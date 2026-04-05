Ljubav će da procvjeta: April donosi emotivnu erupciju za 5 znakova, biće ludo i nezaboravno

Ljubavni odnosi postaju znatno bolji za pet horoskopskih znakova do kraja aprila 2026. godine, budući da mnogi pronalaze inspiraciju za preduzimanje konkretnih koraka u svom romantičnom životu. Sedam planeta boravi u znaku Ovna tokom prve polovine mjeseca, pa energija raste sa ovim moćnim planetarnim skupom, omogućavajući vezama svež početak.

S obzirom na to da Ovan predstavlja prvi znak zodijaka, ovog mjeseca se dobija prilika za novi start i pronalazi hrabrost da slijedite svoje srce.

Saznajte kojih pet horoskopskih znakova očekuje emotivni preporod do kraja aprila 2026. godine.

Ovan

Razmislite o svom dosadašnjem napretku. Vaši odnosi postaju interesantniji pošto pun Mesec u znaku Vage obasja svod 1. aprila. Ova energija divno se nadovezuje na mlad Mesec u Vagi koji je nastupio 21. oktobra 2025. godine, stoga predstavlja idealan trenutak za sagledavanje rasta koji ste ostvarili u vašoj trenutnoj vezi od tog perioda.

Tokom ove lunacije čak četiri planete boraviće u vašem horoskopskom znaku, dok Hiron pruža svoju specifičnu energiju što označava jednu zaista važnu prekretnicu. Vaši odnosi crpe ogromnu dobit iz sve te energije, a vi uspešno pronalazite savršen balans između poštovanja sopstvenih potreba i stvaranja prostora za želje vašeg partnera.

Vaga

Vreme je da kristalno jasno odredite svoje istinske potrebe. Mlad Mesec u Ovnu izlazi 17. aprila u pratnji šest drugih planeta u ovom vatrenom znaku. Ovan suvereno vlada vašom kućom partnerstva i romanse, pa ovaj ključni period pomaže da vaši odnosi postanu kvalitetniji.

Ovo je mjesec kada svu svoju pažnju usmeravate na ono što zaista želite od trenutne zajednice.Ova energija vam pomaže da načinite važne odluke i potpuno se posvetite vašoj vezi. Ukoliko ste slobodni, velika je verovatnoća da ćete doživeti tajni susret sa dragom osobom pre kraja mjeseca.

Škorpija

Dozvolite sebi da pronađete unutrašnji mir. Svoj fokus potpuno prebacujete sa postizanja određenih ciljeva i prihvatate lepotu ležernosti. Prošli ste kroz mnogo toga u vašoj vezi posebno od 2018. godine, stoga je ovog meseca izuzetno važno da vežbate jednostavno uživanje u zajedničkim trenucima i rešavanje situacija u hodu.

Sa Uranom koji 25. aprila prelazi u znak Blizanaca, vi dostižete tačku potpune harmonije. Čim Sunce 19. aprila uđe u znak Bika, uviđate koliko se toga promenilo i uspevate da spustite svoj gard.

Strijelac

Vi ste horoskopski znak koji traži stalnu inspiraciju i avanturu u vezi tokom svih faza vašeg partnerstva. Kada Uran uđe u znak Blizanaca 25. aprila, nailazi uzbudljiv period u kojem vaša veza postaje bolja. Venera takođe ulazi u Blizance 24. aprila, pružajući romantičnu inspiraciju.

Iskoristite ovu energiju da ulijete svježinu u vaš trenutni odnos. Isprobajte nove zajedničke aktivnosti, razgovarajte o načinima za unaprijeđenje vašeg odnosa i dajte sebi šansu da se ponovo zaljubite jedno u drugo.

Vodolija

Vi obično polako ulazite u obaveze i pažljivo birate trenutak za izgovaranje reči da je osoba sa kojom ste ona sa kojom ćete provesti cijeli život. Sve to se iz korena mijenja kada Venera kao planeta ljubavi i Uran kao planeta preokreta uđu u znak Blizanaca tokom posljednje sedmice aprila 2026. godine.

Obje planete stvaraju snažnu romantičnu energiju u vašoj kući braka. Dijelili ste predivne trenutke, rasli ste zajedno i jasno vidite kako vas partner cijeni tačno onakve kakvi jeste. Ovo predstavlja vrijeme potvrde duboke posvećenosti i izgovaranja sudbonosnog da pravoj osobi, objašnjava Elle.

