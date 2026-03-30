Tri znaka koja će uskoro reći dosta i okrenuti novu stranicu

U životu svakoga od nas dođe trenutak kada više nema prostora za kompromise, kada strpljenje dosegne granicu, a unutarnji glas postane glasniji od svih vanjskih očekivanja. Za neke horoskopske znakove taj trenutak upravo dolazi – i neće ga ignorirati.

Pred njima je razdoblje u kojem će jasno reći “dosta”, presjeći odnose koji ih iscrpljuju i hrabro zakoračiti u novu fazu života.

Ovan

Poznati po svojoj odlučnosti i vatrenoj prirodi, Ovnovi već neko vrijeme osjećaju da stoje na mjestu. Iako su često spremni boriti se do kraja, sada shvaćaju da neke bitke jednostavno nisu vrijedne njihove energije. Uskoro će povući crtu, bilo da je riječ o poslu, prijateljstvu ili ljubavnoj vezi. Njihova odluka neće biti impulzivna, kako bi se možda očekivalo, već rezultat dugog unutarnjeg procesa. Kada Ovan jednom odluči krenuti dalje, nema povratka – samo novi izazovi i prilike koje jedva čekaju da ih osvoje.

Rak

Emotivni i odani Rakovi često ostaju u situacijama duže nego što bi trebali, nadajući se da će se stvari promijeniti. No, ovaj put intuicija im jasno govori da je vrijeme za kraj. Umor od davanja bez uzvraćanja i osjećaj zapostavljenosti natjerat će ih da napokon stave sebe na prvo mjesto. Iako će taj rez biti težak i popraćen snažnim osjećajima, Rakovi će iz njega izaći snažniji nego ikad. Nova stranica za njih znači više samopoštovanja, ali i otvorenost prema zdravijim odnosima.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj izdržljivosti i upornosti, no čak i oni imaju granice. U posljednje vrijeme sve više preispituju vlastite izbore i smjer u kojem idu. Ono što ih je nekada motiviralo, sada im više ne donosi zadovoljstvo. Upravo zato dolazi trenutak u kojem će odlučiti zatvoriti jedno poglavlje – bilo da se radi o karijeri koja ih više ne ispunjava ili životnim obrascima koji ih koče. Njihov “dosta” neće biti dramatičan, već tih i čvrst, ali s dugoročnim posljedicama koje će im donijeti stabilnost i unutarnji mir, piše index.

