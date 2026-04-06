Zašto nije preporučljivo piti vodu koju ste natočili dan ranije

Dijetetičarka Kristen Smith navela je da se pridržava pravila od 12 sati za čašu vode. Nakon 12 sati ona bira da natoči i popije novu čašu vode.

Ipak, ona tvrdi da možete popiti čašu vode staru jedan dan sve dok nije bila izložena kontaminantima ili ostavljena nepokrivena.

“Tokom prvih 12 sati neće biti dovoljno hrane da bi se broj bakterija povećao. Nakon 12 sati bit će hrane za razmnožavanje bakterija”, poručila je dijetetičarka.

Ukoliko pijete vodu od prethodne večeri, vjerovatno je sve u redu. Ako je voda stajala cijeli dan, bolje je uzeti novu čašu vode čak i ako ste koristili filter za vodu. Osim toga, dijeljenje vode s nekim drugim ubrzava okvir kada biste je trebali baciti, piše Huff Post.

“Nakon što osoba pije direktno iz flaše ili čaše, bakterije iz usta mogu se prenijeti na preostalu tečnost i početi se razmnožavati. Zbog toga je najbolje da vodu popijete odjednom i bacite je, umjesto da je čuvate za kasnije. Ipak, ako je jedina opcija koju imate ta boca vode koja stoji cijeli dan, onda je bolje piti nego da ostanete dehidrirani”, kazala je Smith, prenosi Klix.

