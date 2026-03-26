Ljubavni horoskop: Djevice treba da obrate pažnju na važnu stvar, Vodoliju očekuje iznenađenje, a njih brodolom

Sredinom proljeća pitanje ličnih granica postaće posebno hitno. Mnogi će shvatiti da uobičajena distanca u vezama više nije zadovoljavajuća. Neki će željeti više slobode, dok će drugi, naprotiv, početi da traže bližu vezu. Ovo je normalan proces; ključno je razgovarati o svojim potrebama bez osuđivanja. Za samce, april može doneti kontakt sa ljudima koji su dugo bili bliski, ali su ostali neprimijećeni. Pažljivije pogledajte svoje prijatelje i kolege – savršena osoba bi mogla biti među njima.

Ovan

Ovog mjeseca, Ovnovi će morati da preispitaju svoju komunikaciju sa partnerom. Direktnost, koja je nekada pomagala, sada može biti štetna. Vrijedi ublažiti ton i češće pitati partnera za mišljenje. Slobodni Ovnovi mogu očekivati sastanke u poslovnom okruženju. Neko ko u početku deluje kao jednostavan partner na projektu može biti intrigantniji nego što se očekuje. U vezama je važno ne forsirati, već posmatrati.

Bik

Za Bika april će biti mesec konkretnih akcija. Lijepe riječi znače manje od korisnih djela. Vaš partner sada treba da oseti vašu pouzdanost. Slobodni bi trebalo da obrate pažnju na stara poznanstva. Neko u vašem društvenom krugu je odavno spreman za bližu vezu, ali vi to niste primetili. Kao par, dobro je da se bavite zajedničkim planiranjem – razgovarate o odmorima ili kupovini. To će ojačati vezu.

Blizanci

U aprilu Blizanci bi trebalo da budu oprezni sa glasinama. Informacije dobijene od trećih lica mogu iskriviti sliku. Bolje je direktno pitati nego nagađati. Slobodni će imati mnogo poznanika, ali samo jedan će im ubrzati srce. Nemojte se previše rasipati na sve. U vezi je važno pronaći vrijeme za jednostavno opuštanje zajedno, bez planova ili zabave. Ćutanje zajedno reći će više nego razgovor.

Rak

April sugeriše Rakovima da budu iskreni prema sebi i svom partneru. Skrivanje emocija sada je štetno. Ako vas nešto muči, progovorite nežno, ali direktno. Samci mogu pronaći partnera koji djeluje kao sigurno utočište. Ne jurite strast; tražite mir. Kao par, najbolje je da se prisjetite lijepih vremena iz prošlosti. Stare fotografije ili mesta prvog sastanka vratiće toplinu.

Lav

U aprilu će Lavovi morati da nauče da prave kompromise. Navika da budu u centru pažnje može ih sprečiti da shvate da i njihovom partneru trebaju pohvale. Slobodni mogu očekivati romansu sa jakim rivalom. Veza će početi takmičenjem, ali će se razviti u strast. Važno je delegirati odluke u paru. Dozvolite partneru da češće bira aktivnosti u slobodno vreme. To će obnoviti osjećanja.

Djevica

Za Djevice april će biti izazov za uobičajenu rutinu. Vaš partner može ponuditi spontanost – nemojte ga odbiti. Intimnost se rađa u neobičnim situacijama. Samci bi trebalo da pažljivije pogledaju svoje kolege. Poslovni projekat mogao bi se razviti u nešto lično. U vezi pokušajte da budete manje kritični prema sitnicama. Bolje je da zajedno radite na poboljšanjima doma – to će vas zbližiti.

Vaga

U aprilu će Vage morati da biraju između udobnosti i istine. Dugotrajno ćutanje o osjetljivim pitanjima samo šteti. Odlučite se za iskren razgovor. Slobodni mogu očekivati susrete na javnim mestima. Neko će vas izdvojiti, i to će biti početak priče. U paru je važno pregovarati o slobodnom vremenu bez drame. Pronađite aktivnosti koje vas oboje zanimaju, čak i ako morate praviti kompromise.

Škorpija

April će testirati snagu Škorpija kroz distancu. Neki će otići ili se jednostavno povući. Ne izazivajte svađe; dajte partneru prostora. Samci bi trebalo da očekuju susrete u ekstremnim okolnostima. Zajedničko prevazilaženje teškoća zbližiće vas brže od riječi. Stare zamerke mogu isplivati u vezi. Ne da biste izazvali svađu, već da biste ih konačno otpustili. Slušajte i oprostite.

Strijelac

April savetuje Strelcu da živi u sadašnjosti. Sanjarenje o budućnosti sprečava vas da primijetite sadašnji trenutak. Vašem partneru je potrebna vaša pažnja ovde i sada. Samci mogu očekivati nova poznanstva na putu. Saputnik ili slučajni komšija mogli bi se pokazati kao sudbina. U vezama izbjegavajte propovjednički ton. Budite tu jedno za drugo, nemojte nadjačavati partnera. Zajedničko učenje nečeg novog bolje će vas zbližiti nego moralizovanje.

Jarac

U aprilu će Jarčevi morati da pređu sa posla na lične stvari. Karijera može da sačeka, ali osjećanja zahtjevaju angažovanje. Samci bi trebalo da razmotre ljude iz drugih oblasti. Status nije važan, ali pouzdanost jeste. Upoznavanje nekoga moguće je u redu ili u kancelariji. Ako ste par, preispitajte svoje obaveze. Možda je jedno od vas preopterećeno. Olakšajte jedno drugom život kako biste ostavili prostor za toplinu.

Vodolija

Vodoliju će partner iznenaditi u aprilu. Poznata osoba otkriće novu stranu – uživajte u tome. Slobodni bi trebalo da očekuju upoznavanje onlajn ili iz daljine. Važan je intelektualni kontakt, a ne svakodnevne stvari. U vezi ne zaboravite da podelite svoje misli. Čak i lude ideje vriedi razmotriti. To neguje povezanost. Idite zajedno na izložbe i predavanja – pronađite temu o kojoj ćete razgovarati.

Ribe

U aprilu je važno da se Ribe ne izgube u partneru. Empatija je dobra, ali setite se svojih osećanja. Slobodni mogu očekivati susret kao iz bajke, ali ne gubite glavu. Testirajte lijepe riječi sa stvarnošću. Kada ste u vezi, nemojte se izgubiti u maštarijama; planirajte konkretne vikende. Ako je partner tužan, ne pokušavajte da ga “spasavate” aktivnošću. Samo budite tu u tišini – vaše prisustvo leči bolje od bilo kog saveta, piše stil.

