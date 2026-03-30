Ova 3 horoskopska znaka privlače sreću i nove mogućnosti prije kraja proljeća 2026.

Proljeće je način na koji nas priroda podsjeća da svaki kraj nosi sjeme novog početka. Kako se dani produžuju i cvjetovi bude diljem zemlje, zrak se čini ispunjen mogućnostima. U astrologiji, proljeće označava više od sezonske promjene — ono simbolizira pokret, ponovno rođenje i prelazak iz unutarnje refleksije u vanjsku akciju.

Planetarne energije proljeća 2026. potaknut će sve nas da se otresemo zimske stagnacije i pokrenemo prema naprijed. Ovo je vrijeme kada namjere, njegovane u tišini, počinju puštati korijenje.

Svemir sada nagrađuje one koji su radili na sebi i spremni su se uskladiti sa svojim najvišim potencijalom.

Prije nego što stigne ljeto, tri horoskopska znaka doživjet će obilni napredak u područjima koja su im najvažnija: intimni odnosi, uspjesi u karijeri, neočekivana podrška prijatelja i saveznika te emocionalna jasnoća koja liječi i nadahnjuje.

Bik

Bik do kraja proljeća može vrlo konkretno osjetiti više sreće i više stabilnih prilika. Ovo nije energija kaosa ili naglih obrata, već razdoblje u kojem se stvari mogu složiti na zdravijim i korisnijim temeljima.

Venera je u Biku od 30.3. do 24.4., Sunce ulazi u Bika 20.4., Merkur boravi u Biku od 3. do 17.5., a 16.5. događa se mlad Mjesec na 25°57′ Bika. To je vrlo snažan niz za temu novca, osobne vrijednosti, pregovora, kupnje, prodaje, posla, tijela i ljubavi.

Kod Bikova se sreća do kraja proljeća ne mora pojaviti kao velika drama ili spektakl. Puno je vjerojatnije da će doći kroz dobar dogovor, pametnu odluku, konkretnu ponudu, bolji ritam rada, veću sigurnost ili osobu uz koju je sve jednostavnije i jasnije.

Upravo zato ste među onima koji do kraja proljeća mogu najviše dobiti u stvarnom, svakodnevnom životu.

Blizanci

Blizanci ulaze u razdoblje koje je puno življe, brže i bogatije prilikama nego što je bilo na početku godine. Venera 24.4. ulazi u Blizance, a već 26.4. Uran ponovno prelazi u znak Blizanaca i ondje ostaje godinama, što je veliki signal za novosti, zaokrete, iznenadne susrete, tehnološke i poslovne pomake te potpuno drukčiji osjećaj budućnosti.

Nakon toga dolazi još jači val: Merkur ulazi u Blizance 17.5., Sunce 21.5., a mlad Mjesec pada na 24°03′ Blizanaca u noći s 14. na 15.6..

Kad se toliko planeta i jedna važna lunacija skupe u istom znaku u tako kratkom razdoblju, to gotovo uvijek znači novi ciklus, veću vidljivost, više poziva, više kontakata i više mogućnosti da se nešto pokrene odmah.

Za Blizance je ovo posebno dobro za medije, edukaciju, pisanje, marketing, prodaju, društvene mreže, putovanja i svaku priču u kojoj su važni brzina, ideja i komunikacija.

Rak

Rak je vrlo vjerojatno znak koji do kraja proljeća ima najjaču zaštitu i najveći potencijal za osobni rast. Glavni razlog je Jupiter u Raku, i to direktan Jupiter, što od sredine ožujka/marta pojačava osjećaj da se otvaraju vrata koja su mjesecima bila zakočena.

Ovaj tranzit obično donosi više samopouzdanja, više podrške izvana i više prilika da osoba krene prema onome što joj je stvarno važno.

Kod mnogih Rakova to se može pokazati kroz posao, veću vidljivost, selidbu, obiteljsku odluku, lakše rješavanje stambenih pitanja ili osjećaj da napokon dolaze pravi ljudi u pravo vrijeme.

Dodatni plus dolazi 19.5. kada Venera ulazi u Raka, a zatim i 1.6. kada Merkur ulazi u Raka pa kraj proljeća za Vas postaje još otvoreniji za ljubav, dogovore, financije i korisne razgovore, piše ATMA.

Facebook komentari