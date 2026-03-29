Uskoro bi se njihovi životi mogli promijeniti: OVE znakove Zodijaka Venera u Biku preplavljuje srećom u ljubavi i novcu…

Od 30.3. do 24.4.2026. otvara se razdoblje u kojem ljubav i novac mogu krenuti u mnogo boljem smjeru. Za četiri znaka Zodijaka ovo donosi vrlo konkretne pomake, jaču privlačnost, važna poznanstva i osjećaj da se stvari napokon slažu kako treba.

Od 30.3. do 24.4.2026. Venera prolazi kroz Bika, znak u kojem se osjeća snažno i stabilno. To je razdoblje u kojem su ljubav, privlačnost, novac i osobne vrijednosti u prvom planu. U travnju/aprilu ova Venera prolazi i kroz nekoliko važnih trenutaka: početkom mjeseca napinje odnos s Plutonom, 13.4. radi vrlo povoljan sekstil s Jupiterom u Raku, a 24.4. spaja se s Uranom na samom kraju Bika.

Uz to Mars 9.4. ulazi u Ovna, Merkur 15.4. također prelazi u Ovna, 17.4. događa se mlad Mjesec u Ovnu, a 20.4. Sunce ulazi u Bika. Sve to zajedno stvara osjećaj da se u kratkom vremenu može otvoriti mnogo prostora za ljubavne i financijske pomake.

Astrološki gledano, najviše potpore u ovom razdoblju dobivaju četiri znaka Zodijaka.

Bik

Bik je ovdje u središtu priče. Kada Venera prolazi Vašim znakom, pojačava se osobna privlačnost, samopouzdanje i osjećaj da se opet vraćate sebi.

Ljudi Vas lakše primjećuju, odnosi se jasnije slažu, a u ljubavi se snažnije osjeća potreba za bliskošću koja ima težinu i trajanje. Ovo je vrijeme u kojem se lakše prepoznaje tko Vas doista umiruje, a tko Vas troši.

Na financijskom planu Bikovi mogu osjetiti da se stvari stabiliziraju. Dobar trenutak može doći kroz bolju ponudu, jasniji dogovor, veću cijenu vlastitog rada ili odluku da se napokon ozbiljnije zaštiti ono što vrijedi. Posebno je snažan period oko 13.4., dok kraj tranzita može donijeti vrlo naglu vijest, obrat ili poznanstvo koje pokrene nešto važno.

Venera je cijelo vrijeme u Biku, a zatim 24.4. dolazi do konjunkcije s Uranom na završnim stupnjevima znaka, što često ubrza događaje koji su već spremni za pomak.

Rak

Rak je među znakovima koji mogu osjetiti vrlo vidljivu podršku u ljubavi i novcu. Najvažniji razlog leži u sekstilu Venere i Jupitera 13.4.. Jupiter je tada u Raku pa ovaj kontakt pojačava osjećaj sigurnosti, podrške, topline i emocionalne otvorenosti.

U odnosima to može donijeti mirniji tijek, više nježnosti, ozbiljniji razgovor ili osobu koja se pojavljuje s jasnom namjerom.

U novcu se kod Rakova ovo može pokazati kroz lakši priljev, bolji dogovor, pomoć izvana ili odluku koja dugoročno donosi više mira.

Ovaj tranzit ne djeluje kaotično, nego kao trenutak u kojem se polako slaže ono što je do jučer bilo raspršeno. Rakovi bi upravo do 24. travnja/aprila mogli osjetiti da ljubavni i materijalni dio života postaju povezaniji, stabilniji i jednostavniji.

Djevica

Djevici Venera u Biku donosi vrlo ugodnu i korisnu potporu jer se radi o zemljanoj energiji koja joj prirodno odgovara.

Ovdje se stvari ne događaju površno. Emocije dobivaju oblik, odnosi se lakše definiraju, a privlačnost ide prema ljudima uz koje postoji osjećaj povjerenja, ozbiljnosti i mirne sigurnosti. Za mnoge Djevice ovo može biti razdoblje u kojem odnos dobiva jasniji smjer.

Na financijskom planu ovo je jedno od boljih razdoblja za trezvene i pametne odluke. Djevicama Venera u Biku može pomoći da bolje procijene vrijednost vlastitog rada, da lakše pronađu kvalitetnu priliku ili da konačno poslože nešto što je dugo bilo u fazi čekanja.

Oko 13.4. otvara se vrlo lijep prostor za korisne dogovore, a završnica tranzita može donijeti iznenađenje koje mijenja plan na bolji način.

Jarac

Jarcu ovaj tranzit donosi olakšanje i osjećaj da se nešto opet može graditi mirno, čvrsto i bez suvišne drame. Venera u Biku podržava Jarca kroz zemljani sklad pa u ljubavi raste potreba za odnosom koji ima ozbiljnost, stabilnost i konkretnu prisutnost.

Slobodni Jarci mogli bi upoznati osobu koja odmah ostavlja dojam zrelosti i pouzdanosti, dok oni koji su već u odnosu mogu osjetiti više mira i više stvarnog međusobnog oslanjanja.

Financijski dio priče također izgleda obećavajuće. Jarac u ovom razdoblju može lakše donijeti dobru odluku o poslu, ulaganju, zaradi ili raspodjeli novca. Venera u Biku traži kvalitetu i dugoročnu korist, a to je ritam koji Jarcu odgovara.

Kad se tome doda povoljan kontakt s Jupiterom sredinom mjeseca i Uranov završni dodir krajem tranzita, otvara se prostor za vrlo konkretan pomak koji u početku može djelovati tiho, a ubrzo pokaže koliko je važan, piše atma.

