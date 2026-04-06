Balkanci otkrili koliko troše na hranu u Njemačkoj: Da li je 300 eura mjesečno dovoljno za…

– Pozdrav ekipi, imam jedno kratko pitanje. Koliko realno trošite na hranu mjesečno ovdje u Njemačkoj? Sedim sa jaranom, on kaže da on i žena troše 300 eura i da im ništa ne fali, kupuju u Lidlu i Aldiju na akcijama.

Ja mu kažem da laže, jer meni i mojoj ode 800 eura, a ne kupujemo ništa specijalno, normalna hrana i voće. Da li ja bacam pare ili on jede samo makarone i paštetu? Koliko vama ode na hranu mjesečno, pišite realno da vidim ko je ovdje lud?”

Kuhaju i ne bacaju hranu

Odgovori su pokazali koliko se stvarne životne navike razlikuju:

“Nas dvoje oko 400–500 eura, kuhamo svaki dan, u ničemu ne oskudijevamo i ništa ne bacamo. Srećan je onaj kome malo treba, a ne onaj koji puno ima”, napisao je jedan komentator, dok je drugi bio direktniji: “Tvoj jaran ne govori istinu. A ti ništa ne brini. Jedite kao ljudi i uživajte, 700–800 eura za četvoročlanu porodicu je normalna cifra za hranu.”

Pojedini su pokušali objasniti kako bi niži iznosi ipak mogli biti izvodivi. “700–800 eura za četvoročlanu porodicu… ne znam za 300 šta i kako bi se moglo, ali vjerujem da bi moglo i za 300 – to je 10 eura po danu… kila mesa, hljeba, sok i nešto slatkog bi moglo za 10 eura”, napisao je jedan korisnik. S druge strane, ima i onih koji smatraju da ljudi previše troše: “Ja kupujem bio proizvode i potrošim 200 eura. Ne razumijem ljude, kako vam toliko ode na hranu? Ah da, prejedanje i gojaznost”, stoji u jednom komentaru, dok drugi kroz šalu dodaje: “Za pivo mi ode 300 eura.”

Vučjak i ja potrošimo najmanje 1.000 eura

Veliki dio komentara ipak ide u smjeru da su veći iznosi realniji, posebno za porodice. “Ja živim sam sa vučjakom, ispod 1.000 eura mjesečno ne ide. Ako želite živjeti dugo i zdravo, izbjegavajte te akcije. Zna se šta ide na sniženja, ono čemu ističe rok. Ko štedi na hrani, kasnije će trošiti na lijekove”, napisao je jedan komentator. Slične poruke ponavljaju se i dalje: “300 eura više nigdje nije dovoljno. I šta kažu, šta se uopšte može kupiti za te pare?” ili “Svaka čast ko uspje sa 300 eura za četvoročlanu porodicu, i ja kuvam, kupujem voće i povrće, radim kolače, ali 300 eura nema šanse.”

Ipak, ima i onih koji uspijevaju da prođu sa manjim budžetom, najčešće zahvaljujući specifičnim okolnostima. “Ja sam oko 150–200 eura trenutno”, stoji u jednom komentaru, dok drugi kaže: “Sama sam i trošim na hranu i manje od 200 eura, jer na poslu imam doručak i ručak, pa kod kuće ne moram da kuvam.” Neki ističu da sve zavisi od navika: “50 do 120 eura nedjeljno, zavisi šta nedostaje u kući” ili jednostavno: “Sve zavisi od broja članova porodice.”

Za četvoročlanu porodicu ode 800 eura za hranu

Kad se pogleda šira slika, većina se ipak slaže da su realni mjesečni troškovi za porodice znatno viši.

– Na hranu oko 800 eura mjesečno, muž, ja i dvoje male djece. Kuham svaki dan, djeca nose doručak u vrtić, kolače i torte pečem minimalno dva puta nedjeljno – napisala je jedna korisnica.

Slične brojke ponavljaju se kroz raspravu:

“Nas troje u Njemačkoj najmanje troši 700 eura i više”, “Ja i muž sami pa nam ode 550–600 eura, kupujemo u Aldiju, Lidlu, ponekad Edeki i Reweu” ili “Ja i ćerka oko 600 eura za hranu i sve što nam treba u kući.”

Neki su ponudili i vrlo konkretne primjere: “450 eura za dvije osobe – 10 kg crvenog mesa i 5 kg piletine oko 150 eura, a ostale potrepštine oko 300 eura”, “Tročlana porodica oko 600 eura mjesečno” ili “800 eura za nas dvoje, kuham svaki dan i jedemo zdravo.” Za veće porodice iznosi rastu: “Četvoročlana porodica oko 1.500 eura”, “Nas četvoro 800 do 1.000 eura” ili “800 do 1.200 eura, zavisi od mjeseca.”

Sa 300 eura nema ni za osnovno

Skeptici prema priči o 300 eura nisu štedjeli riječi. “300 eura nije dovoljno ni za osnovno”, “Ako jede samo jogurt i hljeb možda može proći sa 200 eura, ali to nije realno”, “Nek pokaže šta jede” i “To je moguće samo uz vrlo skromnu ishranu” samo su neki od komentara. Drugi su pokušali smiriti raspravu: “Svako troši koliko ima i koliko mu treba” ili “Važno je da su ljudi zdravi i zadovoljni.”

Na kraju se rasprava pretvorila u presjek različitih životnih stilova i prioriteta. Dok jedni štede na svakom euru, drugi smatraju da se na hrani ne štedi. “Ispod 500–600 eura teško je jesti kvalitetno bez odricanja”, zaključeno je u jednom komentaru, dok drugi to sažimaju jednostavno: “Ili živite kako treba ili preživljavate”, prenosi Dnevno.hr.

Facebook komentari