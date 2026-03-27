Teška vremena konačno završavaju se za 3 znaka 27. marta: Mjesec u Lavu im poboljšava živote

Za ova tri horoskopska znaka, taj datum označava prekretnicu. Kako se Mjesec u Lavu usklađuje sa Suncem u Ovnu, vraća se unutrašnja ravnoteža i samopouzdanje. Ova vatrena energija podstiče promjene i jasno pokazuje koliko smo vremena već izgubili — i zašto je sada trenutak da se tome stane u kraj.

Ovaj dan donosi odluku da se napusti sve što nas koči. Postaje jasno šta ne funkcioniše i više nema potrebe davati dodatne šanse nečemu što nas iscrpljuje. Teškoće prestaju jer ih svjesno ostavljamo iza sebe.

Djevica – povratak samopoštovanja

Djevice su često sklone pretjeranoj samokritici, ali ovaj dan donosi priliku za oprost prema sebi. Mnoge prepreke koje su nosile bile su rezultat vlastitih očekivanja — ali tome sada dolazi kraj. Kada se kosmičke energije usklade, postaje jasno gdje je greška i kako je ispraviti. Sa tim dolazi i osjećaj olakšanja. Takođe, popuštanje u osuđivanju drugih dodatno rasterećuje. U petak dolazi mudrost i jače samopoštovanje, prenosi Novi.

Škorpija – izbor pozitivnog razmišljanja

Škorpije više nemaju snage za negativnost. Previše loših vijesti i teških emocija dovelo je do zasićenja. Pod uticajem ovog aspekta, dolazi spoznaja da nema mjesta za negativnu energiju. Svjesno biraju optimizam i odbacuju ono što ih opterećuje. Teški trenuci prestaju onog trenutka kada odluče da ih više ne prihvataju.

Strijelac – preuzimanje odgovornosti

Za Strijelčeve, ovaj dan donosi osjećaj da stvari konačno idu u dobrom smjeru. Iako su po prirodi optimisti, u posljednje vrijeme im je nedostajalo nade. Sada se ona vraća. Ključ je u iskrenosti prema sebi — bez uljepšavanja stvarnosti. Ako žele promjene, moraju ih sami pokrenuti. Tek kada prepoznaju sopstvene greške, mogu ih ispraviti i krenuti naprijed. Upravo tako počinje kraj teškog perioda, prenosi Novi.

