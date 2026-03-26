Tarot horoskop za travanj/april 2026.: Djevice dobivaju priliku koju su dugo čekale, Jarci zatvaraju jedno poglavlje života

Ovan

Tarot karta: Kočija (Velika Arkana)

Za Vas bi travanj/april mogao biti mjesec ubrzanja, jačanja volje i potrebe da preuzmete kontrolu nad onim što Vas dugo vuče na više strana.

Osjećat ćete snažan poriv da nešto presiječete, pokrenete ili konačno dovedete u red. Puno toga ovisit će o tome koliko ste spremni usmjeriti energiju, umjesto da je rasipate na više frontova odjednom.

Ova karta govori o kretanju, pobjedi i osobnoj snazi, ali traži disciplinu.

Ako uđete u sukobe samo zato da biste dokazali svoju snagu, mogli biste se iscrpiti bez pravog razloga. Ako ostanete usmjereni na cilj, travanj/april Vam može dati vrlo konkretan pomak.

Bik

Tarot karta: Carica (Velika Arkana)

Bikovima travanj/april donosi topliju, plodniju i stabilniju energiju. Ovo je mjesec u kojem biste mogli više misliti na kvalitetu života, tijelo, dom, ljubav i sve ono što Vam vraća osjećaj sigurnosti i punine.

Mnogi će osjetiti potrebu da uspore, poslože prioritete i okrenu se onome što stvarno hrani njihovu svakodnevicu.

Carica često govori o rastu, obilju i sazrijevanju odnosa ili planova.

Dobar je trenutak za financijske odluke koje imaju dugoročnu vrijednost, kao i za uređivanje prostora, odnosa i ritma života. Ono što sada njegujete, kasnije može dati vrlo lijep rezultat.

Blizanci

Tarot karta: Dvojka mačeva

Blizanci bi tijekom travnja/aprila mogli osjećati da stoje između dvije opcije, dva stava ili dvije važne odluke. Nešto u Vama već zna što bi bilo ispravno, ali um pokušava odgoditi izbor i kupiti još vremena.

To može stvoriti osjećaj unutarnje napetosti, pogotovo ako predugo ostajete u neizvjesnosti.

Karta savjetuje da se prvo smirite, a tek onda odlučujete.

Ovaj mjesec neće Vam koristiti previše vanjskih utjecaja i tuđih mišljenja. Jasnoća dolazi kada maknete buku i iskreno sebi priznate što više ne želite održavati na životu.

Rak

Tarot karta: Zvijezda (Velika Arkana)

Za Rakove travanj/april donosi tiši, ali vrlo važan oporavak. Nakon razdoblja u kojem ste možda bili umorni, emotivno preopterećeni ili razočarani, ova karta vraća vjeru da stvari ipak mogu krenuti u boljem smjeru.

Mnogi će osjetiti da se polako vraćaju sebi i da opet vide smisao ondje gdje ga prije nisu vidjeli.

Zvijezda je karta nade, iscjeljenja i unutarnjeg poravnanja. Ovaj mjesec može biti dobar za odnose koji traže nježniji pristup, za rad na sebi i za odluke koje dolaze iz mira, a ne iz straha. Ne trebate forsirati rezultat.

Dovoljno je da ostanete vjerni onome što osjećate kao istinito.

Lav

Tarot karta: Pravda (Velika Arkana)

Lavovima travanj/april stavlja pred oči ono što se više ne može zaobilaziti. To može biti važna odluka, službena situacija, razgovor koji traži ozbiljnost ili potreba da se napokon suočite s posljedicama nečega što već dugo traje.

Ovaj mjesec traži zrelost, točnost i jasnu procjenu.

Pravda donosi energiju ravnoteže i odgovornosti. Sve što bude pošteno, čisto i jasno postavljeno, imat će veću šansu za stabilan razvoj. Sve što počiva na odgađanju, mutnim granicama ili polovičnim rješenjima moglo bi tražiti korekciju.

Za Lavove ovo može biti vrlo snažan mjesec sazrijevanja.

Djevica

Tarot karta: As pentakla

Djevicama travanj/april otvara vrata jedne konkretne prilike. To može biti novi posao, suradnja, novčani pomak, korisna ponuda ili praktična ideja koja s vremenom može prerasti u nešto puno veće.

Važno je da prepoznate vrijednost onoga što dolazi i da ne odbacite priliku zato što u početku djeluje skromno.

Ova karta govori o početku koji ima realnu osnovu. Travanj/april Vam može pokazati da se stabilnost gradi malim, pametnim i dosljednim koracima.

Povoljno je vrijeme za ulaganje u znanje, posao, organizaciju i sve ono što donosi dugoročnu korist.

Vaga

Tarot karta: Visoka svećenica (Velika Arkana)

Vagama travanj/april pojačava intuiciju i unutarnju osjetljivost. Mogli biste imati dojam da se mnogo toga događa ispod površine i da odgovori ne dolaze odmah, ali dolaze točno onda kada ste spremni da ih stvarno čujete.

Ovo je mjesec u kojem će Vam više koristiti tišina, promatranje i unutarnje povlačenje nego prenagljene odluke.

Visoka svećenica traži strpljenje i povjerenje u ono što osjećate. Ne morate odmah svima objašnjavati svoje planove ni donositi zaključke na temelju prvog dojma.

Neke situacije u travnju/aprilu tek se formiraju i bilo bi dobro da im date prostor. Ono što sada naslućujete uskoro bi moglo postati vrlo jasno.

Škorpion

Tarot karta: Kraljica štapova

Škorpionima travanj/april vraća vatru, samopouzdanje i želju da djeluju odvažnije. Puno toga će ovisiti o tome koliko ste spremni vjerovati sebi i stati iza onoga što želite.

Ovo može biti mjesec u kojem ćete se lakše isticati, privlačiti pažnju i pokretati stvari koje su dugo čekale pravi trenutak.

Kraljica štapova nosi magnetizam, kreativnu snagu i sposobnost da utječete na okolinu bez previše objašnjavanja. U odnosima možete djelovati vrlo privlačno i uvjerljivo, a na poslu biste mogli povući potez koji mijenja dinamiku.

Važno je samo da ne dopustite egu da vodi glavnu riječ tamo gdje je potrebna mudrost.

Strijelac

Tarot karta: Desetka pentakla

Za Strijelce bi travanj/april mogao biti mjesec u kojem se više razmišlja o stabilnosti, obitelji, nasljeđu, sigurnosti i dugoročnim planovima.

Više nego inače pitat ćete se što ima stvarnu vrijednost i na čemu želite graditi sljedeće razdoblje. To može otvoriti teme doma, novca, zajedničkih resursa ili ozbiljnijih životnih odluka.

Desetka pentakla upućuje na učvršćivanje temelja. Ovo je dobro vrijeme za praktične poteze, financijsko planiranje i razgovore koji imaju dug domet.

Mnogi Strijelci mogli bi u travnju/aprilu osjetiti veću potrebu za pripadanjem i za ljudima uz koje mogu graditi nešto trajno.

Jarac

Tarot karta: Presuda (Velika Arkana)

Jarcima travanj/april može donijeti osjećaj da dolazi trenutak raščišćavanja, buđenja i konačnog zaključka jedne faze.

Moguće je da će se otvoriti neka stara tema, vratiti osoba iz prošlosti ili ćete napokon jasno vidjeti što više nema smisla nositi sa sobom. Ovaj mjesec traži iskren odnos prema sebi i vlastitim izborima.

Presuda je karta uvida, odgovornosti i oslobađanja od starog tereta. Za mnoge Jarce travanj/april mogao bi označiti psihološki ili životni prijelaz. Što budete pošteniji prema sebi, to će idući korak biti lakši.

Ovo je dobar period za zatvaranje poglavlja koje Vas je dugo držalo u istom krugu.

Vodenjak

Tarot karta: Sedmica mačeva

Vodenjaci bi tijekom travnja/aprila mogli ući u osjetljivo razdoblje u kojem će biti važno pažljivo birati ljude, riječi i poteze.

Oko Vas može biti više prikrivenih namjera, nejasnih dogovora ili situacija u kojima netko ne govori sve otvoreno. To ne znači da trebate postati sumnjičavi prema svima, ali traži više opreza nego inače.

Ova karta savjetuje da ne ulazite u igre moći, spletke i nadmudrivanja. Najviše ćete dobiti ako ostanete prisebni, diskretni i pametno sačuvate svoju poziciju.

Travanj/april može Vas naučiti kome vjerovati, a komu više ne davati pristup svojim planovima.

Ribe

Tarot karta: Dvojka pentakla

Ribe bi u travnju/aprilu mogle imati osjećaj da stalno nešto balansiraju: vrijeme, novac, obveze, emocije ili dva paralelna životna toka. Jedan dio Vas htio bi mir i jednostavnost, a drugi zna da se u ovom razdoblju dosta toga mora uskladiti u hodu.

Zbog toga bi mjesec mogao djelovati užurbano, iako izvana možda ne izgleda tako.

Dvojka pentakla traži ritam, fleksibilnost i pametno raspoređivanje energije. Nema potrebe da sve riješite odjednom. Važno je da ne zanemarite tijelo i odmor dok pokušavate držati više stvari pod kontrolom.

Kad uhvatite svoj tempo, travanj/april može biti puno lakši nego što će se isprva činiti.

Piše: Suzana Dulčić/ATMA

