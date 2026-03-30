Četiri astrološka pokazatelja da prolaziš kroz važnu promjenu!

Ako imaš osjećaj da se tvoj život ubrzano mijenja ili da više ne možeš ostati na starim mjestima – moguće je da prolaziš kroz snažan astrološki ciklus.

Neki periodi uručuju nam pozivnicu na promjene koje ne možemo zaobići. Postoje trenuci kada se stari život polako raspada, a novi se još ne nazire. To je ono vrijeme između kada treba učiti prihvaćanje i prisutnost te biti s onim što jest.

Aktivnost snažnih tranzita sporih planeta (Saturn, Uran, Neptun, Pluton)

Kada Saturn, Uran, Neptun ili Pluton rade napete aspekte na osobne planete, osobito na Sunce i Mjesec život nas doslovno pomiče sa starih mjesta. Imamo dojam da se nešto događa u nama, ne znamo kuda nas vodi taj unutarnji pomak i često unutar tih razdoblja mijenjamo poslove, prekidamo odnose, bavimo se svojim zdravljem, donosimo odluke koje su važne za našu budućnost.

*Saturn u Ovnu do travnja 2028., a Neptun u Ovnu i duže ‘pomiče’ Ovnove, Rakove, Vage i Jarce.

*Nakon što Uran 26. travnja uđe u znak Blizanaca na neočekivane će načine reflektirati sudbinu Blizanaca, Strijelca, Riba i Djevica. Nagli životni preokreti, mentalna stimulacija i nepredvidive okolnosti potiču ove znakove na put prema slobodi i promjeni životnog smjera.

* Pluton u Vodenjaku snažno se ‘upliće’ u živote Vodenjaka, Bikova, Škorpiona i Lavova. Ponekad se i destruktivno ruše i rastvaraju stari odnosi i identitet. Promjena nikad nije površine, ide duboko, do korijena.

Saturnov povratak

Događa se svakih 28 ili 29 godina i označava ulazak u zreliju životnu fazu u kojoj se suočavamo s realnošću, odgovornošću i onim što smo stvarali u godinama iza. To je period testiranja – ono što je stabilno ostaje, a ono što nije dovoljno čvrsto se raspada ili traži ozbiljnu promjenu.

*Dok je Saturn u Ovnu (13. travanj 2028.) ovaj utjecaj prolaze rođeni od 3. svibnja 1967. do 29. travnja 1969.; od 7. travnja 1996. do 9. lipnja 1998; 25. listopada 1998. do 28. veljače 1999.

Sade sati

Sade Sati je izazovan astrološki period u vedskoj astrologiji koji traje 7,5 godina. Nastupa kada Saturn u tranzitu prolazi kroz znak prije vašeg natalnog Mjeseca, preko samog znaka u kojem je Mjesec te kroz znak nakon njega. Padaju iluzije, dobivamo dublja saznanja o obiteljskoj dinamici i odnosu s roditeljima, obično se javljaju sudbinski odnosi koji nas potiču na odrastanje i suočavanje s vlastitim slabostima.

*Ako vam je natalni Mjesec u Ribama, Ovnu ili Biku, prolazite kroz ovo specifično životni razdoblje, nakon kojeg malo toga ostaje isto kao što je bilo.

Pomrčine

Pomrčine djeluju kao snažni kozmički katalizatori kroz koje se oslobađa jaka energija. Često donose nagle završetke i početke koje nas potiču da se pomaknemo sa starih mjesta

*Tijekom ove i iduće godine pomrčine se odvija u Vodenjaku, Lavu, Ribama i Jarcu.

Julijana Oremović

