Ibrahimović: Ljudi misle da živimo luksuzno, ali moja žena kuha i pere

Poznat po direktnim izjavama i snažnom stavu, bivši švedski reprezentativac rijetko govori o porodici, ali je ovaj put podijelio neke lične priče sa svojim brojnim fanovima širom svijeta.

Ranije je govorio o roditeljstvu i pravilima koja njegova djeca moraju poštovati, a sada je u intervjuu za podcast "ABTalks" ponovo otvoreno pričao o porodici, posebno o svojoj partnerici Heleni Seger, koja mu je bila velika podrška tokom završetka karijere.

Istakao je koliko su mu njeni savjeti značili u važnim životnim trenucima.

“Moja žena mi je rekla da zapamtim ko je brinuo o meni prije nego što sam ja počeo da brinem o porodici. Ona je odustala od svoje karijere zbog mene. Pratila me u svemu i odrekla se mnogo toga zbog mene”, izjavio je Ibrahimović.

Govoreći o njihovom odnosu, naglasio je da među njima postoji jasna podjela odgovornosti.

“Ona ima veću odgovornost za neke stvari, dok sam ja zadužen za druge. Ljudi možda misle da živimo luksuzno, ali u stvarnosti ona kuha i pere. Jedina pomoć koju imamo je čistačica”, dodao je.

Par ima dva sina, Maximilian i Vincent, koji su, uprkos slavi svog oca, odrastali u prilično normalnom okruženju.

