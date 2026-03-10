Pet horoskopskih znakova koji će pronaći ljubav ovog proljeća

Venera budi želje, Jupiter otvara vrata posebnim susretima – i odjednom će vam srce kucati brže nego inače. Za neke horoskopske znakove ovo proljećno buđenje biće prava ljubavna ofanziva: intenzivna, iznenađujuća i puna leptirića u stomaku, prenosi b92.

Pet horoskopskih znakova pronaći će pravu ljubav ovog proljeća

Ovan

Ovnovi će osjetiti unutrašnje buđenje u proljeće. Više neće čekati, nego će djelovati. Upravo ta odlučnost privući će nekoga u vaš život – nekoga ko dijeli vašu energiju. Susreti će biti direktni, strastveni i puni potencijala. Ovog proljeća počinje priča koja će vam ubrzati rad srca i trajati dugo.

Bik

Za vas kao Bika, sljedećih nekoliko nedjelja biće u znaku stabilnosti i senzualnosti. Nećete žudjeti za prolaznim trenucima, nego za istinskom bliskošću. A to je upravo ono što ovo proljeće donosi: vezu koja se osjeća sigurnom, a opet uzbudljivo novom. Možete se radovati, jer ljubav je na putu – dugotrajna. Nije li to divno?

Rak

Rakovi će doživjeti novu emocionalnu jasnoću u proljeće 2026. godine. Susreti će biti dublji, razgovori iskreniji, pogledi intenzivniji. Prava ljubav ne dolazi s velikim praskom, nego tiho, autentično i tačno u pravom trenutku. Ako budete vjerovali svojoj intuiciji, nešto trajno moglo bi procvjetati iz slučajnog susreta. Budite spremni!

Lav

Za Lavove će ljubav procvjetati u proljeće u najneočekivanijem trenutku. Putovanja, događaji ili inspirativni projekti spojiće vas s nekim ko dijeli vašu strast. Ova veza neće biti samo uzbudljiva, nego i osnažujuća. To je vrsta ljubavi koja će vam pomoći da rastete, a istovremeno će vam grijati srce. Savršen temelj za trajnu sreću.

Ribe

Ribe su dugo sanjale o dubokoj, duhovnoj vezi – i sada je gotovo stigla! U proljeće 2026. ta čežnja će konačno postati stvarnost. Privući ćete ljude koji cijene vašu osjetljivost i razumiju vašu dubinu. Ova ljubav neće biti glasna – nego iskrena, nježna i iznenađujuće snažna.

Facebook komentari