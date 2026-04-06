Koliko često trebate kupati svog psa?

Pravila kupanja koja svaki vlasnik treba znati

Većina pasa treba kupanje jednom mjesečno

Prečesto kupanje može isušiti kožu i dlaku

Učestalost zavisi od aktivnosti i okoline psa

Različite vrste dlake zahtijevaju različitu njegu

Blagi šamponi za pse najbolji su izbor

Odgovor zavisi o nekoliko faktora, uključujući vrstu i dužinu dlake, nivo aktivnosti te eventualne alergije ili kožne bolesti.

Iako većina pasa treba kupanje otprilike jednom mjesečno, prečesto pranje može ukloniti prirodna ulja sa kože i izazvati iritaciju, dok se kod prerijetkog kupanja nakupljaju nečistoća i neugodni mirisi, piše The Spruce Pets.

Koliko često kupati psa?

U pravilu, psa ne treba kupati ako nije vidljivo prljav ili nema neugodan miris.

Prosjek je otprilike jednom mjesečno, ali taj se ritam može prilagoditi.

Ne preporučuje se kupanje češće od jednom u dvije sedmice, ali ni rjeđe od jednom u tri mjeseca.

Kupanje češće od svake dvije sedmice može isušiti kožu i dlaku jer se uklanjaju prirodna ulja koja ih štite.

Kako znati da li mjesečno kupanje prečesto ili prerijetko? Učestalost zavisi o životnom stilu psa.

Pas koji puno vremena provodi u prirodi, trči šumom i valja se u travi trebaće češće kupanje od onoga koji uglavnom boravi u zatvorenom prostoru.

Takođe, tokom sezone pojačanog linjanja, kupanje može pomoći u uklanjanju viška otpale dlake.

Njega zavisi o vrsti dlake

Psi sa srednje dugom i dugom dlakom mogu zahtijevati kupanje svakih dvije do šest sedmica.

Redovno četkanje i češljanje između kupanja ključno je za održavanje čistoće i sprječavanje zapetljavanja.

Kod rasa sa dvostrukom dlakom treba biti posebno oprezan jer prečesto kupanje uklanja prirodna ulja koja služe kao vodootporna izolacija od hladnoće.

Sa druge strane, neke rase zahtijevaju iznenađujuće puno njege.

Bezdlake rase, poput kineskog kukmastog psa ili meksičkog golokožog psa, izuzetak su od pravila.

Njihova koža proizvodi ulja koja se moraju redovno uklanjati sedmičnim kupanjem kako bi se spriječilo njihovo nakupljanje i začepljenje pora.

Psi sa dlakom u obliku dredova, kao što su puli ili komondor, ne trebaju često kupanje.

Njihova dlaka prirodno odbija vodu, a potpuno ispiranje šampona i sušenje jako je teško i dugotrajno.

Prilagođavanje njezi kože

Ako vaš pas ima zdravu kožu i dlaku, bez alergija ili drugih problema, dovoljan će biti blagi šampon namijenjen psima.

Može se koristiti i dječji šampon, ali proizvodi formulisani za pse uvijek su bolji izbor.

Za pse sa alergijama ili kožnim bolestima veterinar može preporučiti ili propisati poseban medicinski šampon.

Ako psa vodite na profesionalno uređivanje, ponesite taj šampon kako bi ga ondje koristili.

Ljudska koža puno je otpornija od pseće, stoga su šamponi za ljude često preagresivni i mogu izazvati iritaciju kod pasa.

Za više informacija o učestalosti kupanja i odabiru odgovarajućeg šampona za vašeg ljubimca, najbolje je posavjetovati se sa veterinarom.

