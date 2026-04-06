Dnevni horoskop za 6. april: Emocije jače od razuma, važni razgovori

Merkur je i dalje u fazi koja podstiče preispitivanje odluka, pa je važno ne donositi ishitrene zaključke. Dan je pogodan za razgovore, ali i za povlačenje i analizu.

Ovan

Fokus je na porodici i privatnim pitanjima. Mogući su razgovori koji će razjasniti stare nesporazume. Na poslu izbjegavajte nagle reakcije.

Bik

Komunikacija je u prvom planu. Očekujte važne informacije ili susret koji može promijeniti vaš pogled na situaciju. Ne ulazite u rasprave.

Blizanci

Finansije dolaze u fokus. Mogući su neplanirani troškovi, ali i prilika za dodatnu zaradu. Budite oprezni s odlukama.

Rak

Mjesec u vašem znaku donosi pojačane emocije. Intuicija vam je snažna – slušajte sebe. Idealno vrijeme za lične odluke.

Lav

Potreba za povlačenjem i odmorom. Moguće je da ćete biti preopterećeni mislima. Ne forsirajte se – napravite pauzu.

Djevica

Društveni kontakti donose koristi. Moguće je poznanstvo koje će vam značiti u budućnosti. Budite otvoreni za saradnju.

Vaga

Karijera dolazi u prvi plan. Mogući su razgovori sa nadređenima ili donošenje važnih odluka. Držite balans između emocija i razuma.

Škorpija

Želja za promjenom i izlaskom iz rutine. Idealno vrijeme za planiranje putovanja ili učenje. Ne odustajte od svojih ideja.

Strijelac

Intenzivne emocije i duboka razmišljanja. Moguće su teme vezane za novac ili zajedničke resurse. Budite iskreni prema sebi.

Jarac

Partnerski odnosi su u fokusu. Mogući su ozbiljni razgovori koji mogu poboljšati odnos ili donijeti važne odluke.

Vodolija

Obaveze se gomilaju. Fokusirajte se na organizaciju i prioritete. Zdravlje zahtijeva više pažnje.

Ribe

Kreativnost i emocije dolaze do izražaja. Dan je povoljan za ljubav i izražavanje osjećanja. Pratite inspiraciju.

