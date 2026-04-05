Sedmični horoskop od 6. do 13. aprila: Stiglo lijepo vrijeme, stižu vam i lijepe stvari, evo koji znak ima razloga za sreću

Ovan

Ova nedjelja donosi pojačanu energiju i potrebu da nešto konačno presječeš. Na poslu možeš dobiti priliku da preuzmeš inicijativu. U ljubavi izbjegavaj impulsivne reakcije, posebno sredinom nedjelje.

Bik

Fokus je na stabilnosti i finansijama. Moguće su male, ali važne odluke oko novca. Emotivno se otvaraš više nego inače, ali pazi da ne idealizuješ ljude.

Blizanci

Komunikacija ti je jača strana ove nedelje. Dobar period za dogovore, kratka putovanja i nove kontakte. U ljubavi može doći do flerta koji se brzo razvija.

Rak

Emocije su pojačane i vraćaju te na prošlost. Možeš rešavati nešto što si dugo odlagao. U porodici je važno strpljenje i ne preuzimanje tuđih problema.

Lav

Društveni život se aktivira. Mogući su pozivi, izlasci i nova poznanstva. Na poslu se ističeš, ali vodi računa da ne preteraš sa dokazivanjem.

Djevica

Posao i obaveze su u prvom planu. Imaš osjećaj da moraš sve da držiš pod kontrolom, ali ova nedjelja te uči fleksibilnosti. Zdravlje traži malo više pažnje.

Vaga

Inspiracija, kreativnost i ljubav dolaze u fokus. Dobar period za umetnost, estetiku i odnose. Moguće je poznanstvo koje te izbacuje iz rutine.

Škorpija

Intenzivne emocije i potreba za povlačenjem. Ne moraš sve da deliš sa drugima. Finansijski se otvara tema dugova ili zajedničkih resursa.

Strijelac

Partnerstva i odnosi su u centru pažnje. Mogući su razgovori koji menjaju dinamiku veze ili saradnje. Slobodni Strijelčevi imaju neočekivan susret.

Jarac

Fokus na svakodnevici i organizaciji. Biće puno sitnih obaveza, ali i prilika da središ stvari koje si odlagao. Zdravlje i rutina dolaze u prvi plan.

Vodolija

Kreativnost, zabava i ljubav su naglašeni. Možeš dobiti inspiraciju za novi projekat ili hobi. U ljubavi više spontanosti, manje kontrole.

Ribe

Dom, porodica i unutrašnji mir su glavna tema. Moguće su promjene u kućnom okruženju ili emocionalno čišćenje prošlosti. Intuicija ti je jaka, piše naj žena.

Facebook komentari