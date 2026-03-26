Stiže pun Mjesec (2.4.) i donosi sreću za 3 znaka Zodijaka…

Svatko će osjetiti ovu promjenu na svoj način, ali za tri horoskopska znaka, ovaj puni Mjesec djeluje kao katalizator, donoseći lakoću, emocionalno ispunjenje i gotovo magičan osjećaj usklađenosti. Za njih je to kao da su zvijezde uskočile kako bi rasčistile put i uljepšale putovanje koje je pred njima. Ako ste jedan od ovih sretnih znakova, pripremite se za fazu u kojoj će vam se život činiti fluidnijim, svrsishodnijim i nesumnjivo radosnijim.

Pun Mjesec kulminira 2.4.2026. u 4:11 ujutro, a događa se na 12°20′ Vage. To je pun Mjesec koji snažno otvara teme ljubavi, odnosa, bliskosti, dogovora i unutarnje ravnoteže.

Merkur je već krenuo direktno u Ribama, njegova sjena traje do 9.4., Venera ulazi u Bika 30.3., a Jupiter je 10.3. krenuo direktno u Raku. Sve to zajedno daje ovom punom Mjesecu puno mekšu, topliju i sretniju atmosferu nego što se možda na prvi pogled čini.

Vaga je zračni znak pa ovaj pun Mjesec najviše podržava upravo zračne znakove. Kod njih se lakše otvaraju vrata, razgovori teku prirodnije, ljudi su spremniji na dogovor, a privatni i ljubavni odnosi dobivaju novu svježinu. Zato se ovaj put kao tri najsretnija znaka izdvajaju Blizanci, Vaga i Vodenjak.

Blizanci

Blizanci pod ovim punim Mjesecom ulaze u vrlo živ, vedar i sretan period. Kod Vas se otvara polje ljubavi, simpatija, flerta, kreativnosti, zabave i dobrih vijesti.

Mnogi Blizanci mogu osjetiti da se vraća elan. Lakše će nalaziti prave riječi, bit će duhovitiji, otvoreniji i privlačniji ljudima oko sebe. Ono što je zadnjih tjedana bilo zamršeno sada se počinje raspetljavati.

Ovo je pun Mjesec koji Blizancima može donijeti baš onu vrstu sreće koju vole: poziv u pravi čas, poruku koja ih razveseli, susret koji sve pokrene, novu simpatiju, dobar poslovni kontakt ili osjećaj da se život opet kreće.

Posebno dobro stoje ljubavne teme, društveni život, javni nastupi i sve situacije u kojima je važno biti viđen i dobro primljen. Merkur je opet direktan, Venera je u zemljanom i mirnom Biku, a to Blizancima daje i inspiraciju i više unutarnjeg mira.

Vaga

Za Vage je ovo jedan od onih trenutaka kad se sve odjednom posloži jasnije i ljepše. Mnoge Vage osjetit će da ih život konačno vraća na njihovo mjesto.

Nakon zastoja, čekanja i vaganja, dolazi osjećaj da se nešto pomaknulo. Ljubav može krenuti u boljem smjeru, odnos koji je bio na klimavim nogama može dobiti novu stabilnost, a slobodne Vage mogu privući osobu s kojom razgovor odmah ide lako i prirodno.

Ovo je i odličan trenutak za osobni sjaj. Vage će biti primijećene, tražene i nekako vedrije iznutra. Lakše će dobivati podršku drugih ljudi, a u mnogim situacijama upravo će njihov šarm, mirnoća i osjećaj za pravu mjeru donijeti najbolji rezultat.

Dobar je trenutak za ljubavne pomake, važne susrete, pomirenja, dogovore i odluke nakon kojih dolazi veliko olakšanje.

Vodenjak

Vodenjacima ovaj pun Mjesec donosi osjećaj širine, nade i vraćanja vjere u sebe. Kod Vas se otvaraju teme planova za dalje, putovanja, novih ideja, učenja, važnih odluka i poznanstava koja mogu biti jako korisna.

Stvari koje su stajale mogu se pokrenuti gotovo preko noći. Mnogi Vodenjaci dobit će potvrdu da su dobro osjetili smjer kojim trebaju ići.

Ovo je i vrlo dobar trenutak za ljubav, posebno za one Vodenjake koji su spremni otvoriti se nečemu novom. Može se pojaviti osoba koja donosi lakoću, razumijevanje i osjećaj da sve ide bez napora.

U poslu i svakodnevici raste osjećaj da je moguće posložiti život pametnije i ugodnije.

Jupiter direktan u Raku vraća optimizam i osjećaj napretka, a pun Mjesec u Vagi Vodenjacima daje dodatni vjetar u leđa kroz kontakte, podršku i dobre okolnosti.

Suzana Dulčić/ATMA

