelje otkrivate svoje muze dok se Mars pridružuje Saturnu i Suncu u Ovnu. Ako želite da završite tekući projekat, ove planete vam pružaju savršen podsticaj za to.

Mjesec u Strijelcu vas podstiče da upoznate neke nove ljude ove nedelje. Kada je Mjesec u Jarcu sredinom nedjelje, možete mnogo naučiti i od njih.

Rak – vježbajte strpljenje

Ove nedjelje, kad Mars ulazi u Ovna, pokazujete drugima svoje darove. Ipak, ovo nije jedina planeta koja ulazi u ovaj vatreni znak. Stelijum se gradi u Ovnu, što može donijeti izvesnu frustraciju.

Ipak, morate vježbati strpljenje ove nedjelje, posebno u karijeri. Opustite se i mudro birajte svoje bitke.

Lav – samopouzdanje je ključno ove nedelje

Mars ulazi u Ovna ove nedjelje, što je prosvjetljujuće iskustvo za vas. Sa Mjesecom u Strijelcu, pripremite se da imate više energije.

Možda ćete se zaljubiti u umetnički projekat u koji ste uložili svoje srce. Sezona Ovna donosi testove, ali znate kako da se nosite sa svim što vam se nađe na putu. Samopouzdanje je ključno ove nedelje.

Djevica – preispitujete svoju prošlost

Otključavanje priča iz prošlosti je moguće tokom Meseca u Strelcu. Razmislite o istraživanju svoje porodične istorije. Kada je Mjesec u Jarcu, želite da započnete projekat poboljšanja doma jer imate energije da se pozabavite svojom listom obaveza.

Upravljanje vremenom je važno tokom Meseca u Vodoliji krajem nedjelje. Srećom, ova sezona Ovna vam pokazuje kako da prestanete da odlažete i radite efikasnije bez osećaja stresa.

Vaga – naglašena ljubav i prijateljstva

Za vas, ljubav je stalna tema tokom ove sezone kad Mars ulazi u Ovna, i ova nedelja to naglašava. Ovo je vreme da razumete dinamiku veze koju trenutno imate, kao i one iz prošlosti.

Ako ste u vezi, Mjeseci u Jarcu i Vodoliji vam mnogo pokazuju o tome šta želite u budućnosti. Razumevanje vrijednosti prijateljstava je takođe važno.

Škorpija – testovi i prepreke su pred vama

Tokom narednih nekoliko nedelja, očekujte da se suočite sa testovima i preprekama. Srećom, Mesec u Strelcu je tu da vam pomogne da se pripremite. Ako više volite da radite sami, Mjesec u Jarcu vam pokazuje da je imati prijatelje kojima vjerujete neophodno tokom ovog vremena.

Poverite se ljudima koji su se pojavili za vas i naučite da ih i vi slušate. Mesec u Vodoliji na kraju nedelje olakšava vam povezivanje sa vašim emocijama.

Strijelac – otključajte svoju unutrašnju moć

Vaš sistem vrednosti dolazi do izražaja tokom ove nedelje dok otkrivate šta želite u svojim vezama ili profesionalnim ciljevima. Borite se za ono što želite i ne zadovoljavajte se manje.

Saturn možda nije prijatan u Ovnu, ali kao vatreni znak, imate koristi od ovog tranzita. Ipak, morate naučiti kako da usmerite svoju pažnju ka onome što želite. Ovo je vreme da otključate svoju unutrašnju moć.

Jarac – ciljate najveću nagradu

Ove nedelje mnogo učite o sebi. Mesec u Strelcu vas čini zamišljenim i tera vas da ponovo proživljavate prošlost. Međutim, kada Mesec bude u vašem znaku, možete zauzeti proaktivniji pristup da biste krenuli napred.

Pokrenite nove projekte i fokusirajte se na proširivanje svojih veština. Ova sezona Ovna vas tera da ciljate na najveću nagradu, a sa Saturnom u ovom znaku, učite kako da budete strpljiviji u svom procesu.

Vodolija – usavršite svoje planove

Ove nedelje ste motivisani da usavršite svoje planove. Ovo je vaša šansa da usavršite sve što ste započeli pre nekoliko meseci, jer sada imate mnogo više jasnoće i samopouzdanja.

Takođe postoji pozitivna energija od tranzita Venere u Biku, što olakšava obavljanje vaših projekata. Podrška dolazi od kuće, kao i smernice od starijih.

Ribe – izbjegavajte sukobe

Razumijevanje vaše uloge u svetu je deo moćne energije ove nedjelje. Mjesec u Strijelcu ima sve oči uprte u vas. Izbjegavajte sukobe i budite zreli tokom ove sezone Ovna.

Pripremite se da će tenzije biti na najvišem nivou u narednih nekoliko nedjelja. Ipak, Mjesec u Jarcu vam omogućava da se osjećate osnaženo, dok vam energija Vodolije pomaže da napravite plan za postizanje svojih ciljeva.

