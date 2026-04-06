Mjesečni horoskop za april: Uran ulazi u Blizance – velike promjene za 4 znaka do 2033.

OVAN

Posao – Neptun, Saturn, Sunce i Mars u Ovnu donose vam mesec sa sudbinskim promenama. Iako ćete imati utisak da sve zavisi od vaše inicijative, znajte da će Saturn da usporava promene. Merkur ulazi u vaš znak 15. aprila i donosi povoljne vesti. Saturn u vašem znaku do 2028. snažno vas gura ka promenama u karijeri, pa to za pojedine Ovnove može da nagovesti promenu firme ili pozicije. Finansijski ćete biti stabilniji zbog uticaja Venere u Biku.

Ljubav – Venera u Biku donosi vam povoljan meseca za zajednički biznis sa partnerom. Takođe, pojedini Ovnovi imaće partnerovu finansijsku podršku u poslu. Ulazak Urana u Blizance 26. aprila donosi ubrzanu komunikaciji i lakše ostvarivanje kontakata preko socijalnih mreža. Ovnovi koji su u braku imaće raskorak između razuma i osećanja jer će ih Saturn staviti na veliki test odgovornosti.

Zdravlje – Slabije.

BIK

Posao – Skup planeta u Ovnu donosi vam pojačanu nesigurnost i neočekivane obrte koji će se dešavati iza “zatvorenih vrata”. Početak meseca će vam biti stresan na poslu zbog punog Meseca u Vagi. Imaćete problem sa poverenjem i u pravu ste, jer će se ispostaviti da ništa nije onako kako deluje da jeste. Izlazak Urana iz vašeg znaka 26. aprila donosi vam olakšanje , ali i finansijske oscilacije. Druga polovina aprila vam je naklonjenija, tako da važne odluke treba ostaviti za kraj meseca.

Ljubav – Venera obasjava vaš znak, tako da vam donosi potrebu za hedonizmom. Ako neko želi da vas osvoji, najbolje je da vam prioredi obrok ili prijatnu atmosferu. Slobodni Bikovi lako mogu da se zaljube, dok zauzeti mogu da porade na svom odnosu. Očekuju vas nova poznanstva, ali ćete pomalo biti nepoverljivi.

Zdravlje – Nesanica i psihološki problem.

BLIZANCI

Posao – Ulazak Urana u vaš znak 26. aprila predstavlja okidač sveobuhvatnih životnih promena u narednih sedam godina. To će se odnositi kako na posao, tako i na privatni život. Iako ćete imati u toku prve polovine aprila veliku podršku prijatelja čak i u poslu, niste svesni da ćete pred kraj meseca i sami sebe iznenaditi odlukama. Očekuju vas neplanirani događaji i susreti koji mogu da promene tok vaše sudbine. Finansijsko stanje će biti stabilno.

Ljubav – Venera u Biku donosi vam tajnu ljubav ili simpatiju prema nekome koga ne možete da imate. To može biti neka vrsta zabranjenog odnosa. Ulazak Urana u vaš znak dodatno će uticati na promenu svih odnosa jer će uslediit ubrzanje. Moguća je jača komunikacija preko internet ili brže reagovanje u situacijama kada se očekuje da budete emotivni. Mnogi Blizanci će iznenada prekidati odnose, dok će drugi isto tako neplanirano ući u neke koji će im promeniti život.

Zdravlje – Dobro.

RAK

Posao – Udar Marsa, Neptuna, Saturna i Sunca iz Ovna vam teško pada, pa se borite sa osećajem odgvornosti i potrebe da promenite posao. U ovom periodu ćete trpeti veće pritiske i to će vam teško padati. Pun Mesec odigrao se u vašem polju doma i porodice, tako da će porodični odnosi dodatno poljuljati vaše temelje na poslu. Druga polovina aprila je stabilnija i probajte da ne ulazite u otvorene konflikte na poslu u prvom delu aprila.

Ljubav – Emotivni odnos će puno trpeti zbog posla. Mešanje poslovnog i privatnog života može da vam donese poslednice u partnerskom odnosu koji je već klimav. To će itekako uticati na vaš zajednički život, tako da budete oprezni. Porodični odnosi će biti u fokusu početkom aprila jer je Mesec bio pun u Vagi.

Zdravlje – Lošije.

LAV

Posao – Planete u Ovnu donose vam snažnu podršku iz inostranstva. To podrazumeva da lako možete da promenite grad radi posla. Saradnja sa inostranim firmama je izvesna u ovom periodu. Pun Mesec u Vagu na samom početku aprila donosi vam težak razgovor koji mora da donese razrešenje nečega što vas opterećuje nedeljama. Ulazak Urana u Blizance donosi vam stabilizaciju na poslu i manje neizvesnosti nego što je to bio slučaj poslednjih godina.

Ljubav – Ulazak Urana u Blizance ukazuje na veliku preokretnicu u vašim emotivnim odnosima. To će ujedno značiti i rađanje ljubavi iz prijateljstva, ali i stabilniju osnovu za bilo kakvu romansu. Venera u Biku može da vam donese prolazni flert na poslu, ali prava ljubav može da vam se dogodi sa osobom u znaku ili podznaku Blizanaca.

Zdravlje – Dobro.

DEVICA

Posao – Tokom aprila fokus će biti ka novcu, tako da možete da rešavate pitanje nasledstva. Ujedno ćete biti u situaciji da treba mudro da raspolažete tuđim novcem, a to može da bude u pitanju i neko sponzorstvo za projekat. Ulazak Urana u Blizance 26. aprila donosi vam velike promene na poslu, koje će zahtevati od vas da se prilagodite bržem tempu rada i tehnološkim inovacijama.

Ljubav – U povoljnijem ste period za ljubav. Venera u Biku može da uslovi i planove za zajednička putovanja. Ribe i Bikovi će vam biti privlačni. Jedan Ovan može da vam se dopadne fizički, što znači da ćete biti emotivno otvoreniji nego prethodnih godina.

Zdravlje – Dobro.

VAGA

Posao – Saturn i Neptun u Ovnu donose vam novu poslovnu fazu u kojoj je bitno da osigurate što veću podršku javnosti za projekat koji radite. To ujedno i znači veću kritiku, tako da možete da trpite kritike od strane nadređenih ako projekti nisu onakvi kakvu su trebali da ispadnu. Pojedine Vage mogu da rade u firmi u kojoj će njihov brend početi više da se reklamira, tako da će to doneti pozitivne i negative strane. Bitno je da stvari ne primate lično ako sve ne bude išlo po planu.

Ljubav – Satrun i Neptun u polju partnerstva ruše vase iluzije o bračnim odnosima, tako da će nešto morati da se menja. Vage koje su u braku koji je nestabilan, mogu da trpe svađe i neslaganja, tako da je bitno da znate šta želite od partnera. Slobodne Vage imaće mogućnost da upoznaju osobu koja je poznata široj javnosti i ambiciozna. Pun Mesec u vašem znaku donosi vam pojačanu ranjivost početkom aprila.

Zdravlje – Lošije.

ŠKORPIJA

Posao – Mars u Ovnu zajedno sa Saturnom i Neptunom donosi vam dinamičan period na poslu. To će ujedno biti okidač za razne poslovne rasprave i neslaganja jer će koncept rada da se menja. Možda ćete morati da usvojite nova pravila ili propise rada koji će vam u početku teško pasti. Vaše najveći fokus tokom aprila biće posao i to će oduzimati puno energije. Poslovna atmosfera neće biti sjajna, ali ćete morati da se naoružate strpljenjem.

Ljubav – Poslovna situacija stvara vam pritisak, pa ćete takvo raspoloženje prenositi na partnera. Zbog Neptuna u šestom polju pojedine Škorpije će pronaći ljubav na poslu, ali to neće biti jednostavno zbog kolektiva. Slobodne Škorpije maštaće o jednom Biku koji je uticajan u poslovnom smislu. Uran izlazi iz Bika 26. aprila tako da Škorpije koje su u braku izlaze iz dugogodišnje krize.

Zdravlje – Osetljivo.

STRELAC

Posao – Venera u Biku donosi vam stabilan mesec na poslu, sa uspešnim poduhvatima. Nije isključeno da ćete dobiti priliku da radite nešto kreativnije što više odgovara vašem temperamentu. Pred vama je dobar mesec u kojem će inicijativa koju budete ulagali davati dobre rezultate. Imaćete dobru saradnju sa Bikovima i Ovnovima.

Ljubav – Naglašeno peto polje uslovljava velika dešavanja na emotivnom planu. Mnogi Strelčevi će se iznenada zaljubiti dok će drugi biti iznenađeni flertom na radnorandomu. Dešavanja u ljubavi će svakako biti samo je pitaće za kakvu opciju ćete se odlučiti. U aprilu vas očeuje više izlazaka na mesta javnog tipa ali i prilika za nova poznanstva.

Zdravlje – Poboljšanje.

JARAC

Posao – Mars i Saturn u Ovnu donose vam porodične komplikacije, koje ujedno mogu da se odnose na stan. Takva situacija će itekako uticati na vaše poslovne odluke, tako da pazite kakve poteze povlačite. Odnosi u porodici će u ovom period imati veći uticaj na vašu karijeru, tako da će mnogi izbori zavisi upravo od toga. Nalazite se na prekretnici između dva puta. Pojedini Jarčevi će probati više da rade iz okvira svog doma. Kraj meseca je povoljniji za poslovne odluke.

Ljubav – Prolazite kroz emotivnu krizu. Rodbinski odnosi će biti zategnuti, pa će vas to iritirati i bićete rastrzani između odgovornosti i emocija. Slobodni Jarčevi nisu u najboljem periodu za početak nove romanse, tako da ćete uvideti da je maj mesec stabilniji za ljubav. Jarčevi koji su u braku ne treba da se svađaju oko budžeta i stana.

Zdravlje – Lošije.

VODOLIJA

Posao – Naglašeno treće polje tokom aprila ukazuje da će komunikacija biti od ključnog značaja. Ugovori, papirologija ili rešenja koja ste čekali tokom marta, konačno će ugledati svetlost dana. U poziciji ste da pregovarate o boljim uslovima rada ili obavite razgovore koji su dugo bili na čekanju. Uran menja znak 26. aprila i ulazi u Blizance, što za vas donosi povoljniju fazu u kojoj ćee više biti spremiji za rizik u godinama koje dolaze. Jupiter u Raku vas sve vreme zatrpava poslovnim obavezama.

Ljubav – Sunce u Ovnu donosi vam više dopisivanja i dogovora o susretima. To će doneti i konketnije planove na emotivnom planu, pošto ste imali utisak da je tokom marta sve bilo neodređeno. Emotivno će vam biti privlani Ovnovi, a i sa njima ćete imati intenzivniju komunikaciju. Vodolije koje su u braku imaće razgovore koji mogu da unaprede budućnost njihovog odnosa.

Zdravlje – Dobro.

RIBE

Posao – Finansijse će vam biti primarne tokom većeg dela aprila. Sva vaša energija biće usmerena na dodatnu zaradu i mogućnost porširenja delatnosti koju radite. Ideje koje sada budete sproveli lako mogu da vam donesu veću novčanu satisfakciju. Venera u Biku donosi vam stabilniju komunikaciju i dogovore, tako da je pred vama mesec sa lakšim okolnostima nego što je to bio mart. Izlazak Marsa iz vašeg znaka 9. aprila ukazuje na smanjenje tenzija i razrešenje konfliktnih situacija tokom marta.

Ljubav – Venera u Biku donosi vam mesec sa lepšom komunikacijom i prilikama za flert. Bićete otvoreniji da razgovarate o svojim osećanjima, pa će i partneru biti lakše da vas razume. Ribe koje su u braku razmatraće priliku za zajednički biznis sa partnerom, što bi moglo da vam se isplati u narednim mesecima.

Zdravlje – Poboljšanje iza 9. aprila.

