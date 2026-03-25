Na najsretniji dan u aprilu stižu novac i mir: Jupiter i Venera se udružuju i preplavljuju nas pozitivnom energijom

April donosi pripadnicima svih znakova svežu energiju, nove početke i osjećaj da je sve moguće, kako to obično biva na proljeće. Aspekti će narednog mjeseca generalno biti povoljni, a jedan dan se naročito izdvaja po pozitivnoj energiji, kao najmoćniji, piše glossy.

U pitanju je ponedeljak, 13. april 2026. godine.

13. april je poseban dan

Ovaj datum nosi snažnu, gotovo sudbinsku energiju.

Položaj Mjeseca u znaku Riba u spoju sa Sjevernim čvorom ukazuje na trenutak kada intuicija postaje naš najpouzdaniji vodič. Emocije tog dana nisu obične i svakidašnje, već mogu da deluju kao unutrašnji kompas koji nas usmjerava ka pravim odlukama i boljoj budućnosti koja spremno čeka da je zgrabimo.

Iako je u pitanju mrski ponedjeljak, 13. april bi mogao da bude sudbonosan dan, u kom je najvažnije je oslušnuti sebe i vjerovati osjećaju koji stiže iznutra.

Znak Riba tog dana pojačava maštu, empatiju i duhovnu povezanost, pa ovaj dan donosi pojačanu osjetljivost, ali i sposobnost da jasnije vidimo šta zaista želimo. Mnogi će osjetiti potrebu da uspore, povuku se i razmisle o sljedećim koracima i upravo u tome leži njegova snaga.

Istovremeno, Venera, planeta ljubavi, nalazi se tada u stabilnom i senzualnom znaku Bika, gde se oseća kao kod kuće. U harmoničnom je odnosu s Jupiterom u znaku Raka, što dodatno pojačava osećaj sigurnosti, blagostanja i emotivne ispunjenosti.

Ova kombinacija planeta, koje se često nazivaju kosmičkim dobrotvorima, donosi prilike za sreću kroz ljubav i partnerske odnose, porodične veze, finansije i materijalnu stabilnost i kreativne projekte, piše glossy.

