Sedmični horoskop od 30. marta do 6. aprila: Početak mjeseca i odmah lijepe stvari, evo šta vas čeka

Ovan

Ova nedjelja vas pokreće na akciju, ali ne onako impulsivno kako ste navikli. Bićete primorani da zastanete i razmislite pre nego što napravite sledeći korak. Na ljubavnom planu dolazi do razjašnjenja, neko konačno pokazuje prave namjere. Posao traži strpljenje, ali rezultati dolaze.

Bik

Fokus je na stabilnosti i sigurnosti, ali ćete shvatiti da neke stvari više ne možete da držite pod kontrolom. U ljubavi dolazi do dubljeg povezivanja ili razgovora koji mijenja odnos. Finansije se popravljaju, ali izbjegavajte rizične poteze.

Blizanci

Komunikacija vam je najjače oružje ove nedjelje. Imaćete priliku da riješite nesporazume i pokrenete nove priče. U ljubavi može doći do flerta ili obnove kontakta sa osobom iz prošlosti. Energija vam raste kako nedjelja odmiče.

Rak

Emocije su pojačane, ali sada ih bolje razumijete. Vrijeme je da se okrenete sebi i svojim potrebama. Na poslu dolazi do prilike koja zahteva hrabrost. U ljubavi ili ulazite u dublju fazu odnosa ili shvatate šta više ne želite.

Lav

Nalazite se između želje za kontrolom i potrebe da pustite stvari da se same razvijaju. Ljubavni život postaje zanimljiviji, moguće je novo poznanstvo ili jačanje postojećeg odnosa. Poslovno dolazi priznanje, ali uz dodatnu odgovornost.

Djevica

Ova nedjelja vam donosi potrebu za redom i jasnoćom. Konačno ćete riješiti nešto što vas dugo opterećuje. U ljubavi dolazi do ozbiljnog razgovora koji menja dinamiku odnosa. Obratite pažnju na zdravlje i odmor.

Vaga

Balans koji tražite sada dolazi kroz iskrenost, ne kroz kompromis po svaku cenu. U ljubavi se otvaraju važne teme koje ne možete više izbegavati. Poslovno dolazi do saradnje koja može biti dugoročno značajna.

Škorpija

Intenzitet koji nosite sada se pretvara u konkretne poteze. Donosite odluke koje menjaju pravac vašeg života. Ljubavni odnosi postaju dublji, ali i zahtevniji. Važno je da ne kontrolišete sve.

Strijelac

Potreba za slobodom je naglašena, ali ćete shvatiti da neke obaveze ne možete izbeći. Ljubavni život donosi uzbuđenje, ali i dileme. Na poslu dolazi do novih ideja koje mogu doneti uspeh ako ih realizujete.

Jarac

Stabilnost vam je važna, ali sada učite da je gradite na novim osnovama. Finansije i posao dolaze u fokus, moguće su važne odluke. U ljubavi dolazi do testiranja odnosa, ali i prilike za jačanje veze.

Vodolija

Osjećate potrebu za promenom i izlaskom iz rutine. Ova nedjelja vam donosi nove ljude i ideje. U ljubavi dolazi do osveženja ili neočekivanog susreta. Poslovno je važno da vjerujete svojoj intuiciji.

Ribe

Završavate jedan emotivni ciklus i ulazite u mirniji period. Intuicija vam je izuzetno jaka, slušajte je. U ljubavi dolazi do razumijevanja i smirenja, dok na poslovnom planu pravite planove za naredni period, piše naj žena.

