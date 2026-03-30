6 horoskopskih znakova koji baš i nemaju smisla za humor

Svi znamo onu osobu čije šale izazovu tišinu umjesto smijeha. Iako je humor univerzalan, način na koji ga izražavamo i doživljavamo često je povezan s osobnošću. Astrologija nudi zabavan pogled na to zašto neki znakovi imaju prilično specifičan smisao za humor.

Vodenjak

Vodenjaci su inovatori i vizionari zodijaka, a njihov smisao za humor nije iznimka. Njihove šale često su toliko apstraktne, intelektualne ili bazirane na nekom opskurnom znanstvenom konceptu da prosječna osoba samo zbunjeno trepće. Dok Vodenjak umire od smijeha na vlastitu dosjetku o kvantnoj fizici ili apsurdnu društvenu opservaciju, ostatak prostorije pokušava shvatiti je li šala uopće izrečena.

Njihov humor je poput avangardne umjetnosti – ili ga potpuno razumijete i cijenite njegovu genijalnost, ili ga smatrate besmislenim i pretencioznim. Vodenjaci se ne trude biti svima smiješni; oni se zabavljaju u svom jedinstvenom mentalnom svemiru, a ako se netko usput nasmije s njima, to je samo bonus.

Jarac

Ako ste ikada čuli komentar toliko suh, ciničan i izrečen s kamenim izrazom lica da niste bili sigurni je li to uvreda ili šala, vjerojatno ste razgovarali s Jarcem. Njihov humor je vrhunac sarkazma i ironije. Oni su majstori “deadpan” dostave, zbog čega njihove najsmješnije izjave često prođu nezapaženo ili, još gore, budu shvaćene doslovno.

Jarčev humor proizlazi iz realističnog, ponekad pesimističnog pogleda na svijet. Oni vide apsurd u svakodnevnim borbama, birokraciji i ljudskim slabostima te to pretvaraju u britke, minimalističke komentare. Njihove šale nisu za svakoga, ali oni koji cijene inteligentan i pomalo mračan humor smatrat će Jarca najduhovitijom osobom koju poznaju.

Škorpion

Dobrodošli na tamnu stranu komedije. Škorpionov smisao za humor nije za one sa slabim srcem. Oni se ne boje zaroniti u tabu teme, crni humor i psihološke igre. Njihove šale su često provokativne, oštre i zadiru u one neugodne istine o kojima se drugi ne usuđuju ni razmišljati, a kamoli šaliti.

Škorpion će se nasmijati na vic o smrti, tragediji ili ljudskoj psihopatologiji, ostavljajući druge u šoku. Njihov cilj nije nužno uvrijediti, već istražiti granice prihvatljivog i pronaći humor u najmračnijim kutovima ljudskog iskustva. Ako možete podnijeti intenzitet, smijat ćete se do suza, ali ako ne, vjerojatno ćete se osjećati vrlo, vrlo nelagodno.

Blizanci

Humor Blizanaca je poput mitraljeza – brz, glasan i pogađa sve oko sebe, ali ne pogađa uvijek metu. Zbog svoje brze pameti i ljubavi prema riječima, Blizanci su majstori dosjetki, igara riječi i apsurdnih asocijacija. Problem je što njihov mozak radi toliko brzo da će u jednoj minuti ispaliti deset šala, od kojih su dvije genijalne, tri solidne, a pet potpuno besmislenih.

Njihov entuzijazam je zarazan, ali ponekad njihova potreba da stalno zabavljaju može dovesti do šala koje su jednostavno čudne ili nedovršene. Oni će se sami sebi smijati na pola rečenice jer su se već sjetili sljedeće, još smješnije stvari. Biti u njihovom društvu je komični vrtuljak – ponekad uzbudljiv, a ponekad vam se samo zavrti u glavi.

Djevica

Djevice su analitičari zodijaka, a njihov humor je precizan, kritičan i često usmjeren na detalje koje nitko drugi ne primjećuje. One će pronaći humor u gramatičkoj pogrešci na javnom natpisu, nelogičnosti u filmskoj radnji ili nečijoj neusklađenoj odjevnoj kombinaciji. Njihov humor je inteligentan, ali ponekad toliko specifičan da ga razumiju samo oni.

Osim toga, Djevice su kraljice samokritičnog humora. Spremne su se našaliti na vlastiti račun na načine koji su istovremeno smiješni i bolno iskreni. Problem nastaje kada njihova kritička priroda prijeđe iz promatranja u osuđivanje, pa njihova “šala” zvuči više kao pasivno-agresivna kritika, što izaziva nelagodu umjesto smijeha.

Strijelac

Strijelac je poznat po svojoj brutalnoj iskrenosti, a ta osobina se proteže i na njihov smisao za humor. Oni nemaju filter. Što im padne na pamet, to će i reći, uvjereni da je njihova direktna opservacija urnebesno smiješna. Ponekad i jest, ali često njihova šala pogodi bolnu točku ili je jednostavno neprimjerena za situaciju.

Oni su klaunovi koji će uletjeti na zabavu i ispričati vic koji će ili nasmijati cijelu prostoriju do suza ili stvoriti potpunu tišinu. Ne rade to iz zlobe – njihov optimizam i ležernost jednostavno im ne dopuštaju da previše razmišljaju o posljedicama svojih riječi. Njihov humor je rizik – ponekad se isplati, a ponekad završi kao legendarno neugodan trenutak, piše index.

