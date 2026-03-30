Pravite veliku grešku: Zbog ovoga boja kose izblijedi brzo poslije farbanja

Jedno od najvažnijih pitanja koje se često postavlja je koju temperaturu vode treba koristiti prilikom pranja kose – vruću ili hladnu?

Zašto temperatura vode utiče na boju kose?

Vlas kose ima spoljašnji sloj poznat kao kutikula. Kada farbate kosu, ovaj sloj se otvara kako bi boja mogla da prodre u dlaku i veže se za pigment. Na temperaturu vode važno je gledati iz ove perspektive.

Vruća voda otvara kutikule, što može olakšati da se pigment boje ispere iz kose. Hladna ili mlaka voda pomaže da se kutikule zatvore, što „zaključava“ pigment i usporava njegovo ispiranje.

Stručnjaci i frizerski savjeti naglašavaju da pranje farbane kose toplom ili vrućom vodom može dovesti do toga da boja brže izblijedi, jer otvorene kutikule omogućavaju da se pigment lakše oslobađa. Suprotno tome, hlađenje vode na kraju pranja pomaže da se kutikule zatvore i boja duže zadrži u vlasima, piše “ShunSalon”.

Savjet zlata vrijedan

Najbolji pristup je sljedeći:

Tokom pranja koristite mlaku vodu – ona je efikasna za čišćenje, ali ne previše agresivna za farbanu kosu.

Na kraju isperite kosu hladnijom vodom – to pomaže da kutikule ostanu zatvorene i smanjuje gubitak pigmenta.

Ovaj pristup omogućava da kosa bude čista, ali i da boja ostane intenzivna i sjajna duže vremena.

Temperature vode su važan dio njege, ali postoje i drugi faktori koji doprinose trajanju boje:

Nemojte prati kosu odmah nakon farbanja, najbolje je sačekati najmanje 48 do 72 sata prije prvog pranja, kako bi boja imala vrijeme da se stabilizuje.

Birajte šampone bez sulfata i proizvode namijenjene farbanoj kosi, jer agresivni sastojci mogu brže ukloniti pigment.

Izbjegavajte prečesto pranje, svako pranje doprinosi ispiranju boje, pa je korisno prati kosu rjeđe ako želite da boja traje duže, prenosi Avaz.

