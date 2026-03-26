Venera u Biku (30.3. – 24.4.2026.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Od 30.3. do 24.4. 2026. Venera prolazi kroz znak Bika, a to je jedan od onih tranzita koji odmah mijenjaju ton svakodnevice. Nakon razdoblja u kojem je Venera bila u Ovnu pa su želje bile brze, izravne i pomalo nestrpljive, ulazak u Bika spušta tempo i vraća pažnju na ono što traje.

U fokusu više nisu prolazni dojmovi, adrenalinska privlačnost i potreba da se sve dogodi odmah. Ovdje se traži sigurnost, dodir, pouzdanost, konkretna pažnja i osjećaj da ono što gradimo ima težinu i smisao. Kako je Venera vladarica Bika, u ovom znaku djeluje snažno i vrlo prirodno pa njezine teme ljubavi, užitka, tijela, novca i osobnih vrijednosti dolaze do izražaja jasnije nego inače.

Ovaj tranzit ne donosi potrebu za dramom. Donosi potrebu za kvalitetom. Ljudi postaju osjetljiviji na atmosferu, ton glasa, ritam odnosa, način na koji ih netko dodiruje, gleda i sluša. Privlačnost se više ne gradi na dojmu, već na osjećaju povjerenja. Venera u Biku voli ono što je stabilno i opipljivo.

Zbog toga u ljubavi raste potreba za dosljednošću, za malim gestama koje se ponavljaju, za odnosima u kojima riječi i djela idu zajedno. Mnogi će tijekom ovih tjedana jasnije vidjeti što im stvarno treba da bi se osjećali voljeno, a što ih samo kratko uzbudi pa brzo ostavi praznima. Upravo zato ovaj tranzit često pročisti ljubavne izbore, kroz vrlo jednostavno pitanje — osjećam li se uz ovo sigurno, mirno i cijenjeno?

Venera u Biku snažno aktivira i odnos prema tijelu. To nije površna priča o uljepšavanju, već povratak osnovama: odmoru, senzualnosti, hrani koja zaista hrani, prostoru u kojem se može disati i ritmu koji nije stalno na rubu iscrpljenosti.

U ovom razdoblju ljudi često spontano počinju više paziti na teksture, mirise, kvalitetu odjeće, udobnost doma, rutine njege i male užitke koji popravljaju dan. Takvi izbori mogu djelovati sitno, ali upravo oni puno govore o razini unutarnje povezanosti sa sobom. Kada je Venera u Biku naglašena, raste potreba da život ne izgleda samo dobro izvana, nego da se dobro osjeća iznutra. Zato je ovo vrlo dobro vrijeme za vraćanje jednostavnim ritualima koji smiruju živčani sustav i vraćaju osjećaj prisutnosti u vlastitom tijelu.

Ovaj tranzit vrlo jasno otvara i temu novca, troškova i osobnih prioriteta. Bik je znak koji razumije vrijednost materijalne sigurnosti pa Venera ovdje često pojača želju za kvalitetnim stvarima, dugotrajnim ulaganjima i svime što ostavlja dojam stabilnosti. To može biti korisno jer potiče zreliji odnos prema resursima, ali lako probudi i sklonost pretjerivanju.

U ovom razdoblju mnogi će imati više sluha za dobru hranu, ljepše predmete, uređenje doma, kozmetiku, modu i sve ono što stvara osjećaj ugode. Problem nastaje kada se emocionalna praznina pokušava prekriti kupnjom ili luksuzom. Venera u Biku voli užitak, ali traži i mjeru. Pitanje koje vrijedi često postaviti glasi: kupujem li ovo zato što mi stvarno treba i dugo će mi služiti, ili zato što na brzinu pokušavam sebi dati osjećaj vrijednosti?

U odnosima će se sada više cijeniti lojalnost, prisutnost i konkretna briga. Obećanja bez pokrića gube snagu. Velike izjave bez kontinuiteta djeluju prazno. Ono što prolazi test ovog tranzita jesu odnosi u kojima postoji strpljenje, ritam i spremnost da se svakodnevica dijeli bez napetosti. Parovi mogu osjetiti potrebu da usklade vrlo praktične teme: troškove, navike, raspored, kućne obaveze i način na koji pokazuju pažnju.

To možda ne zvuči romantično na prvi pogled, ali upravo tu Venera u Biku često gradi dublju bliskost. Kada dvoje ljudi mogu zajedno voditi običan život bez nepotrebnog trošenja energije, odnos dobiva snagu. Samci bi u ovom razdoblju mogli biti manje zainteresirani za površne igre i više otvoreni za poznanstva koja se razvijaju sporije, ali imaju zdrav temelj.

Ipak, ovaj tranzit ima i svoju zahtjevniju stranu. Bik voli sigurnost, ali ponekad toliko želi zadržati mir da izbjegava nužne promjene. Zbog toga Venera u Biku može pojačati tvrdoglavost, posesivnost, vezivanje uz poznato i nelagodu pred neizvjesnošću. To se može pokazati u ljubavi, ali i u poslu, financijama ili odnosu prema sebi.

Netko može ostajati u poznatom obrascu samo zato što mu je poznat. Netko može miješati odanost sa strahom od gubitka. Netko može zadržavati odnose, navike ili stvari koje su odavno izgubile stvarnu vrijednost. Upravo zato je korisno pratiti gdje mir prelazi u stagnaciju, a potreba za sigurnošću u kontrolu. Venera u Biku traži stabilnost, ali zdravu stabilnost, onu u kojoj postoji prostor za disanje i slobodan izbor.

Tijekom ovog prolaza postoje i datumi koji mogu dodatno obojiti cijelu priču. Oko 3./4. travnja/aprila Venerin napet aspekt s Plutonom može iznijeti na površinu teme kontrole, ljubomore, moći i emocionalne tvrdoglavosti. To su dani u kojima se lako vidi gdje nešto izgleda mirno izvana, a ispod površine ključa potreba za dominacijom ili strah od gubitka.

Oko 13.4. dolazi skladniji kontakt Venere i Jupitera pa raste toplina, velikodušnost, spremnost na povezivanje i osjećaj da odnosi mogu disati lakše. Sredina mjeseca zato može donijeti mekši ton, više uživanja i malo više povjerenja u ono što se prirodno razvija.

U najpraktičnijem smislu, Venera u Biku 2026. podsjeća da dobar život ne nastaje od stalnog uzbuđenja. Nastaje od usklađenosti s onim što stvarno volimo, od prostora u kojem se osjećamo dobro, od ljudi uz koje ne moramo glumiti, od navika koje nas ne iscrpljuju i od izbora koji imaju kvalitetu. To je tranzit koji nas vraća vrijednostima koje se mogu osjetiti, provjeriti i živjeti svaki dan.

Ljubav se sada lakše prepoznaje po miru koji donosi. Užitak po tome ostavlja li nas punijima ili praznijima. Vrijednost po tome traje li i kada prođe prvi val oduševljenja. Ako se ovih tjedana bude biralo sporije, pažljivije i svjesnije, Venera u Biku može donijeti vrlo konkretno poboljšanje kvalitete života.

Evo što može očekivati svaki znak Zodijaka.

Ovan

Za Vas se ova Venera veže uz novac, samopouzdanje i osjećaj osobne vrijednosti. U sljedećim tjednima bit će važno kako trošite, ali i kako procjenjujete sebe.

Mogli biste jasnije vidjeti gdje dajete previše energije za premalo uzvrata.

U ljubavi Vam manje odgovaraju površni kontakti, a više osobe uz koje se osjećate mirno i sigurno.

Dobar je trenutak da uredite financije, usporite impulzivne odluke i birate ono što stvarno traje.

Bik

Ovo je Vaše vrijeme. Venera u Vašem znaku pojačava privlačnost, šarm, potrebu za ugodom i osjećaj da se želite vratiti sebi.

Mogli biste više ulagati u izgled, tijelo, odmor, kvalitetnije odnose i sve ono što Vas podsjeća da ne morate stalno juriti da biste imali vrijednost.

Ljubavna situacija može postati jasnija jer ćete mnogo brže osjetiti tko Vam odgovara, a tko Vas iscrpljuje.

Dani oko 24.4. mogu donijeti iznenađenje, naglu odluku ili neočekivan obrat.

Blizanci

Kod Vas se ova energija povlači malo dublje i tiše.

Venera u Biku traži odmak od buke, više privatnosti i više vremena za vlastiti unutarnji ritam. Mogli biste osjetiti potrebu da neke odnose, osjećaje ili odluke zadržite za sebe dok ne sazriju.

Ovo je dobro razdoblje za emocionalni predah, bolji san, više nježnosti prema sebi i zatvaranje jedne unutarnje priče.

U ljubavi će Vam više značiti mir nego stalna stimulacija.

Rak

Za Vas Venera u Biku donosi toplinu kroz prijateljstva, planove, kontakte i ljude s kojima dijelite slične vrijednosti.

U ovom razdoblju mogli biste osjetiti više podrške iz okoline, ali i jasnije prepoznati tko je doista uz Vas.

Ljubav se može razviti iz prijateljskog odnosa, kroz zajednički interes ili kroz osjećaj povjerenja koji se gradi polako.

Dobro je vrijeme i za stvaranje novih planova koji imaju konkretnu osnovu, a ne samo lijepu ideju.

Lav

Kod Vas se ova Venera jako vidi u javnoj slici, poslu i dojmu koji ostavljate.

Ljudi mogu lakše primijetiti Vaš stil, prisutnost i osjećaj za kvalitetu. U poslovnom smislu ovo je dobro razdoblje za dogovore koji traže takt, strpljenje i dobar tajming.

U privatnom životu raste potreba da Vas netko poštuje, a ne samo želi.

Početak travnja/aprila može pokazati gdje postoje napetosti između potrebe za kontrolom i potrebe za bliskošću.

Djevica

Vama ovaj tranzit otvara malo više zraka. Venera u Biku Vam odgovara jer donosi smireniji ton, osjećaj smisla i potrebu da se okrenete onome što Vas zaista hrani.

Mogli biste poželjeti putovanje, novo učenje, duži razgovor s osobom koja Vas razumije ili jednostavno više prostora za život bez stalnog pritiska.

U ljubavi Vam sada više znači zrelost, stabilnost i kulturna, mirna energija.

Ovo je dobar trenutak da se podsjetite koliko Vam odgovara sve što raste bez drame.

Vaga

Za Vas Venera u Biku dotiče intimnije teme: povjerenje, razmjenu, bliskost, emocionalnu sigurnost i sve ono što se ne govori odmah naglas.

Ovo može biti razdoblje jačeg povezivanja s jednom osobom, ali i suočavanja s temama vezivanja, ljubomore ili straha od gubitka.

Ako nešto u odnosu nema stabilan temelj, sada će to biti teže ignorirati.

S druge strane, ono što jest zdravo može postati dublje i čvršće. Financijski, dobro je vrijeme da jasnije uredite zajedničke troškove ili dugove.

Škorpion

Kod Vas je fokus vrlo jasan: partnerstva.

Venera iz Bika stoji nasuprot Vašem znaku i stavlja naglasak na odnose, dogovore, bliskost i ravnotežu između Vaših potreba i potreba druge osobe.

Mogli biste jasnije nego inače vidjeti tko Vam pruža mir, a tko stalno budi napetost.

Dani oko 4. travnja/aprila mogu izvući na površinu temu kontrole, tvrdoglavosti ili emocionalne borbe za prevlast pa će smiren ton biti važniji od potrebe da budete u pravu.

Strijelac

Za Vas ova Venera traži više reda u svakodnevici. To se može pokazati kroz posao, navike, zdravlje, prehranu, tijelo i male rutine koje čine veliku razliku.

U ljubavi Vam sada više znači dosljednost od velikih riječi. Privlačit će Vas ljudi koji su stabilni, prisutni i pouzdani.

Ako ste premoreni, ovaj tranzit će Vas brzo upozoriti da usporite i vratite tijelo u ravnotežu.

U praktičnom smislu, odličan je trenutak za uređivanje rasporeda i stvaranje ugodnije svakodnevice.

Jarac

Vama Venera u Biku vrlo lijepo odgovara jer otvara polje ljubavi, zadovoljstva, kreativnosti i svega što Vas podsjeća da život ne mora biti samo obaveza.

Mogli biste biti otvoreniji za nježnost, flert, uživanje, ljepotu i spontani osjećaj radosti.

Ako ste u odnosu, sada možete vratiti više topline i dodira u vezu.

Ako ste slobodni, privlačnost se može pojaviti prirodno, bez forsiranja. Ovo je razdoblje u kojem lakše prepoznajete što Vas veseli i tko u Vama budi osjećaj lakoće.

Vodenjak

Kod Vas se Venera u Biku spušta na teme doma, intime, obitelji i unutarnje sigurnosti.

Mogli biste više razmišljati o prostoru u kojem živite, o osjećaju pripadanja i o ljudima uz koje možete skinuti oklop. Ovo je dobro vrijeme za uljepšavanje doma, mirnije obiteljske odnose i stvaranje više ugode u privatnom životu.

Ipak, početak travnja/aprila može otvoriti napetost između potrebe za stabilnošću i potrebe da zadržite kontrolu nad svim što osjećate.

Kraj tranzita može donijeti neočekivanu promjenu u domu ili odnosu s bliskom osobom.

Ribe

Za Vas Venera u Biku donosi mekšu komunikaciju, toplije kontakte i više osjećaja u riječima.

Razgovori mogu postati važniji od velikih planova, a jedna poruka, susret ili iskren dijalog mogu otvoriti nešto lijepo. Ovo je dobro vrijeme za pisanje, učenje, kraća putovanja, pomirenja i stvaranje bliskosti kroz svakodnevnu razmjenu.

U ljubavi Vam sada odgovara netko s kim možete govoriti mirno, prirodno i bez napora.

Što je komunikacija jednostavnija i iskrenija, to će rezultat biti bolji.

Piše: Suzana Dulčić/ATMA

