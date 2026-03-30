Ružičasti pun mjesec u Vagi će najviše uticati na ova 3 znaka: Svi su pogođeni, ali oni će osjetiti najjači udar

Mart je bio intenzivan mjesec, između retrogradnog Merkura, pomračenja i uzbuđenih planeta u Ovnu. A sada stiže ravnoteža sa punim mjesecom u Vagi.

Pun mjesec u aprilu poznat je i kao Ružičasti mesec i stiže 1. aprila 2026.godine označava prvi pun mjesec astrološke godine.

Svi će osjetiti efekte ružičastog meseca, ali ova tri horoskopska znaka će biti najviše pogođena

Vaga

Vage, vi ćete osjetiti najviše ovu lunaciju što i nije neobično s obzirom da je pun mjesec u vašem znaku. Mjesec slijeće u vašu prvu kuću slike o sebi i vašem identitetu, a s druge strane, prošlo je šest mjeseci od mladog mjeseca u Vagi i vaše sezone rođendana.

Tako da sada radite jednu rekapitulaciju i razmišljate koliko ste daleko stigli od svog posljednjeg rođendana, a razmišljate i šta možete i želite da ostvarite prije sljedećeg.

Vi ste znak koji se zasniva na ravnoteži, zato odvojite vrijeme da razjasnite koja područja vašeg života se osećaju usklađeno, a naravno, koja nisu. I zapamtite, puni mjeseci su o spoznajama, kulminacijama i, na kraju krajeva, otpuštanju.

Ne bojte se da otpustite sve što se neće uklopiti u ovo novo poglavlje, uključujući ograničavajuća uverenja, jednostrane odnose i sve ostalo što vas sputava.

Ovan

Vaga je vaš suprotni znak, Ovnovi, što znači da se nalazi nasuprot vaše prve kuće sebe na horoskopskom krugu. Kao takav, pun mesec u Vagi u velikoj meri aktivira vašu sedmu kuću veza i dugoročnih obaveza. I ako vrijedi napomenuti da se ovaj dio vaše karte bavi i poslovnim obavezama i ugovorima – ne samo romantičnim vezama.

U svakom slučaju, vaši najbliži partnerski odnosi su trenutno u centru pažnje. Naime, „ja protiv drugog“ je velika tema trenutka, jer se trudite da pronađete ravnotežu između njih dvoje. Diplomatizam i gracioznost su, na kraju krajeva, karakteristike Vage, dok se vaš znak može boriti sa nesebičnošću.

Međutim, pod ovim mesečevim zracima ste pozvani da se oslobodite obrazaca ili navika u vezama koje vas sprečavaju da se povežete na dublji i zdraviji način.

Jarac

Kako stvari idu na poslu, Jarčevi? Kao jedan od najambicioznijih i najodlučnijih horoskopskih znakova, bićete srećni kada čujete da Ružičasti Mjesec donosi lunarni uspon vašoj 10. kući javnog imidža, ​​sudbine i karijere. Uz to, imate priliku da unesete više ravnoteže i ljepote u svoj posao – i da se oslobodite svih obrazaca koji ne funkcionišu.

Da li vaš balans između posla i privatnog života nije onakav kakav bi mogao biti? Ili možda osećate da su vaše veštine nedovoljno iskorišćene ili nepriznate? Možda žudite za potpunom promenom u svojoj karijeri. U svakom slučaju, zapamtite da samo vi možete oblikovati svoju sudbinu – a to uključuje i oslobađanje od svega što vas sputava.

A pošto je ovo Mjesec orijentisan na veze, mogli biste imati priliku da unesete više partnerstva u svoj posao, bilo da je to poboljšanje odnosa sa kolegom, udruživanje snaga na projektu ili čak pronalaženje bolje ravnoteže kroz delegiranje zadataka, piše glossy.

